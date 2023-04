Trend SUV válcuje svět automobilů, přesto se najdou tací, kteří vysoké karoserii nepřišli na chuť a raději si půjdou pro klasické kombi. U Volva najdou jedno z nejlepších.

Foto: Viola Procházková

Asi všichni pamatujeme dobu, kdy bylo Volvo synonymem bezpečí a hranaté kombi této značky etalonem rodinného auta. V průběhu dalších desetiletí se automobilový trh výrazně zahustil, a pokud jde o bezpečnostní funkce i vlastnosti, automobilky se předhánějí v inovacích. Ze své pověsti však Volvo těží dodnes a řada příznivců mu zachovává věrnost po dlouhá léta. A i když se rodinnou volbou číslo jedna mezitím stalo SUV, velké kombi má stále co nabídnout - ať už jde o eleganci, nebo jízdní vlastnosti.

Začnu elegancí, která je s jakýmkoliv SUV nesrovnatelná. Jistě, design je subjektivní záležitost, ale protáhlá silueta klasického kombi působí čistým, uhlazeným a taky velmi rychlým dojmem. S délkou těsně pod pět metrů a v bílé barvě připomíná štíhlý trup letadla, jen vyrazit vpřed. Je s podivem, že v této víceméně nezměněné podobě se V90 prodává od roku 2016 a za tu dobu vůbec nezestárla. Nadčasový design se Švédům zkrátka vždycky dařil. Uvnitř je to podobné - usedněte do pevných, ale komfortních křesílek, a kolem sebe máte severský minimalismus v ryzí podobě. Mimochodem, to dřevo je pravé a ani průhlednou řadicí páku nevyrobili z plastu, nýbrž z opravdového křišťálu.

Skandinávský design

Minimalismus hraje prim i v pojetí ovládacích prvků. Na volantu je jen pár tlačítek, která však “svoje” funkce ovládají perfektně - například adaptivní tempomat na levé straně dokáže pustit a upravovat i malé dítě. Přístrojovka nabízí jen dvě možností zobrazení - s mapou, nebo bez mapy. A infotainment je vlastně integrovaný systém Android, narazíte v něm tedy na aplikace, které většinou dobře znáte - Google Maps, Spotify, YouTube Music… Můžete se přihlásit ke svému Google účtu, natáhnout si kontakty, oblíbené trasy v navigaci a tak dále. Systém je přitom neustále online, takže v mapách máte aktuální informace o dopravě.

A Volvo jde ještě dál. Když máte plug-in hybrid (což je náš případ), dokáže si auto pomocí Google map naplánovat trasu a rozložit si elektrickou energii na celou cestu pro optimální spotřebu. Čeká-li vás 15 kilometrů do práce, urazíte je na elektřinu a spalovací motor se ani nenastartuje. Máte-li před sebou cestu delší, auto elektřinu používá přiměřeně na pomoc spalovacímu motoru a pomáhá šetřit palivo. Kvůli této vychytávce jsme vzala na milost Google mapy, přestože jinak jednoznačně upřednostňuji Waze.

Pokud si budete chtít připojit telefon přes Apple Carplay nebo Android Auto, samozřejmě můžete (pouze přes kabel), ale po pár pokusech jsem od zažité praxe upustila. Zbytečně bych se ochudila o perfektní funkčnost systému jako celku.

Do auta pohodlně naložíte čtyřčlennou až pětičlennou rodinu i se všemi potřebami na víkend či dovolenou. Kufr má 560 litrů, elektrickou roletku a dělicí příčku s gumičkami pro uchycení menších věcí. Na rozdíl od jiných hybridů zde baterie neukrojila ze zavazadlového prostoru ani kousek, je totiž uložená pod sedačkami a ve středovém tunelu. Jediným omezením je tedy absence úložného prostoru pod středovou loketní opěrkou.

