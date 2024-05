Klasický kombík s prostorným kufrem, šetrným hybridním motorem a skvěle funkční kabinou je perfektní volbou pro všechny, kteří ještě nepropadli módě SUV. Hledáte-li auto, které spolehlivě slouží a ničím nerozčiluje, tady je. Toyota Corolla TS Style může být pro vás trefou do černého.

Toyota Corolla TS 1.8 hybrid. | Foto: Deník/Viola Procházková

Toyotu Corolla není třeba dlouze představovat. Aktuálně drží titul nejprodávanějšího auta na světě a je na trhu již ve dvanácté generaci. Neméně pozoruhodná je skutečnost, že i když nedávno přibyla verze s karoserií SUV, v nabídce si stále zachovává své místo i tradiční sedan, hatchback a combi. To jen dokazuje, jak oblíbený model Corolla představuje - žádnou z jejích podob se automobilce zatím nevyplatí vyřadit.



Její obrovskou výhodou je naprostá univerzálnost, díky níž může sloužit rodinám s dětmi, jednotlivcům i firmám, které potřebují dostatečně důstojný, ale nekřiklavý služebák. Corollu kombi jsem doporučila už několika známým, kteří neměli představu, co vlastně chtějí a jejichž zadání znělo „prostě dobré auto střední velikosti, co nestojí majlant, bude fungovat, nebude moc žrát a nebude mě ničím štvát”. A dnes jsou se svým rozhodnutím velmi spokojeni.

Pokud se tedy nemůžete rozhodnout, jaké auto si z dnešní široké nabídky vybrat, s Corollou neuděláte chybu. Single řidičům a párům postačí hatchback, k firemnímu využití je ideální sedan a kombi je samozřejmě jasnou volbou pro rodiny s dětmi.

Toyota Corolla TS Style se jen tak neokouká

Design Corolly je dokonale nadčasový, což je tradice, která se u ní předává z generace na generaci. Neohromí sice originalitou či odvážnými prvky, zato však bude velmi pomalu stárnout a za pět, možná i deset let může stále vypadat jako současná produkce. Na protáhlé siluetě s čistými, nekomplikovanými liniemi navíc nenajdete nic, co by přebývalo či chybělo, je to zkrátka pohledné auto.

S loňským faceliftem dostala Corolla od výbavy Style výše nové Bi-LED světlomety, které nejen skvěle vypadají, ale hlavně svítí tak, že v noci nepocítíte jakékoliv omezení.

Interiér se drží konzervativních zásad, ergonomicky je však zvládnutý na jedničku.Zdroj: Deník/Viola Procházková

Útulná a funkční Toyota Corolla

Při pohledu do kabiny je jasné že zde vládne podobná filosofie jako u vnějšího designu. Žádné výstřelky, žádná extravagance, ale přehledné rozvržení a solidní zpracování. Místa je tu tak akorát pro čtyři, nouzově i pro pět, dozadu si přitom sedne i běžně rostlý dospělý. Sedačky kombinující textil a syntetickou kůží nabízejí příjemnou kombinaci pohodlí a podpory, řidič má navíc k dispozici elektricky ovládanou bederní opěrku, kterou jsem si okamžitě zamilovala.

Pokud jde o úložné prostory uvnitř, není to žádná hitparáda, ale ani průšvih. Vepředu uprostřed by se odkládací přihrádka navíc hodila, neboť kromě držáků na pití a bezdrátové nabíječky je tu už jen prostor v loketní opěrce, ale člověk se naučí víc využívat i kapsy ve dveřích a velký problém to není.

V zadní části by zase přišly vhod USB zásuvky na nabíjení přístrojů. S většími dětmi tyto maličkosti nabývají na významu… Celkově je ale kabina Corolly příjemný pokojík k posezení a nebude problém v něm přečkat ani dlouhé cesty. Pro ty se hodí i vcelku velkorysý kufr s objemem 596 litrů a spodním „patrem“, ´do nějž umístíte například (příplatkovou) rezervu, organizér s nářadím a lepicí sadou, nebo cokoliv jiného, co potřebujete.

