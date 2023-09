Patří k nejlevnějším skútrům tradičních výrobců, přitom je lehoučký, dobře ovladatelný a jezdí téměř za hubičku. Nejen proto jde o skvělou volbu, když jste v jedné stopě nováček. Smířit se musíte pouze s jednou muškou.

Foto: Viola Procházková

Skútrům s motorem o objemu 125 se v posledních letech dostává obrovského zájmu. Není na tom nic divného - města se plní lidmi i auty, doprava vázne a zpomaluje, a jednostopé vozidlo se v této situaci jeví jako bezkonkurenční dopravní prostředek. Stopětadvacítku s automatem navíc může řídit každý, kdo má řidičák na auto (nechme teď stranou skutečnost, že by si každý zájemce o jízdu na skútru měl zaplatit pár kondičních jízd, aby se stroj naučil ovládat), takže cestu do sedla nic nekomplikuje.

V odpověď na zájem zákazníků nabídka v segmentu malých skútrů roste. Suzuki Address, na který se dnes podíváme, je letošní novinkou ověřené japonské značky s dlouholetými zkušenostmi na poli jedné stopy. Na první pohled je jasné, že cílovou skupinou jsou zákazníci preferující klasické tvary a co nejmenší rozměry. Na druhý pak uvidíme, že Suzuki láká i velmi konkurenceschopnou cenou. Jaký je tedy nejnovější přírůstek do japonské moto-stáje?

S nádechem retra

Vzhledově Address patří do skupiny skútrů sázejících na retro styl, kde je již řadu let nekorunovaným králem Vespa. Velmi jednoduše pojatý Address se ji ale nesnaží napodobit, jde spíš cestou maximální účelnosti. Designově ničím nevyčnívá, je přesně tím, co si většina lidí představí, když se řekne skútr.

Koukněte se na Suzuki Address 125 v pohybu na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Marně byste na něm hledali zdobné prvky nebo extra vytříbené materiály, právě tím je však sympatický. Má v sobě upřímnost prostých strojů, na nichž jste se možná kdysi během dovolené proháněli v italských či řeckých vesničkách. Vzhledem k tomu, že se Address vyrábí v Indii, kde byl v závodech Suzuki také vyvinut, není tato asociace od věci.

Ve jménu jednoduchosti

Přehledná přístrojová deska obsahuje tradiční analogový rychloměr, ukazatel stavu nádrže, celkový nájezd nebo čas a běžné kontrolky. Zajímavostí je světelný oblouček, který se rozsvěcuje buď modře, nebo zeleně podle toho, jak ekologicky právě jedete z hlediska rovnováhy mezi výkonem a spotřebou paliva. Těžko se dá čekat, že řidič přizpůsobí jízdu světýlkům, ale detail pro hračičky je to milý.

Zbytek ovládacích prvků je jednoduchý, jak to jen jde - blinkry, klakson a startovací tlačítko, které není třeba držet, stačí ho jednou zmáčknout. Mimochodem, Address je vybaven i startovací pákou neboli nakopávačkou, to kdyby vás potkala nepříjemnost v podobě vybité baterie.

Kam s helmou a nákupem?

Pokud jde o praktičnost, potěší celkem hluboká schránka pod řidítky, vedle níž je příhodně umístěna nabíjecí USB zásuvka. Nabízí se tak hodit si do přihrádky telefon, ale vejde se třeba i menší lahev s vodou. Také háček se hodí, když potřebujete někam zavěsit tašku s nákupem, kterou už se nepovedlo nacpat do podsedlovky.

A tím se dostáváme k asi největší mouše jinak povedeného skútru. Podsedlová schránka (odemyká se pootočením klíčku) sice nabídne 21,8 litrů, běžná helma se však do ní nevejde, a to ani otevřená. Pokud budete trvat na zamykání helmy pod sedlo, musíte pořídit “open face” typ a pro jistotu už při nákupu zkoušet, jestli se vejde. Pravděpodobně jde o dědictví země původu, kde je po celý rok horko jako v prádelně a o integrálce nikdo nikdy neslyšel.

9 koní stačí

Pohon skútru zajišťuje čtyřdobý jednoválec o objemu 124 kubických centimetrů. Papírový výkon 6,4 kW mě, přiznám se, trochu překvapil, neboť pro řidiče s béčkem může mít skútr výkon ještě o půlku vyšší - proč ho tedy nevyužít? Jenže v praxi se ukázalo, že motor, prověřený v milionech prodaných skútrů, si se svými devíti koníky docela dobře vystačí. V městském provozu nemá sebemenší problém, a to ani na rychlejších komunikacích, jako jsou městské okruhy. Address bez potíží uhání devadesátkou, s trochou snahy a větru v zádech to vytáhnete i na stovku.

Když pak přijedete na benzínku, potěší vás víčko nádrže umístěné nad zadním světlem. Sice jde o maličkost, ale kdo si už někdy polil benzínem nášlapnou plochu nebo dokonce věci v úložných prostorách, dokáže ji ocenit.

U benzínky budete možná častěji, než byste čekali, neboť nádrž pojme pouze 5 litrů. I se skvělou spotřebou 2 litry na sto nebo i méně tak najedete jen kolem 250 kilometrů, Na druhou stranu, ve městě to nejspíš vystačí na dlouho.

Obratný a čilý

S hmotností pouhých 105 kilogramů je Address ideálním strojem pro začátečníky, lehké váhy a nejisté jezdce, kterým by kila navíc dělala potíže. Zároveň však má v sobě něco z neotesanosti a bytelnosti zmíněných skútrů ze středomořských půjčoven. Působí jako zapálený pracant a člověk rozhodně nemá pocit, že by s ním měl zacházet v rukavičkách. Brzda, plyn i ostré zatáčky, pro čipernou jízdu v rušných ulicích je Address jako stvořený a navzdory poměrně subtilní konstrukcí nepůsobí křehce nebo nejistě.

Podíváte-li se na kola - vpředu 12 a vzadu 10 - nutně se dostaví obava, jak moc si na dlažebních kostkách vytlučete plomby, realita ale mile překvapí. Na větší příčné nerovnosti je samozřejmě záhodno dávat pozor - hlavně když jedete rychle, protože rázný kopanec do zadnice dokáže nepřipraveného jezdce vyděsit. Běžná jízda je ale příjemná, jakkoli se o každém kanálu či díře dozvíte. Začátečníky potěší nekousavé brzdy, které se dobře dávkují, i když jejich celkový účinek by snesl trochu posílit.

Kolik za něj zaplatíte

A na závěr skvělá zpráva: cena Suzuki Address je 59 900 korun. To z něj činí jeden z nejlevnějších stopětadvacítkových skútrů, pokud nechcete lovit v čínských vodách.