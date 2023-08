Jméno prověřené desetiletími, k tomu líbivá karoserie SUV a skvělý hybrid, který šetří, i když nechcete. Japonské automobilce se opět podařila trefa do černého.

Foto: Viola Procházková

Klasická Corolla je na světě přes šedesát let a aktuálně se pyšní titulem nejprodávanějšího auta na světě. Naopak Corolla Cross je na našem trhu modelem úplně nejmladším a čeští zákazníci se s ní teprve seznamují. Už teď je však jasné, že si na nedostatek zájmu nemůže stěžovat, a důvodů bude více.

První již zazněl - dlouhá tradice a velká důvěra, jakou si Corolla (a automobilka Toyota obecně) v průběhu let vybudovala. Dále tu máme fakt, že Corolla Cross patří do skupiny kompaktních SUV, což je momentálně nejžádanější kategorie aut, a narozdíl od běžné Corolly nabídne i pohon všech čtyř kol. A do třetice má optimální velikost, která stále vystačí rodinnému použití, zároveň však nemá přehnané nároky na prostor a také na množství paliva. Na první pohled jde tedy o univerzální vůz, vhodný pro širokou škálu uživatelů, kteří doteď kupovali například mladoboleslavský Karoq.

Prohlédněte si Corollu Cross v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Zmenšená RAVka

Podle vzhledu byste „crossku“ nejspíš odhadovali na větší auto, než jakým skutečně je. Obrovská přední světla a maska chladiče jí dávají až majestátní výraz a opticky přidávají na šíři. Svého většího sourozence RAV4 rozhodně nezapře, působí však jemnějším dojmem, snad kvůli zaobleným hranám a celkové uhlazenosti. Nejde o žádný revoluční design, ten bychom od Corolly ani nečekali, spíš příjemně moderní a zcela jistě líbivé tvary klasického SUV.

Oplastování na blatnících, náraznících i spodních hranách dveří evokuje outdoorové zaměření a cílí na dobrodružněji založené řidiče, dojem ještě podtrhují příplatkové boční nášlapy. Stříbrná metalíza, byť velmi konzervativní, autu sluší a nechává všechny detaily hezky vyniknout.

Kabina se závanem retra

V interiéru nečeká žádné překvapení. Stejně jako v klasické Corolle zde najdete hlavně průměrné, ale solidní materiály a k tomu nadprůměrné zpracování, nedovolující jednotlivým dílům žádnou vůli nebo vrzání. Povedené jsou kožené sedačky s výhřevem, na nichž se sedí mimořádně příjemně. Přední řada si užívá velkorysého prostoru, vzadu už to taková sláva není, ale průměrně rostlý dospělý se zde pořád sveze.

Vpředu i vzadu najdete dostatek odkládacích prostor, ať už ve dveřích nebo na středovém tunelu, potažmo ve sklápěcí područce. Kufr se základním objemem 436 litrů sice nepodporuje zbytečné kramaření, na běžné použití je však dostatečný a sklopením zadní lavice ho zvětšíte až na 1359 litrů.

Pokud nepatříte k fandům dotykového ovládání, potěší vás, že řadě funkcí zůstala fyzická tlačítka. Například klimatizace se tím pádem ovládá jedna radost a není nutné se dobývat do útrob displeje. Vyhřívání sedaček dokonce obstarávají mile starosvětské kolébkové spínače.

Plná výbava

Nejvyšší výbavový stupeň Premiere Edition, který jsem dostala k testu, je bezpečnostními i komfortními funkcemi doslova nabitý. Balíček asistentů T-Mate obsahuje kromě běžných prvků jako kontrola slepého úhlu nebo parkovací senzory například i asistenta pro bezpečné vystupování, který hlídá, jestli se ke dveřím právě neblíží vozidlo nebo třeba cyklista.

Auto dokáže samo bezpečně zastavit, pokud po určitou dobu nezaznamená reakci řidiče, předkolizní systém nově rozpozná motorkáře, asistent pro udržení v pruhu rozpoznává velikost ostatních vozidel a udržuje od nich bezpečnou vzdálenost. Nesmím zapomenout na automatická dálková světla, velmi dobrý adaptivní tempomat (chvilku mi trvalo odhalit trochu krkolomnou aktivaci, ale po pár použitích si zvyknete), automatické parkování a taky skvělou 360stupňovou parkovací kameru.

