Herci a zpěváci Igor Orozovič a Ondřej Ruml ztvární v alternaci hlavní roli v muzikálu Lazarus, posledním díle jedné z nejvlivnějších světových hudebních ikon Davida Bowieho. Česká premiéra se uskuteční 11. a 12. října v pražském Divadle Komedie.

Ondřej Ruml | Foto: L. Hatašová a P. Chodura

Pro oba umělce je hlavní postava Newtona v melancholickém příběhu o samotě, sebedestrukci a potřebě lásky z říše snů. „Když mi ji telefonicky nabídli, hrklo ve mně, jako by mi volal sám David Bowie. To dílo je totiž on sám! A nemusím asi ani moc popisovat, proč ho zbožňuji,“ říká Igor Orozovič.