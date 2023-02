Asi žádné jiné auto ze stuttgartské stáje neušlo za svůj život tak dlouhou cestu. Áčko začínalo jako mini MPV ve tvaru vejce, které sice mnozí velebili pro jeho praktičnost, rozhodně však neoplývalo půvabem ani stylem. Těžko věřit, že má něco společného s autem, které pod stejným názvem potkáváme na silnicích dnes, elegantním a zároveň svěže působícím hatchbackem (či dokonce sedanem) ladných proporcí. Loni na podzim dostalo áčko lehký facelift, který podle hesla ‚proč měnit, co funguje skvěle‘ přinesl jen drobné úpravy. Ruku na srdce, na nějakou revoluci tu nikdo nebyl zvědavý.

Pouze lehká modernizace

Pojďme se hned z kraje podívat asi na nejvýznamnější změnu, kterou modernizované áčko ukáže. Vlastně neukáže – nachází se totiž pod kapotou. Benzinový čtyřválec dostal pomocníky v podobě akumulátoru s napětím 48 V a startér-generátoru, které v mild-hybridním ústrojí přidávají energii do rozjezdů. Jde pouze o mírný elektrický doping přinášející nějakých 13 koní navíc, jeho přínos ale oceníte na každé křižovatce, kde se auto skutečně rozjíždí hbitěji a plynuleji.

Projevit by se měl také na spotřebě, která však nebyla nijak dramatická ani dříve. Teď činí dle protokolu WLTP 6 litrů na 100 kilometrů a při běžné jízdě nebude problém ji u tohoto čísla udržet. Elektrickou energii umí auto během jízdy docela chytře rekuperovat, například pomocí „asistenta udržování odstupu”. Při volnoběžném dojíždění k brzdícím či stojícím autům začne áčko samo snižovat svou rychlost a brzdnou energii ukládá do baterie.

Co nového tu máme dál? Pozornějším očím neujde třeba přední maska s hvězdičkovým rastrem, mírně pozměněná grafika všech čtyř svítilen nebo zadní difuzor. Celkem vzato jde ale jen o kosmetické detaily, posouvající áčko směrem k ještě větší vytříbenosti. Příslovečnou třešničku na dortu představuje lakování v odstínu Rose Gold, které je v tom správném světle namouduši růžové! Růžových aut na silnici opravdu mnoho nepotkáte a přiznám se, že jsem se za zaparkovaným áčkem mnohokrát zálibně ohlédla.

Interiér nadchne i náročné

Výjimečně se budete cítit i po usednutí za volant. Každičkému detailu tu někdo věnoval úzkostlivou pozornost a výsledkem je interiér připomínající luxusní salonek. Co na tom, že sedačky jsou ve jménu udržitelnosti ušity nikoli z pravé, ale syntetické kůže. Kdybych si to nepřečetla ve specifikaci, ani mě nenapadne to zkoumat, tak příjemné jsou na dotek i k posezení. Zajímavý odstín Sage Grey navíc kabině dodává neokoukanou, skoro artovou podobu. I jinak tu potkáte jen prvotřídní materiály, ať už je řeč o měkčených plastech nebo hliníku. Zkrátka stačí zabouchnout dveře, a ocitnete se ve svém malém, exkluzivním, oku lahodícím světě.

Nejnovější multimediální systém MBUX se již ovládá pouze dotykově, a tak potěší, že reaguje rychle a citlivě, k tomu má parádní grafiku a kvalitní zobrazení. Je jen na vás, jestli zůstanete u originálu, nebo si bezdrátově připojíte vlastní telefon pro zrcadlení. Vlastní fyzická tlačítka zůstala pro všechny hlavní funkce klimatizace, což je dle mého názoru ideální kompromis. Ze středového tunelu zmizel touchpad a teď tu najdeme jen loketní opěrku s úložným prostorem, dva držáky na pití, protiskluzovou misku na drobnosti a bezdrátovou nabíječku. Mercedes má aktuálně asi nejlépe fungující hlasové ovládání, jaké na trhu najdete, a ani áčko není výjimkou. Věřte mi, že naučit se s touto funkcí zacházet rozhodně stojí za to, neboť vám odpadne spousta hledání a klikání v menu. Za zmínku stojí také nová funkce otisku prstu, která identifikuje konkrétního řidiče a automaticky mu přizpůsobí všechna nastavení.

Jízdní radosti

Benzinová jedna-trojka pod kapotou patří v kompletní nabídce motorizací spíše k těm slabším, obavy z nedostatku výkonu by ale byly zbytečné. Naopak myslím, že se k autu skvěle hodí, souzní totiž s jeho elegantním a vytříbeným charakterem. Ať už jezdíte po městě, po dálnici či okreskách, budete mít dost síly ke svižné jízdě i předjíždění. Okamžitou reakci na plynový pedál můžete ještě posílit volbou sportovního režimu. A na jakékoli silnici oceníte i prvotřídní jízdní vlastnosti, které navíc ani v nejmenším neukrajují z komfortu.

V zatáčkách autu samozřejmě pomáhá nízká karoserie a tím i nízké těžiště. Po přesednutí z SUV či crossoveru působí áčko se svou pevností a přísným gripem v zatáčkách skoro jako sporťák. Klidně se tedy může stát, že šlápnete na plyn a na zakroucené okresce se necháte unést adrenalinem. Naopak na dlouhých přesunech se áčko proměni v dospělého společníka, který vám dopřeje plnou náruč pohodlí a asistence. Adaptivní tempomat na jediný stisk tlačítka, skvěle odhlučněná kabina, komfortní sedačky a znamenitý audiosystém promění sebenudnější cestu v milý zážitek.

Na kolik vás přijde?

Základní verze áčka s nejslabším benzinovým motorem v ceníku začíná na částce 873 620 Kč. I v základu ale dostanete velmi slušnou výbavu, v níž nechybí například LED světlomety, sada pro parkování se zpětnou kamerou, sada komfortních funkcí zrcátek, bederní opěrka nastavitelnou ve čtyřech směrech nebo elektrické otevírání víka kufru. Pokud pro vás podrobný konfigurátor představuje spíš noční můru než neomezené možnosti, potěší vás, že nově jsou příplatkové prvky sdruženy do přehledných logických ‚balíčků‘.

Celková cena konkrétní testované konfigurace činí 1 216 879 Kč. Auto dostalo kromě silnějšího mild-hybridního motoru vyšší výbavu Linie AMG a k tomu například ještě sadu AMG Premium nebo příplatkovou sadu jízdních asistentů.