Moderní a digitální

Navzdory mírně retro pojetí kabiny má infotainment všechny náležitosti, jaké byste od moderního systému čekali. Displej o úhlopříčce 10,5" s hezkou grafikou i bezchybnou čitelností má dobrou odezvu a také rychlostí příjemně překvapí. Některé cesty v menu mi na první dobrou přišly nelogické, ale nakonec jsem se vždycky našla.

Díky online mapovým podkladům má navigace aktuální informace o dopravě a dokáže si zapamatovat trasu, kterou jste jeli, abyste se posléze mohli vrátit stejnou cestou zpět. Apple Carplay funguje bezdrátově, Android zatím pouze přes kabel. Digitální přístrojový štít je hezky přehledný, ušetřila bych si jen dlouhatánské hlášky zakrývající značnou část displeje, například při aktivaci adaptivního tempomatu.

Aby šla s dobou, nabízí Corolla Cross i spárování s aplikací, jejímž prostřednictvím pak můžete na dálku například zapnout topení nebo klimatizaci, zkontrolovat hladinu paliva nebo si poslat trasu do navigace. K dispozici zde máte také informace o svých předchozích jízdách.

Šetrný hybrid

Corollu Cross pořídíte pouze s full-hybridním pohonem, s benzinovým motorem o objemu 1,8 nebo 2 litry. Testované auto mělo dvoulitrový čtyřválec o výkonu 152 koní, spojený se dvěma elektromotory, jedním na každé nápravě. Elektromotor na zadní nápravě zároveň zajišťuje funkci inteligentní čtyřkolky AWD-i.

Celkový výkon 197 koní dává autu velmi slušnou dynamiku, což dokazuje i hodnota zrychlení z nuly na sto 7,5 vteřiny. Co je ještě zajímavější, ve městě auto dokáže realizovat více než polovinu celkové jízdy pouze na elektřinu. Přechodů z elektrického na spalovací pohon je přitom v provozu takřka neznatelný.

Brzdou provozu ale nebudete ani na okreskách nebo na dálnici. Zde se jen začne projevovat nepříjemná vlastnost většiny hybridů, zejména těch spřažených s bezestupňovou převodovkou, a to je hlučnost. Ve vyšších rychlostech je zvuk vysokých otáček poněkud otravný.

Co jednoznačně potěší, je skromný apetit auta. Během testovacího týdne, který byl složen hlavně z městské jízdy a několika víkendových cest po dálnici se spotřeba usadila na působivé hodnotě 5,3 litru.

Jízda na jedničku

Přestože bych podvozek nepopsala jako vysloveně komfortní, nepohodlím na cestách rozhodně trpět nebudete. Sice poznáte, zda se zrovna pohybujete po rovné, nebo záplatované silnici, jízda však ani na hodně mizerném povrchu nezačne bolet.

Stejně jako celé auto je i podvozek úžasně všestranný a s nerovnostmi si dobře poradí, a to dokonce i v zatáčkách či vyšších rychlostech. Kola v každém okamžiku dobře sedí na silnici a nemusíte mít strach z odskakování ani jiných projevů nejistoty. V rodinném autě si žádáte zejména pocit bezpečí, a ten vám Corolla Cross dopřeje měrou vrchovatou.

Kolik za ni zaplatíte

Startovní cena Corolly Cross ve výbavě Comfort se slabším benzínem a pohonem předních kol činí 844 900 korun. V tomto základu dostanete například bezklíčové startování, automatickou dvouzónovou klimatizaci, zadní parkovací kameru, dešťový senzor, přední i zadní LED světla, digitální přístrojovku nebo infotainment s cloudovou navigací a online aktualizací map.

Silnější hybrid s pohonem 4x4 začíná na 969 900 korunách, v nejvyšší výbavě Premiere Edition přijde na 1 139 900 Kč.