S Blankou Bohdanovou, oslnivou osobností, které byl vlastní šarm, elegance a mimořádná schopnost sebereflexe, se režisérka Lída Engelová setkala opakovaně (několik krásných představení spolu vytvořily také v pražském Divadle Viola, setkaly se i při práci v rozhlase). Posledním z oněch představení byla v Divadle Viola inscenace The Gin Game, v níž se Bohdanová setkávala na jevišti se svým hereckým kolegou Josefem Somrem. Naposled to bylo v roce 2015.

Když herečka v roce 2008 připravovala v pražském Divadle Kolowrat pod režijním vedením Lídy Engelové benefici s názvem Barevný život, prohlásila: „Jsem typ člověka, který strašně rád žije právě teď a který se velmi zajímá o budoucnost, už kvůli vnoučatům.“ Benefici chápala jako poctu od šéfa činohry Národního divadla. „Velice si jí vážím. Jinak ale ohlížení za životem nazývám duševním sebepoškozováním,“ doplnila umělkyně, která v angažmá Národního divadla prožila více než čtyřicet let.

V 50. a 60. letech ztvárnila Bohdanová řadu psychologicky a emočně osobitých rolí a zařadila se tak do skupiny výrazných charakterních hereček. Hrála v dramatech Romeo, Julie a tma, Obžalovaný, Dita Saxová, v televizním filmu Odcházeti s podzimem nebo v trezorovém filmu po boku Rudolfa Hrušínského Čest a sláva. V 70. letech vytvořila charakteristické postavy v populárních komediích Křtiny či Když rozvod, tak rozvod a televizních seriálech Doktor z vejminku nebo My všichni školou povinní. V roce 1984 ji Zdeněk Troška dal příležitost ve filmu Poklad hraběte Chamaré, v němž ztvárnila stárnoucí a životem zklamanou hraběnku Marii Karolinu Chamaré. V 90. letech pak účinkovala v seriálech Život na zámku, který právě reprízuje Česká televize, nebo Hotel Herbich.

Ve věku 91 let zemřela v neděli emeritní členka Národního divadla, herečka, výtvarnice, pedagožka, držitelka Ceny Thálie a cen Františka Filipovského za dabing Blanka Bohdanová. Oznámil to mluvčí první české scény Tomáš Staněk.

