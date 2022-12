Zbývá tedy vybrat to správné auto, které vaši ochotu podílet se na zdraví planety “neodmění” zklamáním a mrzutostí. Na trhu jsou totiž mizerné, průměrné i dobré elektromobily. Volvo C40 patří jednoznačně do třetí zmíněné kategorie a cestu k elektromobilitě vám zpříjemní, jak jen to jde.

Designu vládne jednoduchost

Podíváte-li se na něj zvenčí, v přední části vidíte něco z modelu XC40, záď je však zcela nová a velmi originální. I když nejde o designovou divočinu, auto si s žádným jiným nespletete a na parkovišti se za ním vždycky zálibně ohlédnete. Navíc působí příjemně kompaktním dojmem - zkrátka jako auto, nikoli záoceánská loď. Navzdory tomu je v kabině spousta místa na délku i na šířku. Design se nese v duchu severské jednoduchosti a čistoty. Jedinou dekoraci tvoří obložení s povrchem připomínajícím vrstevnice. Za světla vypadá vcelku obyčejně, v šeru a tmě vytvoří podsvícení pozoruhodný vzor. Možná vás překvapí, že v interiéru není použita žádná kůže. Sedáky připomínající semiš jsou ve skutečnosti vyrobeny z částečně recyklovaného ekologického mikrovlákna, a “kůže” na okrajích je rovněž syntetického původu. Volvo od pravé kůže ustupuje u všech svých modelů, C40 se navíc pyšní tím, že 97 % interiéru je vyrobeno z recyklovaných materiálů. Ty nepůsobí prvoplánově honosně, spíš útulně, domácky a přívětivě.

Devítipalcový středový displej má orientaci na výšku a výhody si uvědomíte hlavně při používání navigace. Na mapě totiž nepotřebujete vidět, co máte po stranách, nýbrž co máte před sebou. Pod obrazovkou vidíte lištu “pohotovostních” tlačítek - třeba pro výstražné blikače, odmlžování oken a hlasitost audia. Na spodní straně lišty se nacházejí digitální tlačítka pro klimatizaci a výhřev sedaček či volantu. K těm mám drobnou výtku - mohla by být větší, aby se do nich za jízdy lépe trefovalo. Pro všechny ostatní funkce už musíte skrz displej. Ten má příkladné zobrazení a solidní odezvu, po většinu času se tedy ovládá perfektně. Pokud náhodou zabloudíte, fyzické tlačítko těsně pod obrazovkou vás vždycky dovede domů. Druhý displej máte na přístrojovce přímo před sebou a kromě běžných kontrolek a informací o rychlosti či dojezdu může zobrazovat buď mapu, nebo jednoduché navigační pokyny.

Nad praktičností se přemýšlelo

Infotainment používá systém Android, najdete v něm tedy všechny známé služby Google, třeba oblíbené mapy, hlasové ovládání nebo Google Play. Krom toho ale můžete kabelem připojit telefon a na displeji si zrcadlit i jiné oblíbené aplikace včetně Waze.

Není třeba zdůrazňovat, že bezpečnost má Volvo promyšlenou do posledního detailu. Samozřejmostí je předkolizní asistent, kontrola mrtvého úhlu, ale třeba i systém varování před křížením cesty jiným vozidlem s funkcí automatického brzděn. Ten vás v případě potřeby upozorní na přibližující se vozidla, cyklisty nebo chodce při couvání ven z parkovacího místa. Na parkovací kameře pak můžete sledovat kompletní okolí vozu z ptačí perspektivy. Perfektní je také adaptivní tempomat s funkcí Pilot Assist.

Jak je C40 na jedné straně stylová, tak je na straně druhé praktická. V kabině najdete mraky úložných přihrádek a dalších vychytávek, ať už je řeč o odpadkovém koši ve středovém tunelu, nebo výklopném háčku před spolujezdcem. Do obrovských kapes ve dveřích s klidem zastrčíte notebook, kabelku nebo dvoulitrovou lahev s pitím, v zavazadlovém prostoru jednoduchým odklopením podlážky vytvoříte dělicí přihrádku s háčky na pověšení tašek, nic vám tedy nemusí za jízdy poletovat po kufru. Pro úplnost dodám, že jeho objem činí 413 litrů, při sklopení zadních sedaček až 1 205 litrů, a pod přední kapotou se skrývá ještě šikovná schránka, do níž uložíte třeba kabeláž.