Svižně k cíli

Pod označením T8 se skrývá nejvýkonnější pohonná soustava, jakou Volvo v současné chvíli nabízí. A řekněme si bez okolků, že z uhlazeného kombíku udělá pekelně rychlou stíhačku. V první řadě je tu přeplňovaný benzinový dvoulitr, dále startér-generátor a nakonec ještě elektromotor na zadní nápravě. Celkově vám tato soustava poskytne výkon 455 koní a velkorysý točivý moment 709 Nm. Pro lepší představu - i s váhou přes dvě tuny udělá auto stovku za 4,8 vteřiny, což dokáže téměř vyrazit dech nejen vám, ale i okolním řidičům, kteří od usedlého Volva očekávají spíš poklidné proplouvání krajinou. Díky tomu máte vždycky k dispozici dost výkonu na předjíždění, připojení na dálnici nebo jakýkoliv jiný manévr.

Určitě je záhodno si rychlost občas zkontrolovat, neboť na tachometru už po chvilce nepozornosti vidíte čísla, která by se tam objevovat neměla. Volvo rychlost velmi zdařile maskuje, ať už díky dokonalému odhlučnění (ani spalovací motor prakticky není slyšet), nebo komfortnímu podvozku, který zahladí téměř všechny nedokonalosti asfaltu. A ještě jednu zajímavou vlastnost hybrid od Volva nabízí - můžete ho ovládat jedním (plynovým) pedálem tak precizně, jak vám to jinde neumožní ani čisté elektromobily.

Jízda s plug-in hybridem

Kombinace spalovacího motoru a elektromotoru dokáže nabídnout výhody obou světů, stačí vědět, jak na to. Výrobcem udávaná spotřeba 0,8 není nereálná. Nová baterie s větší hustotou umožní autu dojet čistě na elektřinu až 88 kilometrů. To je samozřejmě horní hranice a běžný dojezd bude o pár kilometrů nižší, přesto můžete během týdne při dojíždění do práce používat auto jako čistý elektromobil. Stačí zvolit jízdní režim Pure. Jedete-li dál, než sahá elektrický dojezd, je ideální spolupracovat s Google mapou a palubním systémem, který bude kombinovat elektřinu a benzín v nejlepším poměru.

Ve chvíli, kdy se baterie vybije, funguje auto jako klasický hybrid a jeho spotřeba se bude pohybovat většinou mezi 5 a 7 litry. Jen když budete šlapat na plyn jako diví, podívá se přes osmilitrovou hranici. Za jízdy můžete baterii i dobíjet, to je však nejméně výhodný způsob pohybu. Motor si pak při rychlé jízdě přihne i 12 litrů na sto kilometrů. Nabíjení během cesty však nejspíš provozovat nebudete - leda byste se chystali do bezemisní zóny v sousedních státech. A v takovém případě je lepší přepnout do režimu Save a šetřit si elektrickou energii na později.

Obecně se dá říct, že pokud přes týden dojíždíte třeba z příměstské oblasti do města a na víkend se vydáváte na chalupu, je pro vás hybrid do zásuvky vhodné řešení. Pracovní týden zvládnete s elektřinou, o víkendu přijde na řadu benzín.

Užiteční pomocníci

Nejspíš byste očekávali, že bezpečnostní a asistenční systémy budou u Volva na nejvyšší úrovni - a předpoklad je to správný. Při parkování pomáhají kamery, které poskytují i pohled z ptačí perspektivy, a obraz každé z nich si můžete vyzvětšovat. Samozřejmostí je nouzové brzdění, hlídání bezpečné vzdálenosti a také pozornosti řidiče. Auto hlídá mrtvý úhel i příčný provoz, když vyjíždíte z parkovacího místa i na křižovatce, dokáže si udržovat ideální pozici v jízdním pruhu. S puštěným Pilot Assistem jsou vaše ruce na volantu třeba už vlastně jen kvůli legislativě. Rozhodně nikoho nenabádám k lelkování za volantem, ale po těžkém dni člověku přijde vhod příjemné vědomí, že mu “někdo” kryje záda.

Kolik vás bude stát

Volvo V90 můžete koupit ve dvou mild-hybridních a dvou plug-in hybridních variantách. Nejlevnější benzinový mild-hybrid přijde na 1 564 900 Kč, naftový na 1 639 900 Kč. Plug-in hybridní verze s pohonným ústrojím T6 začíná na 1 924 900 Kč, vrcholná verze T8 na 2 124 900 Kč. S nejvyšší výbavou se dostanete na 2 209 900 Kč.