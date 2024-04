EX30 je nejmenší a ve dvoumotorové verzi zároveň nejrychlejší Volvo. Přesto, nebo možná právě proto funguje hlavně jako skvělý parťák na každý den, z nějž se vám nebude chtít vystoupit.

Foto: Deník/Viola Procházková

První kousky malého elektrického Volva právě vyjíždějí na české silnice. Pro automobilku EX30 představuje možnost oslovit zcela nové skupina zákazníků, pořád však nese tradiční hodnoty švédských zakladatelů.

V první řadě je to samozřejmě bezpečnost. V nejmenším Volvu najdete bezpečnostní výbavu srovnatelnou s modely největšími. Za druhé je tu pohodlí, na němž se podílí nejen komfortní podvozek, ale třeba i příjemná atmosféra v kabině, dobré odhlučnění a skvělé audio.

A nesmíme zapomenout ani na udržitelnost: Celková uhlíková stopa auta - tedy znečištění vzniklé během výroby, užívání i recyklace - by měla být nejmenší ze všech modelů Volvo, včetně těch elektrických.

Především je ale EX30 uživatelsky nesmírně přívětivé auto se skvěle vymyšleným interiérem, překvapivým vnitřním prostorem a milým jízdním projevem. Ať už ho vezmete na popojíždění po městě nebo na delší cestu, bude vám klidnou přepravní kapslí, do níž stres okolního světa nemá přístup.

Design fanoušky rozděluje

Vnější podoba auta dělila okolí na dva poměrně vyhraněné tábory. Pro jeden je oblá příď bez masky chladiče až příliš jiná než všechno, co znají, vadí jim useknutý zadek i obří kola. Druhá skupina - mnohem početnější - si malé Volvo na první pohled zamilovala.

Přiznám se, že odobně patřím k příznivcům nového designového směru. Okouzlil mě sympatický kukuč i originální protažená světla, v proporcích pak vidím spíš hatchback než crossover. A nepřehlédnutelná barva nazvaná Moss Yellow a inspirovaná severskými lišejníky malému autu sluší jako žádná jiná. Nedivím se, že budilo pozornost všude, kam přijelo. Zmíněná „jinakost“ je mu rozhodně ku prospěchu.

Volvo EX30 v akci:

Volvo EX30 má smysl pro detail

Uvnitř kabiny na vás dýchne povědomé prostředí. Kde jen jsem ty světle šedé a na dotek příjemné sedačky viděla? Při zkoumání chytře vymyšlených úložných prostor a minimalistických dekorů mi došlo, že tahle kabina jako by vyjela z továrny firmy IKEA. A nemyslím to nijak hanlivě - právě naopak. I Volvo při výrobě očividně šetřilo, aby udrželo cenovku auta co možná nejníže, úspory však nahradilo čistým designem, uživatelskou přívětivostí a hlavně důmyslností, s níž vtěsnalo vše potřebné na malý prostor.

Například středová loketné opěrka může být pouhou opěrkou, v případě potřeby z ní však vysunete šikovnou přihrádku, a to hned do dvou poloh - větší a menší. Přihrádka pak opět může být jednoduše přihrádkou, ale povytažení praktického víka se změní v držáky na pití.

Ovládání oken uprostřed auta ušetřilo metry kabeláže, která by vedla do dveří, na oplátku však dostanete obrovské dveřní kapsy, do nichž se s klidem vejde kabelka. Tu si můžete uložit také do středové přihrádky na podlaze a do jejího dvojitého dna schováte drobné předměty, které nemají cestovat po autě a zároveň nemají být vidět. Hned vedle najdete dvě indukční nabíječky na mobil.

Recyklované materiály neoslní luxusem, o to víc jsou však originální a zajímavé, ať už je řeč o obložení z přírodního lnu, čalounění ze směsi vlny a recyklovaného polyesteru, nebo koberečcích vyrobených z odpadních rybářských sítí.

Unikátní řešení představuje i soundbar - jediný reproduktor táhnoucí se po celé délce předního skla. I ten ušetřil spoustu elektroinstalace, na jeho zvuku však žádný kompromis nezaznamenáte. Hraje naprosto parádně.