Návyková jízda

Ve chvíli, kdy se chcete rozjet, přijde první větší překvapení. Auto nemá startovací tlačítko. Čidlo integrované v sedačce řidiče samo aktivuje všechny funkce - zapne poslední používaná média, klimatizaci i displej infotainmentu -, vy tedy pouze šlápnete na brzdu, zařadíte D, a můžete jet. Stejně tak v cíli nemusíte nic vypínat, zkrátka zmáčknete tlačítko P a vystoupíte. Jakmile auto zamknete, všechno se zase deaktivuje. Jednodušší už to být nemůže. A tak je to vlastně u tohoto auta se vším. Není to hračička pro lidi, co si chtějí nastavovat první poslední, od tuhosti tlumičů po velikost fontu na displeji. Je určené těm, kteří chtějí prostě sednout a jet - rychle, pomalu, energicky, rozvážně, zkrátka jakkoli to mají rádi, bez nutnosti volby jízdních režimů. Volvo naladilo cé čtyřicítku jako všestranný talent, který se přizpůsobí libovolným požadavkům a za všech okolností funguje hladce a naprosto přirozeně. K ovládání vám stačí jen volant a plynový pedál. Jakmile se naučíte používat funkci “one pedal drive” (když pedál plynu pustíte, auto rekuperuje a samo zpomaluje), pedál brzdy už budete potřebovat jen výjimečně.

Zrychlení, s nímž auto dokáže vystřelit vpřed, je na stylový crossover přímo šokující. Testovaná verze se dvěma elektromotory, tzv. Recharge Twin (v nabídce je ještě jednomotorová varianta s předním náhonem) má pohon na všechna čtyři kola a maximální výkon čtyř set koní přichází ve zlomku vteřiny. Už nikdy nebudete mít problém přibočit na křižovatce nebo nájezdu na dálnici, už nikdy se vám nebudou při předjíždění potit dlaně nervozitou. Tohle zkrátka umí jen elektromobil. Na palubě je přitom stále ticho jako v hrobě a žádné hučení motoru neruší poslech perfektního audiosystému.

Nabíjení není věda

Soužití s elektromobilem pro vás začne být pohodové, jakmile si uvědomíte, že dobíjení a tankování paliva jsou dvě úplně rozdílné věci. Dobíjet je vhodné průběžně, ať už doma přes noc z vlastního wallboxu nebo během pochůzek v nákupním centru. Volvo C40 s baterií o kapacitě 78 kWh má ve verzi Twin udávaný dojezd až 451 km podle měřicí metodiky WLTP. Na delších cestách se velmi rychle naučíte používat navigaci, která vám ukazuje stav baterie v cíli. Její odhad je přitom překvapivě přesný. V jakémkoliv okamžiku si můžete nechat vyhledat nejbližší dobíjecí stanice - uvidíte pak, že s infrastrukturou už to není tak zlé, jak se povídá. V aplikaci Volvo Cars můžete (kromě jiného) sledovat stav nabití auta i na dálku. Uživatelsky je celý tenhle systém neskutečně příjemný a umožní vám jezdit s naprostým klidem, bez obav z toho, že vám dojde energie.

Cena nevyčnívá

Startovní cena Volva C40 s pohonem na jednu nápravu je 1 289 000 korun, čtyřkolky pak 1 454 000 korun. Vybírat můžete ze tří výbavových variant, přičemž maximální možná výbava cenu zvýší přibližně o 200 tisíc. Kouknete-li se na nabídku elektromobilů v segmentu kompaktních crossoverů, zjistíte, že ceny jsou u většiny z nich plus minus srovnatelné. To Volvu hraje do karet, neboť zdaleka ne každý konkurent je tak uživatelsky přívětivý, kvalitně zpracovaný a dobře vymyšlený jako právě C40. Až budete vybírat, určitě si ji zamluvte na testovací jízdu.