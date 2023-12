Chcete normální auto s normálním motorem, které vás nezruinuje při nákupu ani posléze provozními náklady? Suzuki S-Cross je trefa do černého. K dokonalé všestrannosti přidává atraktivní vzhled a schopnou čtyřkolku.

Foto: Viola Procházková

Zatímco automobilky se předhánějí, která přijde s progresivnějším designem a futurističtější technikou, zákazník mnohdy nechce o moc víc než dostatek vnitřního prostoru, pohodlnou jízdu a ovládání, které zvládne hned po usednutí za volant. Zkrátka „normální auto“, spolehlivého parťáka do každých podmínek, jaké cesta přinese. Nekomplikovanou techniku a jednoduché ovládání však už většinou najdeme jen v nejmenších modelech,které zase neposkytnou běžné rodině dost místa na komfortní cestování…

Suzuki S-Cross je jeden z mála vozů na trhu, které stále uspokojí všechny zmíněné požadavky. Jeho přístrojovka je tvořena klasickými budíky, v menu dotykového displeje se neztratíte a běžné funkce obsloužíte fyzickými tlačítky umístěnými hezky po ruce. K tomu nabízí benzinový motor s dostatkem výkonu, pohon 4x4, který si poradí s polní cestou i sněhovou nadílkou, a jako třešničku na dortu super cenu i spotřebu. Není divu, že v uplynulém roce si S-Cross pořídilo 1300 českých zákazníků. Při objednání do konce roku teď v rámci speciální akce dostanete slevu 43 tisíc, od ledna zase druhou sadu pneumatik zdarma, společně s prodlouženou zárukou na 5 let.

Slušivá konfekce

Při pohledu zvenčí vidíte auto, které by ve slovníku klidně mohlo ilustrovat pojem SUV. Zvýšená karoserie má vyvážené proporce a působí kompaktně, zároveň je hned jasné, že se nebojí vydat ani na nezpevněnou cestu nebo do horských destinací uprostřed zimy.

Po stránce designu Suzuki v posledních letech pracuje na tom, aby padlo do oka evropským zákazníkům, a to se mu taky daří. Široká maska s výraznou chromovanou linkou dává S-Crossu moderní a důstojné vzezření, které ještě podtrhují efektní diodová světla vpředu i vzadu. Nikde nic nechybí ani nepřebývá a na své auto se vždycky podíváte se zalíbením.

Prohlédněte si Suzuki S-Cross ze všech stran na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Rovněž interiér je příjemné místo k bytí. Nepřekvapí vás zde žádné hogo-fogo materiály, zpracování však není co vytknout a všechny díly do sebe dobře zapadají. Sem tam tvrdší plast mě v nejmenším neuráží, naopak kvituji, že se kabina téměř zcela obešla bez dnes tak oblíbeného klavírního laku - magnetu na otisky prstů a další nečistoty.

Místo pro lidi i věci

Jelikož S-Cross cílí především na rodiny, praktičnost je pro něj jednoznačnou prioritou. Všimnete si toho už při nastupování širokými dveřmi, které se dají otevřít skoro do pravého úhlu. Využijí to jak cestující s horší pohyblivostí, tak třeba rodiče malých dětí, kteří nebudou mít problém při poutání svých ratolestí do autosedaček.

V kabině se pohodlně usadí i čtveřice dospělých, pokud nejde o extrémní obry, a nebudou mít těsno ani nad hlavou, ani v oblasti kolen. Také sedačky jsou příjemně široké, takže vyhoví libovolně rozměrnému pozadí.

Řidič ocení perfektní výhled ven, pasažéři vzadu zase třeba polohovatelná opěradla. Jejich napřímením lze zvýšit objem kufru až na 440 litrů, zavazadelník má navíc pravidelný tvar a pár šikovných pomůcek v podobě háčků nebo přihrádek na bocích. Jen rezervní kolo zde chybí - ve všech výbavách dostanete pouze opravnou sadu.

Z úložných prostor máte k dispozici držáky na pití (vzadu ve výklopné loketní opěrce), velké kapsy ve dveřích a ve středovém tunelu otevřenou i krytou přihrádku. Nechybí ani stropní kastlík na bezpečné uložení brýlí.

Displej a tlačítka v dokonalé shodě

Pokud jste dosud nepřišli na chuť dotykovému ovládání, za volantem S-Crossu budete naprosto šťastní. Dotykový displej je samozřejmě přítomen - v tomto konkrétním případě ve velikosti 7 palců, která náleží k výbavě Premium - klimatizaci však zůstal ovládací panel s fyzickými tlačítky a kolečky, tlačítka jsou navíc opatřena diodami, díky nimž vždycky víte, co máte zrovna zapnuté.

