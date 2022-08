Do národního kola, které se konalo na jaře, se přihlásilo více než 800 českých dětí, z nichž byli vybráni tři finalisté v každé ze tří vypsaných kategorií - do 7 let, od 8 do 11 let a od 12 do 15 let. Zadání bylo jednoduché: nakreslit automobil snů podle vlastní představivosti a zcela bez omezení. Lucie Mauleová, tehdy ještě šestiletá, zvítězila v kategorii nejmladších účastníků s projektem Vesmírné auto snů, k němuž připojila následující popisek: „Moje auto snů umí jezdit ve vesmíru. Pohání ho energie vesmíru, hvězd a mléčné dráhy. Na jedné straně ji vcucává a na druhé straně vypouští. Lidé a mimozemšťané jsou přátelé a jezdí spolu na výlety. Auto má na střeše kukaně, kde jsou pokoje jako v hotelu.“ Její výtvor i obrázky dalších českých finalistů si můžete prohlédnout v galerii.

Devět prací českých dětí následně putovalo do japonské centrály společnosti Toyota Motor Corporation. Letos se tam sešlo celkem 531 692 výtvorů ze 78 zemí a regionů celého světa. Z každé věkové kategorie je zde oceněno osm dětí a jedním z nich se stala právě Lucinka z Plzně se svým Vesmírným autem.

Pro ni i její rodinu to bylo obrovské překvapení, neboť v tak velké soutěži, navíc se světovou účastí, ještě nikdy nevyhrála. A jaký je příběh za jejím krásně zpracovaným, originálním autem?

„Řekla jsem si, že by bylo dobré podívat se do vesmíru, ale jinak než ostatní, jinak než výzkumník. Vždycky mi to připomene výzkumy na zvířatech, a to se mi vůbec nelíbí. Proto jsem vymyslela auto, které připomíná to, že bychom se se zvířaty měli kamarádit, a ne na nich dělat výzkumy," vysvětlila Lucie svůj obrázek s veselými mimozemšťany.

Kromě zlatého certifikátu získala malá vítězka i zajímavou finanční odměnu. Podle svých slov ji použije na zaplacení výtvarné školy, kde bude moci své umělecké dovednosti dále zdokonalovat.

Speciální ocenění Grand Prize letos obdrželi soutěžící z Thajska, Číny a USA. Prvním z projektů bylo “Auto na vynálezy”, které dokáže vyrábět z odpadků užitečné věci, druhým “Vysavač kosmických odpadků” a třetím “Snový orchestr” hudby a rostlin.

O soutěži Toyota Dream Car



Už od roku 2004 vyzývá automobilka Toyota děti z celého světa, aby nakreslily a popsaly své Auto snů. Nápady, které se v soutěži každoročně sejdou, poukazují nejen na nekonečný svět dětské fantazie, ale i na problémy, které trápí nejmenší členy společnosti. Pro Toyotu jsou dětské práce inspirací pro výrobu nových vozů i připomínkou toho, co všechno obnáší být zodpovědným občanem světa.

Do soutěže Auto snů Toyota (Toyota Dream Car Art Contest) se mohou přihlásit všechny děti do 15 let, které soutěží ve třech věkových kategoriích. Nejlepší práce se vybírají nejprve v rámci národních kol soutěže a vítězné výtvory se poté předkládají k posouzení porotcům v Japonsku.