Stále více lidí objevuje kouzlo městského skútru, který prokličkuje každou tlačenicí. Spotřeba je úsměvná, cool faktor obrovský a k tomu vám každá jízda spolehlivě zvedne náladu. Stopětadvacítku navíc můžete řídit s obyčejným řidičákem na auto.

Foto: Viola Procházková

Je to k nevíře, ale malý hbitý skútr, jehož trefný název v překladu znamená „vosa“ existuje více než třičtvrtě století. Co víc, jeho podoba se do dnešních dnů nijak dramaticky nezměnila. Motor o objemu 125 kubických centimetrů (existovaly i jiné, tento byl však vždycky nejrozšířenější), malá kolečka a typická karoserie, která se stala předobrazem mnoha dalších skútrů. Když se řekne Vespa, každý ví, co si má představit.

Při pohledu zvenčí by se tedy dnes leckomu mohlo zdát, že značka žije jen ze své dávné slávy, aniž nabízí svým zákazníkům cokoliv nového nebo zajímavého. Jenže to by byla chyba - a ne jen kvůli množství barevných variant a speciálních edicí, které se z italské Pontedery každoročně valí. Vespa si své ikonické jméno rozhodně zaslouží, neboť stejnou kombinaci stylu, uživatelské přívětivosti a mrštnosti žádný jiný stroj nenabídne.

Chcete vědět, jak Vespa Primavera vzniká od návrhu až po výrobu? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Velkorysá porce stylu

Začněme designem, který se stal v průběhu minulého století nezaměnitelným trademarkem značky. Dnešní skútr se samozřejmě na první pohled liší od toho, na němž Gregory Peck a Audrey Hepburn v padesátých letech brázdili ulice Říma, propracovaný retro vzhled je ale jeho poznávacím znamením stále.

Na testování jsem dostala nejklasičtější model Primavera v nepřehlédnutelné edici Color Vibe kombinující oranžový odstín Arancio s tyrkysovým Ottanio. Veselé zbarvení poutá zvědavé pohledy kolemjdoucích a nejednomu vykouzlí úsměv na tváři, navíc má i bezpečnostní benefit perfektní viditelnosti. K té přidávají svůj díl i přední a zadní LED světla.

Vespa je stylová hvězda mezi skútry. Zajímavé modely najdete i v nabídce bazarů

Pohodlná a praktická

I když jde o stopětadvacítku, která váží jen 130 kilo a sedlo má ve výšce 790 mm, poskládá se na ni prakticky jakákoliv postava. Dlouháni mohou mít jen problém s převážením spolujezdce, neboť když si uloží nohy na stupačky, budou už na sedle sedět hodně vzadu. Posez je přirozený, vzpřímený a pohodlný, ve skvělé ergonomii Vespa zúročuje své dlouholeté zkušenosti.

Při každodenním použití oceníte praktický úložný prostor pod sedlem, kam se vejde helma, rukavice a ještě pár drobností. Přepravit v něm můžete i docela velký nákup. Na menší nezbytnosti, třeba peněženku, mobil nebo klíče, je k dispozici ještě přihrádka pod řidítky. S Vespou zkrátka nemusíte měnit své zaběhlé zvyklosti, místo kabelky jezdit s batohem a na pochůzkách se tahat s helmou. Praktičnost zde hraje prim!

Skútry do 125 ccm. Zjistili jsme, jaká je jejich nabídka a ceny v bazarech

Ve městě jako doma

Primaveru můžete pořídit ve třech motorových variantách - 50, 125 nebo 150 centimetrů kubických, verzi Color Vibe pak v prvních dvou. Stopětadvacítka v prodejích suverénně vládne a důvod je jasný - jde o nejsilnější verzi, kterou ještě můžete řídit s oprávněním B, tedy s řidičákem na auto.

Vzduchem chlazený jednoválec poskytuje výkon 8,1 kW, což je dost síly pro jízdu ve městě i jeho bezprostředním okolí. Právě v rušných ulicích je Vespa jako ryba ve vodě. Okamžitě reaguje na plyn, rozjíždí se svižně, ale plynule a neskutečně snadno se ovládá i v úzkých uličkách.

Díky drobným rozměrům se prosmýkne jakoukoliv skulinou, prokličkuje ranním štrůdlem a dopřeje vám dokonalou svobodu pohybu. Lehkost zase umožní snadnou manipulaci i křehké dívce a bezproblémové otáčení prakticky na místě.

Rychle a bezpečně

Ani na městském okruhu ale nebudete strádat. Až do osmdesátky Vespa srdnatě zrychluje, a dokud nepřijde výraznější stoupání, udrží i stokilometrovou rychlost. Nemusíte se tedy vyhýbat ani silnicím, na nichž je provoz celkově rychlejší, přitom budete mít stále spotřebu kolem 2,5 litru benzinu. Pocit jistoty dodají dobré brzdy (vpředu kotoučová s ABS, vzadu bubnová), které fungují perfektně - pozor jen na delší brzdnou dráhu při jízdě ve dvou.

S dvanáctipalcovými koly, na nichž se Vespa pohybuje, čekejte, že si na retardérech, kanálech nebo hrbolaté dlažbě pěkné poskočí, není to ale nic hrozného, co by pokazilo jinak veskrze radostné dojmy z jízdy.

Motocykl s postranním vozíkem je na našich silnicích už jen raritou

Doplňte ji podle chuti

Protože je Vespa - a Primavera obzvlášť - velmi rozšířený skútr, najdete v nabídce prodejců i hromadu příslušenství, které vaše soužití ještě zpříjemní. Pokud například často jezdíte rychleji, oceníte plexištít, který vás ochrání před větrem a jehož výšku si můžete vybrat z několika variant.

Existují samozřejmě stylové chromované nosiče, zadní i přední, dokoupit můžete kufr, boční stojánek, přikrývku na nohy i ohřívací návleky na řidítka. S takovou výbavou pak není problém jezdit klidně i za nepřízně počasí a po celý rok.

Jízda na motorce se spolujezdcem má svá pravidla. Vyvarujte se zbytečných chyb

Kolik to bude stát?

Nejlevnější Vespou v nabídce je momentálně Primavera s motorem o objemu 50 ccm, za kterou zaplatíte 89 990 korun. Stopětadvacítka vyjde na 115 900 korun, stopadesátka pak na 129 900 korun.

Testovaná specifikace, tedy efektní verze Color Vibe s motorem o objemu 125 ccm, stojí 121 900 Kč.