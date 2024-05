Přeplněné ulice lidnatých sídel, táhlé městské okruhy, ale i silničky ve volné krajině. Všude tam se bude Suzuki Burgman cítit jako doma. I se skromným výkonem je čiperný, skvěle ovladatelný a komfortní na delších trasách.

Suzuki Burgman - Ze sedla s výškou 780 mm dosáhne pohodlně na zem téměř každý jezdec. | Foto: Deník/Viola Procházková

Jméno Burgman není v nabídce Suzuki žádnou novinkou. První model s tímto označením byl představen už v roce 1999 a šlo o maxiskútr s motorem o objemu 400 krychlových centimetrů. O dva roky vznikla dokonce ještě větší varianta - šestsetpadesátka - a Burgman se stal na dlouho synonymem velkého cestovního skútru, který dokázal uhánět rychlostí až 190 kilometrů v hodině.

Není divu, že se značka rozhodla slavné jméno využít naplno a před dvěma lety ho uvedla v segmentu aktuálně nejžádanějším - mezi skútry do 125 ccm, jež je možné řídit s oprávněním skupiny B.

Skútry z bazaru: podívejte se na jejich nabídku v cenách pod 100 tisíc korun

Aktuální Burgman 125, jemuž do názvu přibyl přídomek Street EX, na první pohled odkazuje na ikonické velké stroje, jeho zaměření je však diametrálně odlišné. Navzdory výrazné „cesťákové“ kapotáži je to kovaná stopětadvacítka - obratné postrkovadlo do městských ulic, do hustého provozu, kde vám oproti autu ušetří hromadu času.

I když… klidně si s ním můžete vyjet i jen tak pro radost, neboť díky skvělé ergonomii a kultivovanému motoru se nemusíte bát ani bolavých zad, ani natřepaných rukou.

Suzuki Burgman 125 - displej přístrojovky je dobře čitelný i v plném slunci.Zdroj: Deník/Viola Procházková

Skútr Suzuki Burgman- odvážný design

Z aktuální nabídky stopětadvacítkových skútrů Suzuki je Burgman jednoznačně nejvíce naladěn na cestovní notu. Technický základ celé trojice - Address, Avenis, Burgman - je identický, jednotlivé modely se však liší mírnými úpravami na motoru a samozřejmě kapotáží. To aby si vybrali zájemci o retro klasiku (Address), lehkou sportovnost (Avenis) i sportovně-cestovní styl.

Skútr, nebo motorka? BMW CE02 nabízí od každého něco a k tomu hromadu zábavy

Design Burgmanu je plný ostře řezaných hran a jeho kapota je celkem mohutná, což slouží nejen estetice, ale i ochraně jezdce před nepřízní počasí. Plexi štítek je zde sice spíš na parádu, než že by skutečně poskytoval závětří, masivní stavba však za deště a větru funguje docela dobře a při jízdě si skutečně budete připadat chránění. Vzhledem k aprílovému počasí posledních dnů jsem to vyzkoušela vskutku důkladně.

I když má Burgman stejně jako jeho sourozenci původ v Indii, zpracování a kvalita materiálů plně odpovídají evropským standardům. Právě v tom tkví jeden z důvodů, proč si řada zákazníků raději připlatí za zavedenou značku a nedá přednost mnohem levnějším produktům z Číny. Všechny díly jsou skvěle slícované, nikde netrčí nic navíc a ani při rychlé jízdě se z útrob neozývají podezřelé pazvuky.

Nový Suzuki Burgman Street 125 EX 2024:

Zdroj: Youtube

Na velikosti jezdce nezáleží

Jak už bylo naznačeno, ergonomie je příkladná a za řidítka se poskládá jezdec malý i velký, tlustý i hubený. Přední část sedla je položena níž, aby i člověk malé postavy pohodlně dosáhl na zem, řidítka pak netrčí příliš do výšky, což umožňuje lehký předklon. Nemusíte tedy sedět jako na míse a dokonce si pohodlně natáhnete nohy, neboť stupačková plošina je po stranách prodloužena ještě o kus dopředu.

