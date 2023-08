Na první pohled zaujme nápaditým designem, na druhý pak tichoučkou elektrickou jízdou a neuvěřitelně snadným ovládáním. Ve městě poskytne rychlou a příjemnou mobilitu - bez emisí a za pár korun. Takový je skútr Yamaha Neo´s, který jsme podrobili redakčnímu testu.

Foto: Viola Procházková

Elektrifikace se nevyhýbá ani světu jedné stopy, i když zatím jde spíš o první vlaštovky. Hmotnost baterií je u skútrů či motorek ještě ožehavější téma než u automobilů a nabídnout smysluplný dojezd je skutečně obtížné, proto se elektřina zatím uplatňuje hlavně u vozítek ryze městských. Zde však může nabídnout dost - hlavně pokud jde o uživatelskou přívětivost.

Řídit může skoro každý

Yamaha Neo´s, která byla na trh uvedena v loňském roce, představuje ekvivalent takzvané padesátky, tedy skútru s motorem o objemu 50 kubických centimetrů. Můžete ji řídit s řidičským oprávněním skupiny B nebo AM, což je kategorie zahrnující všechny mopedy a skútry s objemem motoru do 50 cm3, případně elektrické skútry s výkonem do 4 kW. Oprávnění pro skupinu AM je dostupné už od 15 let.

Cílová skupina atraktivně vyhlížející Yamahy je tedy velmi široká, a to i s přihlédnutím k faktu, že jejím revírem jsou výhradně městské ulice. Koupit ji můžete ve dvou variantách - s jednou, nebo se dvěma bateriemi -, které se liší cenou a dojezdem.

Pohledný i kvalitní

Na trhu elektrických skútrů (po chvilce hledání zjistíte, že je překvapivě rozsáhlý, byť většinu tvoří neznámé značky z Číny) Yamaha Neo´s na první pohled vyčnívá chytlavým designem, který je současně futuristický a roztomilý. Kamarádka pravila, že jí připomíná filmového robůtka VALL-I, a něco na tom je. Dvojice LEDkových světel dává skútru sympatický výraz a hezky zapadá do zaoblených tvarů karoserie, z nichž nic zbytečného nevyčnívá.

Dokonce i vzduchem chlazený elektromotor má podobu uhlazeného kotouče, zavěšeného přímo na zadním kole. A když se podíváte zblízka, zjistíte, že všechny díly jsou sesazeny s příkladnou pečlivostí. Kvalita zpracování i materiálů, jakož i mnoho desetiletí zkušeností jsou důvodem, proč se Yamaha nemusí podbízet podezřele nízkou cenou.

Pohodlí a praktičnost

Jednoduchá přístrojovka ukazuje rychlost a stav baterie, pokud si skútr spárujete s aplikací Yamaha MyRide, může tu být ještě upozornění na zprávy či hovory.

I když je celá konstrukce poměrně drobná, za řidítka se pohodlně usadí i urostlý muž. Na dlouhé sedlo by se docela dobře vešli i dva lidé, to je však vzhledem k omezenému výkonu spíš nouzové řešení. K měkkosti sezení nemám výhrad a příjemný je i protiskluzový povrch nášlapných plošek.

Protože jde o praktické městské vozidlo, nesmí chybět velký „kufr“ pod sedlem. Přestože je v něm uložena baterie, v případě verze Dual Battery dokonce dvě, pořád zbývá dost místa na helmu, rukavice nebo kabelku. Ani při jízdě, ani po příjezdu do cíle tedy nemusíte být ověšeni věcmi. Hned pod řidítky se pak nachází ještě otevřená přihrádka, do níž si můžete odkládat drobnosti, pokud nemáte strach, že je posléze zapomenete.

Prohlédněte si skútr Yamaha Neo´s také na videu:

Zdroj: Youtube

Jako správný moderní stroj má Neo´s bezklíčové odemykání, zamykání i startování, krabičku klíče stačí mít při sobě. Když zapomenete zamknout nebo nedovřete úložný prostor a odejdete, skútr vás na chybu velmi důrazně upozorní. Velmi užitečná funkce.

Vyjíždíme!

Perfektní první dojem nevymizí ani po „nastartování“. Se dvěma bateriemi skútr váží 106 kilo, což dělá z jakékoliv manipulace na omezeném prostoru hračku. V garáži nebo na dvorku se v pohodě otočíte, vyhoupnout stroj na hlavní stojánek zvládne i děcko.

Pro rozjetí stačí otočit kolečkem, zmáčknout tlačítko „Run“ a pak už jen pootočit pravou rukojetí. Teď přichází pasáž, kterou si obzvlášť užívám - opouštím garáž naší činžovní vily, a sousedi nemají ani tušení, že se pod okny něco děje. Tohle umí jenom elektrika.

Na displeji svítí stav obou baterií, skútr čerpá nejprve z jedné a pak přepne na druhou. Jedna Li-Ion baterie poskytuje papírový dojezd 37 kilometrů, se dvěma se dostanete na 68 km. S tím už se dá žít.

Nabíjet můžete přímo v místě parkování, máte-li na dosah zásuvku, nebo baterky prostě vytáhnete a odnesete si je nabít domů či do kanceláře. Mají pro tento účel praktické držátko a jedna váží 8 kilo. Na 80 procent kapacity se nabíjí za čtyři hodiny, za osm hodin jsou zcela plné.

V uličkách je ve svém živlu

Největší radostí je samozřejmě okamžité zrychlení, zejména pak z místa. Na semaforech vyráží nenápadný skútřík kupředu vždycky jako první, což je milé, neboť se rychle dostanete ze sevření okolního provozu. Rozjezdy jsou navíc dokonale plynulé, bez sebemenšího škubání.

Samozřejmě je nutno počítat s tím, že elektromotoru s výkonem 2 kW celkem rychle dojdou síly na další akceleraci. Po rovině nepojedete víc než padesátkou, možná spíš maličko míň, v závislosti na hmotnosti řidiče, síle protivětru a také stavu baterky.

Ve chvíli, kdy zbývá kolem 20 procent energie, se motor přepne do režimu ECO a na přístrojovce se rozsvítí ikonka želvy. Tím se omezí výkon a maximálka sníží asi na 35 km v hodině, to vše proto, abyste měli větší šanci, že dojedete do cíle.

Uvnitř města nebudete mít s výkonem problémy. Svižné elektrické rozjezdy, obratnost a skvělá ovladatelnost jsou všechno, co potřebujete. Se třináctipalcovými koly skútr velmi zdatně zdolává i kočičí hlavy, kanály, retardéry a další nástrahy městské džungle. Za všech okolností také perfektně brzdí, o což se stará vpředu kotoučová brzda s ABS, vzadu klasická bubnová.

Na rychlejších úsecích, kde okolní auta jedou 70 či 80, však už jízda není vždycky úplně příjemná, zvláště když přijde kopec nahoru. Musíte počítat s tím, že netrpěliví řidiči budou chtít předjíždět, a ideálně jim to co nejvíc usnadnit. Neo´s je zkrátka ryze městský tvor, jehož přednosti nejvíc oceníte tam, kde je zapotřebí lehkost, mrštnost a kompaktní rozměry.

Kolik bude stát?

Cena Yamahy Neo´s s jednou baterií je 71 990 Kč, se dvěma pak 89 990 Kč. Dokoupit můžete ještě praktické příslušenství, jako je držák na mobil, nosič a kufr nebo termodeka.