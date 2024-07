Velké rodinné auto - a na elektřinu? Nebudeme si namlouvat, že je to řešení pro každého, ale rodinám, nebo spíš maminkám, které tráví většinu času za volantem rozvážením svých ratolestí po školách, kroužcích, případně babičkách, to může dávat smysl.

Pohybovat se po městě a okolí v dodávce možná není na první pohled zrovna praktické, jenže lidem, kteří potřebují kromě většího počtu dětí naložit třeba i kočárky, odrážedla a další nezbytnosti, stejně nic jiného nezbývá a nouze naučila housti nejednu řidičku, která měla původně z řízení velkého auta přehnaný respekt.

ID.Buzz přitom rozhodně není jen městské postrkovadlo. Elektrické kapacity má dostatek, aby vás dovezl i na chalupu i zpět (samozřejmě pokud nebydlíte v Praze a chalupu nemáte v Jeseníkách), návštěvy příbuzných také zvládne. Omezení tedy není tak velké, jak by se mohlo zpočátku zdát.

Zodpovíte-li si otázku dojezdu a samozřejmě také ceny, která rovněž není pro každého, bude vám ID.Buzz dělat už jenom radost - a nejen svým okouzlujícím hravým vzhledem, který patří k tomu nejzajímavějšímu, co na naše silnice v posledních letech přibylo. Uvnitř najdete hromadu místa pro všechny členy posádky, spoustu praktických úložných prostor a výbavu, v níž vám nebude chybět vůbec nic. A pokud existuje auto, které si okamžitě zamilují malé i větší děti, je to právě ID.Buzz.



Plný počet bodů za krásu

Právě design získává „busíku“ první kopec plusových bodů. Když Volkswagen v roce 2017 představil svůj I.D. Buzz Concept, asi málokdo čekal, že to auto dotáhne do výroby v téměř nezměněné podobě. Ale je tady! Inspirace slavným vanem ze 60. let je zřejmá a moderní retro se v tomto případě povedlo na jedničkou s hvězdičkou.

Elektrická platforma umožnila mimořádně krátkou příď po vzoru předchůdce, přední maska má nezaměnitelný výraz a dvoubarevné lakování dodává na zajímavosti. Busík je roztomile střelený a osobitý, zároveň nesklouzává ke kýči. Jeho téměř lidská tvář a světla připomínající oči (při rozsvícení jimi auto laškovně zakoulí) musí okouzlit každého, kdo si zachoval schopnost nebrat všechno smrtelně vážně.

Pořád je to dodávka, tedy krabice s maximálním ohledem na využití vnitřního prostoru, mezi ostatními však vyniká jako pověstná růže mezi trním.

Martin Vaculík, elektrický VW ID. Buzz a živé ovečky:

Moře místa v hravém pokojíku

Milý design vás obklopí i po usednutí do kabiny. Žádné ušlechtilé materiály nečekejte, Volkswagen to však dohání kvalitním zpracováním a příjemnou atmosférou. Opět je tu dvoubarevné provedení, které ve světlých odstínech ještě podtrhuje fantastickou prostornost. Na výšku, na šířku i na délku tu mají dost místa cestující v první i druhé řadě. V druhé polovině roku se začne prodávat i prodloužená sedmimístná varianta, která usadí až sedm lidí. Testované auto je pouze pětimístné, k velkorysému prostoru v kabině však přidává obří kufr, do nějž naložíte kočárky klidně dva, a to bez skládání.

Zadní lavice je posuvná o 15 centimetrů, můžete se tedy rozhodnout, zda dopřejete více místa pasažérům, nebo bagáži. Posuvné dveře pak zamezí případnému obouchání okolních vozidel na parkovišti, když se děti začnou drát ven příliš energicky.

Pokud jde o úložné prostory v kabině, trpět nedostatkem rozhodně nebudete. Kromě obřích kapes ve dveřích máte k dispozici výklopné držáky na pití, před sedačkou spolujezdce klasickou klapačku i odkládací přihrádku a najdete tu i další šikovné poličky, ať už na mobil, či jiné drobnosti. Středový box, který plní funkci odkládacího stolku i lednice, můžete vycvaknout z podlahových držáků a nechat v garáži či uložit do kufru. Pak budete mít možnost procházet do zadní části bez otevření dveří.