Toyota Corolla TS - videorezence:

Displej i klasická tlačítka

Infotainment a přístrojová deska dostaly s loňským faceliftem modernější podobu. Přístrojovka je komplet digitální, v údajích se není třeba složitě orientovat a zobrazení je pěkné, jen se mi za žádnou cenu nepovedlo odstranit lehce rušivou hlášku „Rež.adapt.temp.” (případně „Režim tempomatu” nebo „Rež.omez.rychl.), umístěnou uprostřed budíku.

Na přístrojové desce se pomocí tlačítek na volantu ovládají také jízdní asistenty. Nejčastěji bude řada řidičů nejspíš vypínat povinné upozornění na překročení rychlosti, k němuž není úplně jednoduché se proklikat. Postupem času si ale cestu zautomatizujete a už to půjde rychle.

Také displej infotainmentu má povedenou grafiku, navíc je dobře čitelný i za plného slunce. Jen bych ho asi nepotřebovala mít postavený tak vysoko na palubní desce. Za volantem většinou preferuji nižší posez a obrazovka mi už trochu clonila ve výhledu. Bezdrátové zrcadlení telefonu už je standardem.

Pozitivně vnímám fakt, že byla zachována tlačítka i kolečka klimatizace, což mi za mírné clonění určitě stojí. Také vyhřívání sedaček má své kolébkové spínače, umístěné dole u nabíjecí přihrádky.

Z bezpečnostních asistentů zde nechybí nic zásadního. Kromě předkolizního systému, udržování v pruhu nebo rozpoznávání dopravních značek dostanete třeba i adaptivní tempomat, automatická dálková světla nebo aktivní asistent řízení. Při parkování pomohou přední i zadní senzory a zadní kamera.

140 koní a skromná spotřeba

Pod kapotou má testovaná Toyota Corolla TS slabší z dvou dostupných hybridních pohonů. Benzinový motor o objemu 1,8 l společně s elektromotorem poskytují výkon 140 koní, což na papíře nezní hvězdně, v reálu to však bude většině řidičů úplně stačit. Koneckonců, Corolla je se svou tunou a půl poměrně lehké auto.

Uvnitř města a v nižších rychlostech oceníte hlavně pohotovou reakci na plynový pedál a hbité rozjezdy. Hybrid páté generace přináší ještě vyšší úroveň efektivity - v městském provozu dokáže fungovat větší část jízdy pouze na elektřinu, což se výrazně projeví na frekvenci tankování. Celé soustrojí je navíc tak perfektně odladěné, že bez ikonky zeleného autíčka na přístrojovce byste ani nepoznali, kdy se spalovací motor vypíná a oteže přebírá elektromotor.

Na dálnici se dle očekávání přihlásí slabé místo toyotího hybridu - vyšší hlučnost způsobená vysokými otáčkami, drženými bezestupňovou převodovkou e-CVT. Nemusíte se však bát, že by váš sluch trpěl dlouho. Monotónní hučení je výraznější jen při prudkém zrychlování, při dosažení optimální cestovní rychlosti zase ztichne. Kromě toho vás Corolla nadchne spotřebou tak, že na drobný nedostatek snadno zapomenete. Ani rychlá jízda po dálnici si nevyžádá víc než 6 litrů benzinu, ve městě se pak s lehkou nohou můžete dostat i ke čtyřem litrům.

Budete přitom jezdit na příjemném, komfortním podvozku, který si poradí s ne právě kvalitním asfaltem, kočičími hlavami i retardéry tak, že pohodlí posádky neruší žádné rány ani přehnané drncání. Díky nízkému těžišti se kombík řídí jedna radost a v zatáčkách sedí jako přibitý, aniž by se karoserie nakláněla. Na všech cestách vám tak Corolla bude milým, nenáročným společníkem.

Kolik za Toyotu Corollu TS zaplatíte

Základní cena Corolly TS neboli kombi je 777 900 korun s výbavou Comfort. Testovaný výbavový stupeň Style se slabším hybridem přijde na 896 900 korun.