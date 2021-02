Bonbónek z Národního. Před 115 lety se narodil Bohuš Záhorský

Svou slabost pro divadlo skrýval zpočátku pod jménem Bóža Horský. To aby nekazil panu otci, inženýrovi a nadějnému politikovi, kariéru. Později se ale Bohuš Záhorský za svou hereckou cestu vskutku stydět nemusel. Z filmového pašeráka drog to dotáhl až do Národního divadla. Včera uplynulo 115 let od jeho narození.

V roli komořího Langa v pohádce Císařův pekař – Pekařův císař. | Foto: Archiv

Bohumil Záhorský pocházel z dobře situované rodiny, zmámila ho ale vůně šminek a prachu divadelních prken. Otec, stavitel mostů, pedagog na ČVUT a národní socialista nejásal, přesto synovu zálibu respektoval. A to i poté, co Bohuš nedokončil nejen reálku, ale ani Státní konzervatoř v Praze. Záhorský se ale neztratil. Přestože herecké začátky neměl nijak snadné. Zkušenosti sbíral v avantgardních projektech Jiřího Frejky a jeho Zkušební scény, naději na angažmá v divadle Rokoko však pohřbil jeho bankrot. Následovala léta existenčních strastí, časté střídání angažmá, včetně Kočovné společnosti Anny Steimarové, často s nejistou budoucností. Milník jménem V+W Zlom nastal až po setkánís E. F. Burianem a režisérem Jindřichem Honzlem, s nímž vstoupil do legendárního Osvobozeného divadla v Praze. Hrál ve všech stěžejních hrách V+W (Golem, Rub a líc, Těžká Barbora) a díky Voskovcovi a Werichovi vstoupil do světa filmu. Debutoval roztomilou postavou pašeráka drog v jejich slavném filmu Pudr a benzín. Drobná rolička, ale pro Záhorského důležitý startovní můstek na stříbrném plátně, navíc pod tvůrčím vedením duchovních otců Osvobozeného divadla. Objevil se také v dalších snímcích slavné dvojice: Hej rup a Svět patří nám. Ve druhém už hrál dějově podstatnější postavu – podvodníka Dexlera. Napříč žánry Ve 30. letech bavil diváky po boku největších hvězd ve veselohrách, které sklízejí ohlas dodnes a pravidelně se vracejí na obrazovky (Tři vejce do skla, Kdybych byl tátou, Přítelkyně pana ministra). Během okupace dostal vděčné herecké příležitosti ve filmech Oldřicha Nového - ve snímcích Roztomilý člověk nebo Valentin Dobrotivý. Upozornil na sebe i v nadčasových společenských dramatech jako byl film Otakara Vávry Šťastnou cestu, který se odehrával v kulisách obchodního domu Bílá labuť (jenž byl mimochodem celý postaven v hostivařských ateliérech). Král i komoří Od poloviny 40. let pak dostával častěji role rozšafných a moudrých mužů z lidu. Zvládal skvěle ale i typově odlišné postavy, třeba kožešníka Kalouse v dramatu Otakara Vávry Občan Brych nebo komořího Langa v pohádce Císařův pekař – Pekařův císař. Pohádky byly vůbec jednou z jeho domén – výtečně se prosadil jako stařeček Pánbůh z Dařbujána a Pandrholy, král Dobromysl a filmový otec Heleny Vondráčkové z Šíleně smutné princezny (tuto roli měl původně hrát Rudolf Deyl ml., ten však v průběhu příprav k filmu zemřel) nebo jako rybář ve Třech zlatých vlasech děda Vševěda. Arizonská obroda Z poválečné filmografie Záhorského vybočuje několik titulů – zejména pak strhující protektorátní drama Jiřího Krejčíka Vyšší princip, kde si zahrál ředitele gymnázia, jehož tři studenti se stanou obětí nacistické msty po atentátu na Heydricha. Z uměleckého hlediska si zaslouží zmínku také jeho účast ve filmech Srpnová neděle (hrál i v její divadelní adaptaci v Národním divadle) nebo Dita Saxová. A zapomenout bychom neměli ani na Ezru Goodmana v