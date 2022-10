Korytářová byla již v užší nominaci na Cenu Thálie za rok 2015 za roli Komika a Mefistofela v Rajmontově inscenaci Goethova Fausta.

Miloň Čepelka: Chtěli jsme si hrát. Netušili jsme, že to potrvá šestapadesát let

Saša Rašilov v protiválečné hře Moje říše je z tohoto světa ztvárnil postavu jejího německého autora Wolfganga Borcherta. Podle poroty zcela naplnil expresivní vize režiséra Miroslava Bambuška, zdrcujícím způsobem nastavuje zrcadlo světu, který nenabízí ani žádnou důstojnou alternativu k životu člověka v depresích, ani východisko z jeho vyhoření.

Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi obdržel čtyřiasedmdesátiletý režisér a scénárista Viktor Polesný. Porota ocenila jeho interpretace divadelních představení na obrazovkách.

Cenu České akademie divadelníků letos převzal devětasedmdesátiletý profesor anglické literatury Martin Hilský. Oceněny byly jeho překlady her anglického autora Williama Shakespeara. Hilský za to získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria, o deset let později dostal Medaili Za zásluhy.

Cenu Thálie letos v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry získali Hana Fialová a Lumír Olšovský. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství převzala operetní a muzikálová zpěvačka Galla Macků, která byla sólistkou Hudebního divadle v Karlíně, kde strávila 32 let.

KVÍZ: Třicet let na scéně. Jak dobře znáte historii a herce Dejvického divadla?

Fialová cenu dostala za titulní roli v muzikálu Květiny pro paní Harrisovou, uvedeném v Národním divadle moravskoslezském. Podle poroty přesně vystihla bezelstnou povahu, spontánní laskavost a dobrosrdečnost uklízečky Ády Harrisové. V hereckém i pěveckém ztvárnění Fialové se přesvědčivě zrcadlily všechny Ádiny touhy, krize a pády. Fialová získala Thálii už v roce 2014 za roli Edith Piaf v inscenaci Edith a Marlene.

Olšovský Cenu získal za ztvárnění profesora Henryho Higginse v inscenaci muzikálu My Fair Lady, kterou uvedlo plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Podle poroty podal po všech stránkách bravurní výkon. Je samolibý, sarkastický, pohrdá city druhých, ale pak je jich najednou sám plný. Olšovského herecký a pěvecký koncert je podpořený jeho charismatem, energií, humorem a lehkostí, díky kterým si diváky získává i přes negativní vlastnosti své postavy, uvedla porota.

V baletu uspěli zahraniční rodáci

V kategorii balet dostali Cenu Thálie polská rodačka Natalia Adamská a španělský rodák Sergio Méndez Romero. Za celoživotní dílo v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo získala Cenu Thálie choreografka a pedagožka Libuše Králová, někdejší plzeňská primabalerína.

Adamská byla oceněna za titulní roli v inscenaci Carmen ostravského Národního divadla moravskoslezského. Její technická suverenita a přirozený herecký projev utvářely podle poroty od prvního okamžiku naprosto sebevědomou, přesvědčivou a krásnou postavu moderní dívky plné vášně, lásky a svobody. Carmen v podání Adamské je bezpochyby výjimečným zjevením na taneční scéně v minulé sezoně, reagovala porota.

Markéta Poulíčková: Amy je naivní. O mateřství si vše načetla, praxe pokulhává

Romero byl oceněn za hlavní roli v inscenaci Sólo pro tři olomouckého Moravského divadla, kam přišel po sedmi letech v ostravském baletu. Tančí s neodmyslitelnou kytarou na hudbu Jacquese Brela, Vladimíra Vysockého a Karla Kryla. Pro songy tak rozdílných autorů nachází pravdivý taneční výraz; pohybem nevyjadřuje jen texty, ale především jejich smysl, hloubku a niterná sdělení, popsala porota.

Cenu Thálie v kategorii opera obdrželi sopranistka Jana Sibera a barytonista Martin Bárta. Za celoživotí mistrovství byla oceněna altistka a mezzosopranistka Libuše Márová, emeritní sólistka opery Národního divadla, která nyní vyučuje zpěv na hudební fakultě pražské Akademie múzických umění.

Sibera cenu dostala za roli Manon Lescaut v inscenaci Manon v ostravském Národním divadle moravskoslezském. Podle poroty vytvořila portrét ženy, která v opeře prochází poměrně velkým obloukem – od zamilované dívky, po šťastnou, leč koketní ženu, a nakonec až po ženu osudem ztýranou a umírající. Sibera byla na Cenu Thálie nominována už v roce 2017 za roli Ophélie v Hamletovi a v roce 2020 za roli Violetty ve Verdiho La Traviatě.

Bárta byl cenou odměněn za ztvárnění Jaga ve Verdiho Otellovi v libereckém Divadle F. X. Šaldy. „Jeho Jago nepromarní žádnou šanci k tomu, aby dále roztáčel ničivou spirálu intrik, pomluv a úkladů. Jagovo Credo je v Bártově pojetí strhujícím zhmotněním lidského zla. Pěvec v této postavě naplno rozeznívá svůj dramatický potenciál a zlověstnou barvou i dynamikou projevu tak dokresluje Verdiho i Shakespearova antihrdinu,“ uvedla porota.