Výroba jediného skútru ČZ skončila náhle před 60 lety. Existoval i jako NZeta

Potřebné informace o jízdě i skútru samotném zajišťuje velká digitální přístrojovka, která kromě rychlosti ukazuje třeba i stav nádrže nebo teplotu motoru. Ve spodní části po stranách zeleně blikají ještě dvě kontrolky, které nejsou tak docela standardem. Ta vlevo patří indikátoru systému Suzuki Eco Drive a rozsvítí se vždy, když zrovna jedete v úsporném módu.

Napravo se pak nachází kontrolka systému Start-Stop, jenž během stání vypíná motor a šetří palivo. Na zhasínání motoru (následné startování je svižné a nezdržuje při rozjezdech) jsem si během testování nakonec zvykla, i když o jeho významu mám jisté pochybnosti, obě kontrolky však neustále vnímáte periferním viděním a často je zaměníte za zapnutý blinkr, který se pak zbytečně snažíte vypnout.

Jawa 300 CL je skvělé retro s moderní funkčností. To pravé pro pohodové výlety

Praktických vychytávek na Burgmanu najdete spoustu, i když se neobejdou bez jistých kompromisů. Tím největším je velikost podsedlového prostoru, který má sice slušnou velikost 21,5 litru, většina přileb se však dovnitř nevejde. Snad jen nějaká úplně minimalistická.

Dále už je to veselejší. Pod řidítky jsou hned dvě přihrádky - do té otevřené můžete strčit třeba láhev s vodou, do uzavřené třeba peněženku, klíče a mobil, který zde lze i nabíjet. Madlo spolujezdce je prodlouženo do praktického nosiče, nechybí ani háčky na zavěšení tašky. A když si cestou domů vyzvednete balíček v Alzaboxu, položíte si ho jednoduše mezi nohy na plošinu.

Suzuki Burgman - pohodová jízda:

Pohodlí na malých kolečkách

O pohyb skútru se stará čtyřdobý, vzduchem chlazený jednoválec o objemu 124 ccm s výkonem 6,4 kW a maximálním točivým momentem 10 newtonmetrů. Zejména hodnota výkonu na papíře působí chabě, když si uvědomíte, že ten přípustný pro držitele „béčka“ je až 11 kW.

Kupodivu však Burgman při jízdě vůbec nepůsobí líně a s větrem v zádech ho můžete rozhulákat až na stovku. Kromě ulic a uliček se tedy bezstarostně svezete i po městském okruhu, kde je povolena osmdesátka či stovka.

Nijak rozměrné kotoučové brzdy stíhají jen tak tak, a pokud patříte mezi těžší jezdce, brzdění radši nenechávejte na poslední chvíli. Připravte se rovněž na to, že pokud budete jezdit stylem brzda-plyn, do udávané spotřeby do dvou litrů se těžko vejdete. Ani 2,3 litru, které svítily na přístrojovce mně, však nejsou žádné drama, když do nádrže natankujete 5,5 litru.

Sportovní jízda à la MotoGP. Aprilia SR-GT Replica má vzhled i srdce závodníka

Při pohledu na dvanáctipalcová kolečka by člověk přehršel komfortu neočekával, proto mě jízda příjemně překvapila. Podvozek není příliš měkký, ale ani příliš tvrdý a natřese vás opravdu jen na obřích kočičích hlavách nebo ostrém retardéru. Ani když v nepozornosti vlétnete do výmolu, nebudete mít pocit, že vaše pozadí definitivně opouští sedlo.

Zároveň se s Burgmanem díky relativně krátkému rozvoru parádně manévruje na malém prostoru a s váhou 112 kilo nebude mít problém ani křehká dívka. Na skutečnost, že nemusíte čekat ve frontách, ale pohodlně projedete mezi nimi, se zvyká velmi rychle a na auto si za chvíli ani nevzpomenete - samozřejmě pokud nepřijde liják.

Kultivovaný motor, který neničí zápěstí

Do zatáček se skútřík vrhá ochotně a velmi sebejistě, v cíli pak zaparkujete bez velkého přemýšlení. A až vezmete Burgmana na městský okruh nebo třeba na výlet, oceníte kultivovanost motoru, který ani ve vyšší rychlosti nevibruje řidítky a nezadělává vám na bolavá zápěstí. Malý skútr je zkrátka nenáročný parťák na každý den, navíc s pověstnou kvalitou od Suzuki.

Doporučená maloobchodní cena Suzuki Burgman Street 125 EX je 79 900 korun.