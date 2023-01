Obří zvenčí, obří uvnitř

Postavíte-li Highlander na parkoviště mezi běžné vozy českých silnic, uvidíte, jak je obrovský. Délka činí bez čtyř centimetrů pět metrů a vysoká kapota působí velmi majestátně. Za volant se musíte – zejména jste-li menší postavy – tak trochu vyšplhat, pak už si ale připadáte jako svrchovaný vládce či vládkyně provozu. Na okolí se díváte z výšky, která poskytuje hřejivý pocit bezpečí, navíc sedíte v kabině připomínající menší pokojík. Rozměrné pohodlné sedačky řidiče a spolujezdce jsou samozřejmě nejpříjemnější místo k bytí, ale i ve druhé řadě se mohou cestující náležitě rozvalovat, zejména když zde sedí ve dvou. Tři se vejdou stále v pohodě, ale trochu uskromnit už se musí.

Příjemným překvapením pro mne byla řada třetí, v níž jsem bez jakýchkoli nepříjemností absolvovala cestu do Berlína s notebookem na klíně. Když se druhá řada posune lehce dopředu, je vzadu dostatek místa pro dospělého člověka běžného vzrůstu, nikoli jen pro děti. Při použití všech sedmi sedaček pochopitelně v kufru už moc velký prostor nezůstane (konkrétně 241 litrů), na pár palubních kufříků, batohů nebo školních tašek to ale stačí. V pětimístné podobě nabízí auto zavazadelník o velkorysém objemu 658 litrů.

Pokud jde o design, nesnaží se kabina Highlanderu prvoplánově oslnit. Na první pohled je hlavně funkční, na ten druhý pak vidíte, že materiály jsou kvalitní a díly dobře sesazené. Všechno působí fortelně, až nezničitelně, přesně jak byste u rodinného auta chtěli a očekávali. Skvělý dojem na mě udělalo množství odkládacích prostor, zejména box pod středovou loketní opěrkou, která je tak rozměrná, že by se na ní daly mastit karty. Navíc má chytře vyřešené otevírání – dekl se nevyklápí nahoru, ale v podobě roletky zajíždí dovnitř. Hned pod roletkou se nachází bezdrátová nabíječka, pod ní pak hromada prostoru na všechno možné. Nějakou tu přihrádku nebo cupholder mají k dispozici všichni pasažéři, v tomto ohledu je Highlander skutečně štědrý.

Infotainment a ovládací prvky v sobě mají něco staromódního, a pokud si nepotrpíte na high-tech digitální systémy, budete tady jako v ráji. Displej se snaží ukazovat co nejvíc informací najednou, koneckonců s velikostí 12,3 palce si to může dovolit. Snad jen grafika a obraz z kamer by si zasloužily trochu vylepšit, svou práci ale odvedou dobře. Skoro každá funkce má své fyzické tlačítko nebo točítko, většinou s diodou, není tedy nutné se za jízdy probírat nabídkou na displeji. Například klimatizace má sice ukazatele teploty na obrazovce, ale ovládá se samostatnými tlačítky pod ním. Také řazení má klasickou páku – jako by si k sobě auto nechtělo pouštět žádné zbytečné novoty.

Pod lehce retro vzhledem ovšem najdete vskutku královskou výbavu, počínaje vyhřívaným volantem přes head-up displej a digitální zpětné zrcátko (to abyste viděli dozadu i při plně naloženém kufru) až po skvělé audio JBL. Propojení s telefonem je sice pouze drátové, ale aspoň budete mít v cíli nabito.

Ticho a pohodlí

Jako správná Toyota je Highlander poháněn hybridním ústrojím, které se skládá z dvouapůllitrového atmosférického čtyřválce a dvou elektromotorů, po jednom pro každou nápravu. Celkový výkon 248 koní si dokáže bez problémů poradit i s dvoutunovým kolosem, přičemž o spalovacím motoru většinu času vůbec nevíte. Pouze při intenzivnějším zrychlování se z pod kapoty ozve tlumené bručení, které ale nepůsobí rušivě ani protivně, vlastně je to zvuk spíš příjemný.

Bezestupňová převodovka odvádí svou práci nejlíp při pohodovém tempu, ideálně bez prudkého šlapání na plyn – pak motor zbytečně nechává běžet ve vysokých otáčkách a to s sebou přirozeně nese více hluku. Povedený hybridní systém se odráží i na spotřebě, která se při běžné jízdě pohybovala kolem osmi litrů. Vzhledem k velikosti a hmotnosti auta taková hodnota spíš potěší, než zamrzí, navíc s lehkou nohou půjde ještě srazit.

Podvozek patří jednoznačně do týmu „komfort”. Přes nerovnosti se nonšalantně přelévá a při delším cestování byste skoro zapomněli, že sedíte v autě a ne v pohodlném dálkovém autobuse. Ve městě, kde se při rozjezdech uplatňují elektromotory, je auto překvapivě obratné a ani na okreskách se spoustou zatáček se s ním nemusíte loudat. Těžiště sedí díky bateriím příhodně nízko a dobře naladěné odpružení se stará o minimální náklony.

Highlander si budete pochvalovat, kdykoli vyrazíte na hory nebo budete muset zdolat lehký terén v podobě mokré louky či polní cesty. Čtyřkolka funguje tak spolehlivě, že stačí upravit tempo, a zhoršených podmínek pod koly si ani nevšimnete.

Chválu si zaslouží jízdní asistenty, které nejsou přemotivované, nekárají řidiče na každém kroku a neperou se s ním o volant. Přitom jich v autě není málo. Bezpečnostní paket Toyota Safety Sense obsahuje předkolizní systém včetně funkce rozpoznávání chodců ve dne i v noci, adaptivní tempomat, funkci rozpoznávání dopravních značek, asistent pro udržení v jízdním pruhu, upozornění na opuštění jízdního pruhu a automatické přepínání dálkových světel.

Kolik bude stát?

Svou velikost, komfort i výbavu si největší Toyota na našem trhu nechá zaplatit. Startovní cena činí 1 450 000 korun za verzi Comfort. I ta už obsahuje velkou porci výbavy, v níž nechybí třeba zadní parkovací kamera, vyhřívaný volant nebo adaptivní tempomat. Verze Executive, která se představila v testu, stojí 1 855 000 korun, a uprostřed stojí ještě verze Prestige s cenovkou 1 630 000 korun.

Není to úplně málo. Prozkoumáte-li však konkurenty ze skupiny velkých sedmimístných SUV, zjistíte, že velká Toyota se nachází spíš v nižších cenových patrech. Segmentu totiž vládnou prémiové značky typu BMW, Land Rover či Mercedes, a ty jsou ve vyšších výbavách zpravidla ještě nákladnější. Vsadíte-li na Highlander, získáte do rodiny spolehlivého pomocníka, jehož pořízení rozhodně nezalitujete.