Nově bez přístrojovky

Ke komunikaci s autem vám slouží jediný velký displej uprostřed palubní desky. Na tuto novinku si nejpíš budete chvíli zvykat - přístrojová deska před volantem totiž úplně chybí a všechny její údaje se přestěhovaly na horní část hlavní obrazovky. Zobrazuje se zde rychlost, aktivita jízdních asistentů, zapnuté blinkry, zkrátka všechno, co jste dosud odečítali z přístrojovky.

Kupodivu jsem se s novým rozvržením sžila velmi rychle a po pár kilometrech už mi ani nepřišlo, že bych například údaj o rychlosti potřebovala mít přímo před sebou.

Přístrojová deska zcela chybí, nahrazuje ji centrální obrazovka.

Infotainment postavený na systému Android můžete propojit se svým Google účtem a pak máte v autě na dosah ruky všechny aplikace, na něž jste zvyklí, další si můžete stáhnout z obchodu Google Play.

V bezpečnostní výbavě malé Volvo nijak nezaostává za svými většími příbuznými. Nová senzorická platforma EX30 patří k nejmodernějším systémům, jaké dnes můžete do auta dostat.

Skvělý adaptivní tempomat s funkcí Pilot Assist vám dopřeje pohodlí na delších cestách i v hustém provozu, kontrola mrtvého úhlu funguje spolehlivě a parkovací asistent umí zaparkovat úplně sám na vámi vybrané parkovací místo. Jen upozorňování na nepozornost řidiče je přecitlivělé a poněkud otravné.

Výkonu má Volvo EX30 na rozdávání

Testovaná verze Twin Motor je - jak je z názvu zřejmé - osazena dvěma elektromotory, po jednom na každé nápravě. Auto má tedy poháněna všechna čtyři kola. Celkový výkon 428 koní a točivý moment 534 Nm je na malé auto až marnotratný, na působivou dynamiku si však člověk docela rychle zvykne.

Komu by se nelíbilo mít pod pravou nohou stále dostatek síly k předjíždění a další manévry v provozu, k nimž potřebujete okamžitou rychlost. Po sešlápnutí plynového pedálu auto vystřelí kupředu jako raketa (na stovce je za 3,6 vteřiny) a silné brzdy ho stejně rychle zase zpomalí. Zvolíte-li si režim Performance AWD, dostanete odpich, který působí až surrealisticky.

Baterie s využitelnou kapacitou 64 kWh by měla při průměrné tabulkové spotřebě 17,4 kW poskytovat dojezd 368 kilometrů, ve městě ještě o něco víc.

Připravte se ovšem na to, že se příliš často necháte zlákat omamným zrychlením, takže dojezd trochu zkrátíte. Maximální rychlost nabíjení činí 153 kW, z třífázového wallboxu dobijete baterii z nuly na 100 procent za 4 hodiny.

Pohodlím rozhodně nezklame

Zbývá napsat pár slov o jízdě samotné. Volvo EX30 je sice relativně malé auto, podle jízdního projevu byste však hádali, že sedíte v něčem minimálně o třídu větším. Svou roli jistě hraje i velmi dobré odhlučnění, podvozek však poskytuje posádce příkladné pohodlí. Kola se drží povrchu vozovky a neodskakují ani na nerovnostech v zatáčce, kanály, výmoly a retardéry posílají do kabiny jen mírnou, dobře filtrovanou informaci o tom, kudy zrovna projíždíte.

Směrová nestabilita je malému Volvu naprosto cizí a můžete si dovolit i ostřejší nájezdy do zatáček - podvozek je na velkorysou porci výkonu dobře připraven.

Ve městě oceníte skvělý rejd, který dává autu v kombinaci s velmi dobrým výhledem ven příjemnou obratnost a ovladatelnost.

Kolik vás bude Volvo EX30 stát?

Jednomotorová varianta startuje na částce 869 000 korun, za verzi s prodlouženým dojezdem zaplatíte nejméně 994 000 Kč. Vrcholná čtyřkolka se dvěma elektromotory stojí 1 144 000 korun ve výbavě Plus a 1 219 000 korunve vyšší výbavě Ultra.