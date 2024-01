Skvělým pohonem všech čtyř kol je Subaru slavné po celém světě. Outback k němu navíc přidává až luxusní atmosféru na palubě, bohatou výbavu a bezpečnostní funkce, které vám budou usnadňovat život každý den.

Vždycky mám radost, když testování Subaru připadne na zimní měsíce. Auta s hvězdnatým oválem sice jezdí skvěle po celý rok, v zimních plískanicích však dostanou možnost vyniknout nad většinu ostatních vozů na silnici. Skutečně málokteré auto dokáže zachovat tak sebejistý klid i na zasněžené nebo břečkou pokryté silnici, aniž by muselo ubírat rychlost nebo působilo řidiči obavy o bezpečí. Za okny se může dít cokoliv a vy zkrátka jedete kupředu, jen si vesele máváte s jinými řidiči Subaru. Jediným omezením jdou některá další auta v provozu, jejichž majitelé se o stejně schopnou techniku opřít nemohou…

Právě tato solidnost a spolehlivost činí z Outbacku ideální auto pro rodiny, které často vyrážejí ven za dobrodružstvím. Není to žádný závodník, ale kam si to namíří, tam projede, ať už jde o silnici, polní cestu nebo podmáčený svah. Do perfektního mixu navíc přidává prostornou a mimořádně komfortní kabinu s velkolepou výbavou, a k tomu spoustu praktických vychytávek, které usnadní život na každodenních cestách.

Dobrodruh od pohledu

Model Outback příští rok oslaví třicítku, jeho aktuální šestá generace však na první pohled patří do dnešní doby. Nepotrpí si na designové úlety, drží se spíš tradičního vzhledu, i tak jde o moderně vypadající, atraktivní kombík. Výrazné oplastování a vyšší světlá výška navíc ihned prozrazují zaměření na zdolávání obtížných podmínek.

K akčnímu dojmu přispívají speciální střešní ližiny, které po odjištění překlopíte přes střechu a vmžiku máte instalované příčníky pro střešní box, nosič na kola nebo třeba stan. Za zmínku stojí i parádní BiLEDková světla s přísvitem do zatáček. Noční cestování je s nimi velmi příjemné.

Kabina plná prostoru a pohodlí

Jestliže je vnější dojem z Outbacku ryze outdoorový, v interiéru působí téměř luxusně. Měkká kůže v koňakovém odstínu pokrývá nejen sedačky, ale i palubní desku, část výplně dveří a samozřejmě loketní opěrky. Pořád jste ale v Subaru, takže nemáte pocit, že byste se do auta museli přezouvat a při nastupování si dávat pozor, jestli něco neukopnete. Tahle kabina - i když útulná a pohledná - myslí hlavně na praktičnost a bezstarostné pohodlí pro celou rodinu.

S místem zde skutečně nebude problém ani u dobře stavěných pasažérů. Dlouhou cestu přečkají v pohodlí i v zadní řadě, kde budou mít k dispozici vyhřívané sedačky, USB připojení i držáky na pití ve výklopné loketní opěrce.

Zavazadlový prostor nabízí 561 litrů, doplněných o háčky, oka a síťové přihrádky, 12V zásuvku a páky pro sklápění opěradel zadních sedaček. Po jejich sklopení vznikne dokonalá rovina s délkou něco málo přes 180 centimetrů. Ve dvou zde tedy můžete i přespat. Novinkou je bezdotykové otevírání kufru, které aktivujete, když se s klíčem u sebe přiblížíte k logu na zadních dveřích. Osobně mi to přišlo jako mnohem šťastnější řešení než šmátrání nohou kdesi pod nárazníkem.

Ovládání - logické a intuitivní

Na místě řidiče vás čeká velmi dobrý výhled ven a okamžitě si tu budete připadat jako doma. wErgonomie nemá žádné slabé místo - všechno je tam, kde byste to hledali. A pokud ne, za chviličku si zvyknete - třeba na tlačítko pro vyhřívání volantu, umístěné pod jeho pravým paprskem.

Velký vertikálně orientovaný displej infotainmentu má skvělé rozlišení i odezvu. Jeho spodní část patří ovládání klimatizace, kde lze nastavovat teplotu nebo intenzitu foukání, případně otevřít podrobnější menu. Vedle displeje zároveň zůstala dvě fyzická tlačítka pro regulaci teploty. Na horní části displeje lze volit jízdní režimy do sněhu, bláta a terénu, nebo zde zobrazovat provozní informace o vozidle. Zbytek obrazovky patří přehledné nabídce infotainmentu nebo třeba zobrazení mapy. Pozici ikonek menu si navíc můžete navolit podle vlastní potřeby, podobně jako u chytrého telefonu.