Cestující ve druhé řadě mohou využít vyklápěcí stolky a množství USB-C konektorů, hádky o nabíjení telefonu či tabletu tedy nehrozí.

Důraz na bezpečnost

Po nasednutí za volant se palubní systém automaticky aktivuje a rozsvítí dva displeje. Prvním z nich je přístrojovka, maličká, ale naprosto dostačující, se všemi potřebnými jízdními daty. Další je infotainment podporující bezdrátové zrcadlení telefonu. Jeho prostředí je nekomplikované a zorientujete se v něm na první dobrou, během testování mě nezlobila ani rychlost a konektivita.

Jediné, co bych si uměla představit vymyšlené lépe, jsou dotyková tlačítka, která najdete jak na volantu, tak na liště pod displejem. Rychlé volby jsou sice u jinak displejového ovládání vítané, dotyková tlačítka však reagují poněkud vlažně a leckdy se do nich musíte trefit víckrát, abyste dosáhli kýženého výsledku.

Bezpečnostní systémy zahrnují například asistent odbočení vlevo, asistent rozpoznání únavy, monitoring chodců a cyklistů nebo rozpoznávání dopravních značek. Příplatkový balíček Asistenční systémy Plus pak přidává třeba adaptivní tempomat s udržováním v jízdním pruhu, parkovacího pomocníka ParkPilot nebo prostorový kamerový systém Area View. Až na jedno prudké zabrzdění způsobené stvolem rostoucím u krajnice fungovaly asistenty velmi dobře a jejich projev nebyl obtěžující.

Kolik vás bude stát Základní cena Volkswagenu ID.Buzz Pro je 1 250 000 korun s DPH. S bohatou příplatkovou výbavou se testované auto dostalo na 1 671 327 Kč.

Buď rychle, nebo daleko

Jak již bylo řečeno, o pohon ID.Buzzu se stará výhradně elektřina. Základem je baterie s kapacitou 82 kWh, z nichž je využitelných 77 kWh. Výkon 204 koní a točivý moment 310 Nm je přenášen na zadní kola. Papírové hodnoty neslibují zázračné výkony, zvlášť když uvážíte hmotnost téměř dvě a půl tuny, realita však určitě nepřinese zklamání.

Nejde o žádné žihadlo, což koneckonců plyne už z rozměrů, cestovat však můžete svižně a zejména při rozjezdech je ID.Buzz překvapivě čiperný. Je na vás, jestli si budete chtít užívat dynamiky, nebo upřednostníte nízkou spotřebu. Právě na vehemenci vaší pravé nohy totiž záleží, jak daleko s autem dojedete.

Výrobce slibuje dojezd přes 400 kilometrů, toho však dosáhnete maximálně v městském provozu, navíc se budete muset držet při zemi. Stlačit spotřebu pod 20 kWh je totiž nadlidský výkon. Nechcete-li se neustále hlídat, počítejte spíš s 25 kWh a dojezdem něco přes 300 kilometrů. Dobíjení naštěstí umožňuje výkon až 170 kW, takže mimo běžné dobíjení doma můžete rychle dočerpat energii i na veřejné rychlonabíječce.

Uvnitř jen ticho a pohoda

První, co vás po rozjetí zaujme, je akustický komfort na palubě, Jistě, jde o elektromobil, takže odpadá zvuk motoru, zde jsou však dobře odtlumeny i zvuky od kol a aerodynamický svist. Jízda je tedy mimořádně tichá. Překvapení jsem se dočkala jen při prudkém lijáku, který bubnováním na střechu způsobil pořádný kravál. Asi ale chápu, že další izolace střechy by přinesla vozu další nežádoucí kila, navíc v místech, kde je vozit nechcete.

K pohodlí přispívá i podvozek, který je příjemně houpavý a jen občas ohlásí větší nerovnost tlumeným žuchnutím. Při cestování vás to nijak obtěžovat nebude. Z pozice řidiče musím ocenit skvělý poloměr otáčení, díky němuž se vám bude dobře manévrovat i ve stísněných ulicích města či garáží, a taky parádní výhled ven. I když jde o velké auto, řídí se stejně příjemně jako kterýkoliv osobák a nebude vyžadovat dlouhé a bolestné sžívání. Troufám si říct, že na veškerý komfort, který ID.Buzz nabízí si zvyknete velmi rychle jak vy, tak celá vaše rodina.