nestárnoucí westernové parodii Oldřicha Lipského Limonádový Joe, kde se svou oslnivou filmovou dcerou Olgou Schoberovou hájí myšlenku Arizonské obrody. Pište, človíčku! Hrál pokladníky, revizory, nakladatele, soudce, pátery, stěhováky i sekretáře. Ve všech kostýmech byl uvěřitelný a ač šlo často o vedlejší role, divák ho nikdy nepřehlédl. I na malém prostoru dokázal vytvořit plnokrevnou postavu důležitou pro daný příběh nebo profesní prostředí. Kolegové oceňovali jeho důkladnou přípravu, pokoru a schopnost nestrhávat pozornost výhradně na sebe. Naopak, měl čuch na talenty a začínající tvůrce, které uměl povzbudit. „Já sám jsem s ním mluvil jednou v životě, a ten rozhovor si pamatuju dodneška," líčil Zdeněk Svěrák před časem v populárním pořadu České televize Úsměvy Bohuše Záhorského. „Bylo mi asi třicet a o práci u filmu a v divadle jsem neměl ještě ani ponětí. Tenkrát jsem napsal rozhlasovou hříčku, v níž hrál Bohuš Záhorský a Rudolf Deyl mladší. Hovory W. A když jsme natáčeli, Bohuš Záhorský ke mně přišel a říkal mi: Človíčku, vy byste se měl pokusit psát pro divadlo nebo pro film, protože ty vaše dialogy se dobře říkaj. Mně to dodneška pomáhá, a když se mi něco v dialogu nezdá, tak si řeknu, že přece Záhorský říkal, že to je dobrý." Bodří dědové Za svou kariéru vytvořil přes stovku filmových rolí. V povědomí publika však zůstává zejména jako představitel dědků obdařených moudrostí a citem, často ale i svéhlavostí. Tyto postavy povýšil do kategorie hlavních rolí v 70. letech v komedii Zlatá svatba a Náš dědek Josef. Za Josefa dostal dvě domácí ceny, pravdou ovšem zůstává, že šlo o dobově tendenční film z moravské vinice 50. let, v němž tvůrci včetně režiséra Antonína Kachlíka straní družstevní politice a v němž kvasí „správné" ideologické procesy. Osobně si cenil byť drobné účasti ve filmu Karla Zemana Baron Prášil a také v parodii jeho jmenovce Bořivoje Zemana nazvané Fantom Morrisvillu. Elegán z Národního Většina jeho divadelního působení je spojena s Národním divadlem, kde hrál přes třicet let, od roku 1946. I tady zpočátku účinkoval jen ve vedlejších rolích, což mu umožnilo hned v první sezóně 1946-1947 nastudovat deset premiér. Díky svému vyzrálému herectví ale dokázal povýšit i podružné postavy mezi výrazná vystoupení na naší první scéně. Hrál v inscenacích světových klasiků Williama Shakespeara nebo A. P. Čechova, dílech českých autorů (Radúz a Mahulena, Strakonický dudák, Tvrdohlavá žena, Bílá nemoc). Naposledy ho tu diváci mohli vidět v Jiráskově Lucerně. Mimochodem, víte jak mu říkali kolegyně z divadla? Bonbónek. Chodil totiž zásadně v perfektním obleku, ušitém na míru v salonu Kníže, vždy navoněný, milý a pozorný. Hlas pro Gabina Výraznou stopu zanechal i v televizi, s níž spolupracoval od jejích počátků. Zmiňme alespoň komedie Tchyně, Láska jako trám nebo legendární večerníček Krkonošské pohádky, kde byl vypravěčem. Ze seriálů pak F. L.Věk, ale také třeba Žena za pultem. Mistrovské výkony podával v dabingu, jeho hlasem promlouval z pláten kin hlavně Jean Gabin a Spencer Tracy. Byl dvakrát ženatý; o jeho prvním manželství (ukončeném rozvodem) dodnes kolují spekulace. V roce 1971 se jeho druhou manželkou stala herečka Vlasta Fabianová, s níž se potkával na divadelních prknech. K 60. narozeninám dostal titul Národního umělce (1966). Jeho hrob byste našli na pražském Vyšehradě, nedaleko hrobky Jana E. Purkyně, kterého ztvárnil v životopisném snímku Josefa Macha Paleta lásky o malíři Josefu Mánesovi.