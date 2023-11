Titul Dobře rozehraná partie rakouského dramatika Stefana Vögela si vybrali jako svou novou společnou inscenaci herci Barbora Hrzánová a Radek Holub. Spolupracují na ní s režisérkou Lídou Engelovou, se kterou mají za sebou už několik úspěšných titulů. Premiéra se uskuteční ve středu 8. listopadu v pražském Divadle Kalich.

Barbora Hrzánová a Radek Holub v Dobře rozehrané partii | Foto: se svolením Richarda Kocourka

Hra v sobě skrývá velké témata, a to sílu přátelství, zájmu o sebe navzájem, ochoty si pomoci a být si nablízku, i když to kolikrát není zrovna jednoduché. O to cennější je nahlížet na to s humorem. Inscenace je jímavá, směšná, místy hluboká, tedy přesně taková, jaká by měla být komedie, v níž se herci mohou pustit za hranice svých životních a hereckých zkušeností, uvádí web Divadla Kalich.

Hlavním hrdinou je zatrpklý stárnoucí vdovec Fred Kowinski, který dávno propadl pocitu, že nic v současném světě pro něj nemá smysl a nestojí za to se vídat s lidmi, tedy kromě starého kamaráda, s nímž se pravidelně potkává na partii šachů. Nic s ním nezmůže ani jeho syn, ani najaté hospodyně, s nimiž se Kowinski vždy velmi rychle rozloučí. Ale jen do chvíle, kdy do jeho neměnného morousovitého života vstoupí temperamentní hospodyně Rozalie a rozehraje s ním svoji partii, a to nikoliv na šachovnici, v níž se navíc hraje podle jejích pravidel.

Bára Hrzánová: Na rekordy si nehraju, to mají v oblibě jiní kolegové

Po boku Barbory Hrzánové a Radka Holuba diváci uvidí Lukáše Jurka, Barboru Mošnovou a poprvé na českém profesionálním jevišti po ukončení studia herectví ve Francii se představí Antonín Holub v alternaci s Romanem Tomešem, který se vedle svých úspěchů v muzikálovém oboru poprvé objeví v čistě činoherní roli. „Dobře rozehraná partie je skvělá komedie o tom, jak je těžké někomu pomáhat proti jeho vůli. Režírovat takový titul znamená mít hlavně báječné herce se smyslem pro situační i slovní humor. Bára Hrzánová, Radek Holub a všichni ostatní jsou herci, se kterými jsme se při zkoušení hlavně přestali bát. Možná to zní divně, ale být dobrým komikem je v divadle to nejtěžší. Především to znamená vymýšlet a pak vážit každý okamžik souhry na lékárnických vážkách,“ uvedla režisérka Lída Engelová.

A nastínila, kde se při tvorbě inscenaci inspirovali. „Nejlepší filmoví a divadelní komici byli vždycky velmi seriózně pracující lidé. Našimi vzory pro Dobře rozehranou partii byli takoví mistři humoru jako Charlie Chaplin na straně jedné a Stella Zázvorková nebo Miloš Kopecký na straně druhé. Snad se nám ty hodiny dřiny vyplatily a diváci v naší inscenaci uvidí jen lehké plutí humoru, který umí zasáhnout srdce i bránici,“ dodala.