Šikovnou pomůckou je vytvoření profilu, který si systém spáruje s vaší tváří. Po každém nastoupení vám pak auto nastaví polohu sedadla, zpětných zrcátek i nastavení klimatizace.

Přístrojový štít má klasické budíky, mezi nimiž můžete sledovat činnost adaptivního tempomatu a další funkce, jaké si zvolíte. A nesmím zapomenout ani na kvalitní audio Harman/Kardon s jedenácti reproduktory.

Důraz na bezpečnost

Bezpečnostní výbava Outbacku trefně doplňuje jeho rodinný charakter. Roku 2021 se dokonce v rámci bezpečnostních testů Euro NCAP stal nejlépe hodnoceným modelem. Asistenční systém EyeSight, jehož účelem je všemi způsoby předcházet kolizím, obsahuje celkem 11 bezpečnostních funkcí včetně rozpoznávání dopravních značek a prevencí opuštění jízdního pruhu. Opravdu skvělý je adaptivní tempomat, který má příjemně plynulý projev a bryskně reaguje, i když vám někdo nečekaně udělá „myšku“. Samozřejmostí je hlídání mrtvých úhlů nebo kontrola příčného provozu při couvání, při parkování se pak kromě couvací kamery hodí i přídavná kamera mířící na oblast pravého předního kola. Právě to si řidiči nejčastěji odřou o obrubník.

Jediný motor v nabídce

Na českém trhu Outback pořídíte s jedinou motorizací - 2,5litrovým čtyřválcem typu boxer a automatickou převodovkou Lineartronic. Může to být výhoda v případě, že máte potíže s rozhodováním, jinak by ale dobrodružnému kombíku určitě prospěly i další varianty. Staromilce potěší, že atmosférický benzinový motor pořád zastává veškerou práci sám a nijak si nepomáhá elektřinou. Navíc je kultivovaný a dobře odhlučněný, tudíž o sobě při jízdě dává vědět jen minimálně.

Jedinou spornou stránkou tak zůstává výkon, jehož 169 koní není pro velké a relativně těžké auto příliš velkorysý. Ne že byste snad v provozu zdržovali, to ani vzdáleně. Při předjíždění nebo připojování na dálnici však musíte pravý pedál prošlápnout hodně hluboko a i tak bude třeba manévr dobře naplánovat. Do jisté míry pomůže přepnutí do režimu sport, který sice auto reálně nezrychlí, uspíší však reakci na přidání plynu.

Lineartronic je bezestupňová převodovka, byla však opatřena osmi virtuálními stupni, řazení tedy působí přirozeněji než u některých konkurentů. Vytočený motor, který se při prudším zrychlení ozývá, navíc nezní jako vysavač, ale má příjemný energický zvuk. V závislosti na tom, jak moc budete šlapat na plyn, si auto řekne o 8 až 10 litrů benzinu.

Podvozek hraje prim

Předposlední oddíl mého testu obvykle patří podvozku, ten by si však u Outbacku rozhodně zasloužil prestižnější pozici. Je totiž naprosto fantastický. Zaprvé nadchne komfortem, který se nemění, ať už jedete po dálnici, nebo po venkovské silničce, jejíž opravu mají silničáři na posledním místě žebříčku priorit. Dokonce i na polní cestě se Outback pohybuje tak hladce a sebejistě, že to bere dech.

Při takovém pohodlí až překvapí, jak pevně auto sedí v zatáčkách, aniž by se naklánělo nebo nedej bože uskakovalo na nerovnostech. Stejně jako všechna Subaru má i Outback v sobě určitou lehkonohost, s níž ochotně zatáčí a skvěle maskuje svou hmotnost. V kombinaci s přesným řízením je jízda v tomhle vysokém a mohutném kombíku vysloveně radost.

Kolik za něj zaplatíte

Základní cena Subaru Outback činí 1 100 000 korun ve verzi Active, která už obsahuje pořádnou porci výbavy. Testovaná verze Touring stojí 1 270 000 korun a navíc obsahuje třeba kožené čalounění, prémiové audio, více USB portů, efektnější disky, střešní okno nebo kamery pro sledování okolí vozu.