Kolébkové spínače pro vyhřívání sedaček působí možná až archaicky, na druhou stranu je nahmatáte i poslepu. Totéž platí o tlačítcích na volantu a také pod ním - jedním z nich můžete vypnout asistenta pro udržování v pruhu, a to dokonce natrvalo. Nevídané!

Infotainment výbavy Premium neobsahuje navigaci, pořád ale můžete připojit telefon a pustit si na displej Google mapy nebo Waze, na které jste zvyklí. Přístrojová deska má stále podobu dvou klasických budíků, mezi nimiž se nachází malý displej se základními jízdními údaji. V intuitivním a ergonomickém prostředí S-Crossu se zkrátka zorientujete během chvilky a pak už vás nic nebude rušit od řízení.

S dopomocí elektřiny

Pod kapotou testovaného S-Crossu pracuje prověřený benzinový čtyřválec o objemu 1,4 litru, jemuž sekunduje malý elektromotor s funkcí startéru a generátoru. Na zádi auta sice najdete plaketku „hybrid“ jedná se však spíš o mild-hybrid, kde elektřina pomáhá s rozjezdy a akcelerací.

Ve velmi nízkých rychlostech se spalovací motor dokáže zcela odpojit, na projevu auta si však díky dobrému naladění celého systému ničeho ani nevšimnete - určitě i proto, že benzinová jednotka je kultivovaná a dobře odhlučněná.

Elektrický doping má samozřejmě za cíl snižovat spotřebu a ta je na čtyřkolku skutečně potěšující. Ve městě a na dálnici činí maximálně 7 litrů, na okreskách ji bez potíží stlačíte pod hranici 6 litrů, a to i s plným nákladem lidí a batožiny.

Auto přitom není žádný lenoch. Tabulková hodnota 130 koní sice nezní závratně, pocitově však S-Cross dělá svižný dojem. Svou roli zde bezpochyby hraje hmotnost 1360 kilogramů, která je na poměry středně velkého SUV výjimečně nízká, díky elektromotoru se navíc auto ochotně rozjíždí i z nižších otáček.

Velkou pochvalu si zaslouží manuální řazení. Dráhy řadicí páky jsou přesné a relativně krátké, perfektně nastavený je také pedál spojky, který zabírá přesně tam, kde to očekáváte. Přestože s postupujícími léty čím dál víc tíhnu k lenivému ovládání automatu, tady mi řazení ani na okamžik nevadilo.

Nejlépe jezdí „na pohodu“

Samotná jízda bude příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné. S-Cross je i s poměrně jednoduchou technikou velmi pohodlné auto, které si bez drncání a prudkých nárazů poradí i se standardní středočeskou silnicí. A ta skutečně není etalonem hladkosti.

Jen když v zatáčkách trochu víc šlapete na plyn, podvozek si na nerovnostech sem tam odskočí. Na ostřejší sportování prostě se svou komfortní charakteristickou není stavěný. Dálniční kilometry však bude polykat s chutí, ve městě zase oceníte obratnost a lehkou manévrovatelnost i na stísněných parkovištích.

Chytrý pohon 4x4 zamezí nesnázím, do nichž byste se snad mohli dostat během zimních plískanic. V běžných podmínkách auto funguje jako předokolka, zadní náprava se pak připojuje, když ta přední ztrácí trakci. Pro horší povrchy je připraven režim Snow, který rozděluje točivý moment na všechna čtyři kola ještě uvážlivěji a výrazně zjednoduší jak vyjíždění svahů, tak zatáčení například na sněhu nebo „oslizlé“ silnici v teplotách kolem nuly.

V nouzi si můžete zapnout režim Lock, který nechá sepnutou mezinápravovou spojku a v rychlosti do 60 kilometrů v hodině vás vytáhne z jakékoli kluzké šlamastyky. Díky tomu bude S-Cross neocenitelným společníkem i pro obyvatele vyšších oblastí nebo majitele hůře dostupných rekreačních objektů.

Kolik za něj zaplatíte

Základní cena modelu S-Cross činí 544 900 korun, s pohonem 4x4 pak 608 900 korun. Mild-hybrid se pojí vždy s manuální převodovkou, automat dostanete pouze s full-hybridem spřaženým s 1,5litrovým benzinem.

K mild-hybridu můžete zvolit výbavu Premium nebo Elegance (ta zvýší cenu na 664 900 Kč), i nižší z nich však obsahuje v zásadě všechnu potřebnou výbavu, například systém sledování mrtvého úhlu, bezklíčový vstup i startování, parkovací senzory a zadní kameru, automatickou dvouzónovou klimatizaci nebo systém sledování pohybu za vozem.