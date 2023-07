Pátý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží v Praze je v plném proudu. Zastřešená letní scéna Divadla Kalich a jeho hostů v Mahlerových sadech přivítala první diváky 26. června. Hrát se bude až do 6. září. V žánrově pestrém programu příchozí najdou osvědčené tituly z předchozích ročníků i představení a jména, která se pod žižkovskou věží objeví poprvé. Stálicí je herečka Bára Hrzánová, kterou mohou lidé na kamenné scéně Kalichu vídat v pěti inscenacích. A šestá se chystá.

Radek Holub a Bára Hrzánová v komedii Kočka v oregánu | Foto: Divadlo Kalich/Richard Kocourek

„Na letní scéně pod žižkovskou věží jsem letos ve třech inscenacích – v Carmen Y Carmen, v Hrdém Budžesovi a Kočce v oregánu,“ říká herečka Bára Hrzánová v rozhovoru pro Deník.

Škoda, že mezi zmiňovanými inscenacemi není Silnice – La Strada na motivy slavného oscarového filmu Federica Felliniho, v níž podáváte s vaším mužem Radkem Holubem strhující výkon….

Silnici oba milujeme. Bohužel ji hrajeme málo, protože ta inscenace utrpěla ne na kvalitě, ale na pozornosti veřejnosti, a to kvůli dvěma covidovým lockdownům. Jednoduše řečeno - nestihla se nadechnout potřebné mediální pozornosti. Ale kdo na Silnici přišel a doufám, že ještě i přijde, byl s výsledkem velmi spokojen, za což jsme s Radkem rádi.

Zkoušení Shakespeara? Byla to docela jízda, říká Markéta Děrgelová

I tak vás diváci mohli vidět a ještě uvidí v dalších inscenacích na letní scéně Kalichu. Zamlouvá se vám hraní o prázdninách, v období, kdy byste si jinak mohli dopřát volno?

Není to zase až taková nálož, o prázdninách budeme samozřejmě i odpočívat. Při práci je pro mě rozhodující, abych se dobře cítila s lidmi, s nimiž na jednotlivých inscenacích spolupracuju. Což se i děje. Kdybych se s nimi dobře necítila, do ničeho bych nešla, i kdyby to pro mě bylo bůhvíjak výhodné. Jsem ve věku, kdy si už můžu určovat, s kým chci, nebo nechci být. Je to vlastně velice osvobozující pocit.

V inscenaci Hrdý Budžes podle stejnojmenné knižní předlohy Ireny Douskové účinkujete už dvacet let. Ještě vás to baví?

Určitě! Hrdý Budžes má za sebou asi devět set čtyřicet repríz. Je to inscenace, kterou jsme s režisérem Jiřím Schmiedtem původně nazkoušeli pro příbramské divadlo, kde mám výborné zázemí – mám tam svoje kolegy z techniky, další spolupracovníky, všechny je považuji za svou rodinu. Takže coby Helenka Součková, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, diváky s radostí provázím - zkoumavým i naivním pohledem dítěte - tragikomickými roky husákovské normalizace.

Zdroj: Youtube

Není to náhodou rekord? Tedy co do počtu repríz.

Na rekordy si nehraju, to mají v oblibě jiní kolegové… Mimochodem si myslím, že Eliška Balzerová s Mým báječným rozvodem má určitě víc repríz než my, Honza Potměšil s Růží pro Algernon taky. Je fakt, že díky diváckému zájmu jsme v uvádění Budžese vytrvalí. Máme tu inscenaci rádi a snažíme se ji držet v kvalitě, jakou jsme jí dali hned na začátku. Pravda, někdy jsou představení rozsypaná už při dvacáté repríze, ale tady se povedlo něco, co je velmi ojedinělé a čeho si velmi vážíme.

V inscenaci Carmen Y Carmen se setkáváte s pěvkyní Dagmar Peckovou. Čistě o hudbu v ní ale nejde…

To ne, ale hudba v ní pochopitelně hraje důležitou roli. Diváci jejím prostřednictvím dostávají ty nejznámější a nejkrásnější árie z Carmen a zároveň písničky španělského mainstreamu. Hra je navíc plná překvapení a legrace – vypráví příběh o tom, jak jedna důvěřivá operní diva přišla o všechno v Seville.

Úplně jinou polohu předvádíte v komedii Kočka v oregánu, v níž jde o střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí. Může jejich soužíti fungovat?

