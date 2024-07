Kategorie, jejímž nekorunovaným králem je v Evropě BMW se svými modely GS, zažívá v posledních letech obrovský boom. Hlavním důvodem je univerzální zaměření těchto motorek, které s větší či menší elegancí zvládají jak asfalt, tak nezpevněné cesty.

Jsou tu však i další výhody, které lákají. Například přirozený vzpřímený posez, neodrazující motorkáře, kteří nechtějí na motorce ani ležet na břiše, ani sedět v záklonu s nohama daleko před sebou. Nebo lepší světlá výška zahánějící obavy z mizerného povrchu silnice, výmolů a retardérů.

Paralela s vozy SUV je očividná - i na silnici lze využívat vlastnosti původně vyhrazené ryzím offroadům. Není divu, že výrobci chrlí endura v rozličných kubaturách jako na běžícím pásu.

Suzuki V-Strom 800 si užijete:

Novinka od Suzuki - terénní motorka

Značka Suzuki přichází v letošním roce s novinkou, zaměřenou právě na jezdce, kteří pokukují po terénně vyhlížející motorce, zároveň však jsou sami k sobě upřímní a dokáží si přiznat, že spíš než po zapadlých šotolinách v Rumunsku budou podnikat jízdy po běžné silnici v blízkém i vzdálenějším okolí svého bydliště.

Model V-Strom 800 je civilnější verzí ryzího cestovního endura V-Strom 800 DE, od nějž se liší například litými koly, nižšími zdvihy odpružení nebo níže položeným sedlem.

Zde se zkrátka počítá s tím, že se budete pohybovat hlavně po asfaltu, i když nějakou tu polní či lesní cestu zvládnete taky, a motorka se stane vaším každodenním parťákem, nikoli pouze nástrojem pro dobrodružné dálkové cesty.

V-Strom 800 RE - nenápadný krasavec

Na první pohled je V-Strom 800 RE od svého sourozence téměř k nerozeznání - prozradí ho jen zmíněná litá kola se sedmi paprsky. Nevypadají sice tak cool jako vyplétaná, nevyžadují však seřizování drátů a mají výhodu nižší neodpružené hmotnosti - první ústupek uživatelskému komfortu.

Přední kolo pak nemá tradičních 21 palců, ale pouhých 19. V sedle s výškou 825 mm (o 30 mm nižší než u DE) se sedí vzpřímeně a se svými 172 centimetry nemám problém dosáhnout celým chodidlem na zem.

Dvojice hranatých LEDkových světlometů vpředu představuje jasné poznávací znamení nových modelů Suzuki, LED technologii mají rovněž blinkry a zadní světlo. Designu motorky nemám co vytknout. Nepřináší sice nic objevného, ale proporce lahodí oku a jasně modrá barva, kterou najdete na řadě aktuálních modelů Suzuki, stroji sluší.

První svezení na Suzuki V-strom 800de:

| Video: Youtube

Displej a indikátory? Paráda

Velký TFT displej jsem opěvovala již u silničky GSX-8R a ráda to udělám znovu. Má perfektní čitelnost i na ostrém slunci a přehledně zobrazuje vše, co je pro vás při jízdě důležité, ať už je to otáčkoměr, teplota chladicího systému, stav nádrže nebo aktuálně zařazený rychlostní stupeň.

Oceňuji také dobře umístěné indikátory zapnutých blinkrů, díky nimž na jejich vypínání zapomínám jen minimálně. Oproti GSX-8R je zde navíc údaj venkovní teploty, a tak vím, že mě na většině testovacích tras provázelo vedro přesahující 30 stupňů. Uf…

Šipkami na levém řidítku lze nastavit tři úrovně kontroly trakce a jeden ze tří jízdních režimů upravujících prudkost reakce plynu i charakteristiku točivého momentu. Všechno je intuitivní, snadno ovladatelné, zkrátka bez chybičky.

close info Zdroj: Deník/Viola Procházková zoom_in Suzuki V-Strom 800.

Milovník středních otáček

Kapalinou chlazený řadový dvouválec o objemu 776 ccm představuje ideální kombinaci síly, spotřeby a hmotnosti. Při 8500 otáčkách poskytuje výkon 62 kW (84 koní), točivý moment je 78 Nm při 6 800 otáčkách.

Už při nastartování se ozve jeho příjemně sytý zvuk a po pár kilometrech si ho zcela jistě zamilujete. Je téměř prostý jakýchkoliv vibrací a výkon podává ve velmi širokém spektru otáček. Už v nějakých třech tisících krásně táhne a jeho pružnost je pozoruhodná v nízkých i dálničních rychlostech.



Hmotnost 223 kilo není na danou kategorii žádné drama, takže motor dokáže se strojem pěkně zacvičit, zvláště když se v sedle nachází muší váha jako moje maličkost. Přesto si nejvíc užívám nijak extrémní, svižnou, ale pohodovou jízdu ve středních otáčkách, které pohonné jednotce sedí nejlépe.

Se spotřebou něco málo přes 4 litry a dvacetilitrovou nádrží je celkový dojezd parádní a s častými návštěvami benzinek si nemusíte dělat hlavu.

Do města i na vyjížďky

Vezmu-li v úvahu svůj běžný týdenní režim, je pro mě V-Strom 800 ideální motorka. Ve všední dny se pohybuji hlavně po městě a jeho bezprostředním okolí, o víkendu si pak vyrazím na chalupu nebo jen tak na výlet. Všechny typy silnic, na něž během týdne narazím, zvládá Suzuki s přehledem.

Do městského provozu sice nejde o tak hbitý a praktický dopravní prostředek, jako je třeba skútr, přesto nemám pocit, že bych se pohybovala na slonu, a nikdy se nestalo, že bych zvolila raději cestu MHD. V-Strom je stále dost kompaktní na to, aby se propletl frontami aut a zaparkoval víceméně kdekoliv.

Na dálnici přijde ke slovu kultivovanost motoru a dostatek síly, ocenit musím taky větší plexi štítek, za který se člověk dobře schová před větrem. Chybí snad jen tempomat, který bohužel nenajdete ani v příplatkové výbavě. Na okreskách pak motorka plynule a elegantně vykružuje zatáčky, v nichž ji nezaskočí ani u nás obvyklý mizerný asfalt, a standardně dodávaný quickshifter řadí jedna radost. Všechno, co dělá, dělá dobře.

Přestože V-Strom nenabídne drsné terénní schopnosti, příval adrenalinu z rychlosti ani marnotratnou porci komfortu, výsledný mix je dokonale univerzální - a přesně to je jeho hlavním cílem.

Doporučená maloobchodní cena Suzuki V-Strom 800 je 234 900 korun.