Kočka v oregánu je velmi vtipná, dobře napsaná a rozehraná komedie o dvou sociálně rozdílných rodinách, které se strašně chtějí seznámit. Postupně mezi nimi dojde ke střetu, protože to ani jinak nejde. Ale zároveň ten příběh nabízí i hluboký tón, který skvěle rezonuje s dnešní dobou. S obavou nebo hledáním toho, jak se má člověk zorientovat ve společnosti, najít si v ní své místo a hlavně hodnoty. S Radkem v inscenaci reprezentujeme onu venkovskou zemitost, naše rodina je na první pohled asi směšná a divák se jí právem směje. Jenže pak najednou ve druhé půlce zjistíte, že je všechno trošku jinak. Že když někdo nevypadá vyumělkovaně a nemá Oxford, tak to ještě neznamená, že to není velice kvalitní a charakterní člověk.

Veronika Žilková: Diktátor? Rozhodně nikdy nevypadá jako sexy James Bond

Na podzim budete v Kalichu zkoušet novou inscenaci, v níž se potkáte i s vaším synem Antonínem. O co půjde?

Je to opět komedie, jmenuje se Dobře rozehraná partie. Režírovat ji bude Lída Engelová, s níž už tvoříme osvědčený tým. Vlastně ji taky řadím mezi členy naší rodiny. Obsadit do toho představení Toníka, který zatím hrál jenom ve Francii, kde studoval, byl Lídin nápad. A já jsem za to strašně ráda, protože neznám nikoho lepšího, kdo by jej naučil hrát konverzační komedii v češtině.

Hned se mu do toho chtělo?

Ano, Tonda se těší. Je to dospělý chlap a hotový herec, který má z Paříže dobrou průpravu. Takže snad nebude na českém jevišti svázaný tím, že hraje s mámou a tátou.

O čem je Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží?



Pro diváky připravilo přes padesát představení. Pořádající Divadlo Kalich tam na své letní scéně nabídne komedie s Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Ivou Janžurovou, Barborou Hrzánovou, Radkem Holubem, Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem, Petrem Čtvrtníčkem či Petrem Rychlým. Novinkou budou čtyři reprízy muzikálu Pomáda. Komorní divadlo Kalich bude zastoupeno komediemi s Terezou Kostkovou, Alešem Hámou, Adélou Gondíkovou, Jiřím Langmajerem, Václavem Koptou či Nelou Boudovou. Divadlo Palace tradičně přidá tituly s Ondřejem Vetchým, Vandou Hybnerovou, Sabinou Laurinovou, Martou Dancingerovou či Markem Adamczykem. Jednou ze zcela nových tvářích na Prima Hvězdném létě bude Josef Dvořák, který tu odehraje dva slavné tituly svého divadla S pydlou v zádech a Čochtan vypravuje.



Poprvé pod žižkovskou věží se objeví také vyhledávaná komedie Perfect Days s Lenkou Vlasákovou, Janem Dolanským, Petrou Jungmanovou či Danou Syslovou, novinka Štěstí s Lucií Vondráčkovou a Hynkem Čermákem, populární komedie z české současnosti Zkurvení havlisti s Miroslavem Hanušem, Tomášem Měcháčkem a Karlem Zimou, Federer – Nadal s Jakubem Prachařem, Markem Taclíkem a Petrem Kolečkem nebo Úča musí pryč s Davidem Prachařem, Petrou Špalkovou, Kristýnou Frejovou a dalšími tvářemi Divadla Verze.



V hudební části programu letní scény nově přibude – vedle Ondřeje Havelky či Jaromíra Nohavici - Vojta Nedvěd s výjimečným koncertem Maluju na nebe. Vedle evergreenů z repertoáru Nedvědů na něm zazní i písně z Vojtova stejnojmenného autorského alba, které bude na místě pokřtěno. Jedním z hostů slavnostního koncertu bude (možná trochu překvapivě) i Petr Hrdlička z kapely Škwor.



„Program Prima Hvězdného léta sestavujeme podle dvou základních kritérií: jednak vždy musí jít o dobře udělané divadlo s prvotřídním hereckým obsazením a taky se musí jednat o tituly, které naplňují představu pohodově stráveného letního večera. Stejně tak důležitý je pro nás komfortní servis, který divákům nabízíme. Opravdu nám na pohodlí diváků velmi záleží. Jako první jsme přišli s konceptem letní scény chráněné lehkou střechou před nepřízní počasí, ale dbáme i na kvalitu veškerých služeb nebo hygienického zázemí,“ uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.