David Prachař: Víc než z divadla jsem unavený z blbých lidí

Cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo obdržela Nela H. Kornetová za sólovou performanci v inscenaci Badman v pražském Studiu Alta. V kategorii loutkové divadlo získal stejné ocenění herec Gustav Hašek za roli Matěje Kopeckého v inscenaci Bratři naděje v divadle Minor Praha.

Hašek podle poroty bravurně ovládá psychologické i výrazně stylizované herectví, stejně jako pečlivou práci s předmětem či loutkou. Jeho 'bratr naděje' Kopecký je hlavním průvodcem rodinným příběhem čtveřice loutkářů-legionářů, v podání Haška je rozhodný, přímočarý a je prototypem skutečného silného hrdiny, s nímž se může nejen dětské publikum identifikovat.

Nezávislá performerka, herečka a režisérka a absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Kornetová působí především v Norsku, je uměleckou vedoucí mezinárodní T.I.T.S. performance group. Badman je její autorská sólová performance plná historických i soudobých obrazů zkázy a deprese, z níž se rodí vzdor, vzpurnost, punk.

Cenu za celoživotní mistrovství získal Polívka

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii alternativní divadlo získal v letošním roce divadelní a filmový herec, mim, dramatik a scenárista Boleslav Polívka. Působil v brněnském Divadle Husa na provázku, v roce 1993 si založil své divadlo. Je držitelem cen Český lev za role ve filmech Zapomenuté světlo a Musíme si pomáhat. Polívka ocenění převzal za bouřlivého potlesku publika v Národním divadle.

Polívka si získal uznání svými autorskými pantomimickými inscenacemi, které režíroval. Patřily k nim například Am a Ea, Pezza versus Čorba, Poslední leč a zfilmovaná inscenace Šašek a královna. Polívka se v nich inspiroval klauniádami, komedií dell\'arte i filmovými groteskami.

Za ztvárnění postavy faráře Holého ve filmu Zapomenuté světlo získal Polívka nejen Českého lva, ale také cenu za herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 1997. Účinkoval v několika filmech režisérky Věry Chytilové, měl vlastní televizní pořady a vystupuje v televizních seriálech.

Herečka Veronika Arichteva: Jako máma vnímám řadu věcí jinak

Z činoherců dostali Thálie za celoživotní mistrovství Veronika Forejtová a František Němec, jejichž ocenění oznámila pořádající Herecké asociace už před měsícem. Forejtová je již více než čtvrtstoletí spojena se scénou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Před kamerou se objevuje jen výjimečně. Jako herečka vystřídala se svým manželem Zdeňkem Forejtem několik divadelních angažmá, působili spolu například v Českém Těšíně, Opavě, Karlových Varech nebo Jihlavě.

Němec působil až do roku 1982 v Městských divadlech pražských, poté se stal členem činohry Národního divadla v Praze. Je úspěšným televizním, rozhlasovým a filmovým hercem, mezi jeho známé herecké úlohy patří role plukovníka Žitného v seriálu 30 případů majora Zemana nebo Luboše v televizních filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Cenu za něj převzala z rukou herce Petra Kostky dcera Klára Němcová. „Táta doma leží s covidem. Mám milou povinnost vás od něj pozdravovat a vyřídit lítost, že tu nemůže být,“ řekla k absenci Němce jeho dcera.

Ceny Thálie 2022:



Činohra:

Ženský výkon: Veronika Korytářová (role Vlasty Buriana v inscenaci Burian autora Tomáše Dianišky, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

Mužský výkon: Saša Rašilov (role Borcherta v inscenaci Moje říše je z tohoto světa autorů Wolfganga Borcherta a Miroslava Bambuška, Studio Hrdinů, Praha)



Opera:

Ženský výkon: Jana Sibera (role Manon Lescaut v opeře Julese Masseneta Manon, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon: Martin Bárta (role Jaga v opeře Giuseppe Verdiho Otello, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)



Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry:

Ženský výkon: Hana Fialová (role Ády Harrisové v muzikálu Květiny pro paní Harrisovou, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon: Lumír Olšovský (role Henryho Higginse v muzikálu My Fair Lady, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)



Balet, tanec a pohybové divadlo:

Ženský výkon: Natalia Adamská (titulní role v inscenaci Carmen, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon: Sergio Méndez Romero (jako On v inscenaci Sólo pro tři, Moravské divadlo, Olomouc)



Alternativní divadlo: Nela H. Kornetová (výkon v inscenaci Badman, T.I.T.S. ve Studiu ALTA, Praha)



Loutkové divadlo: Gustav Hašek (role Matěje Kopeckého v inscenaci Bratři naděje, Divadlo Minor, Praha)



Cena za celoživotní mistrovství:

Veronika Forejtová - činohra

František Němec - činohra

Libuše Márová - opera

Libuše Králová - balet

Galla Macků - opereta a muzikál

Boleslav Polívka - alternativní divadlo



Cena České akademie divadelníků: Martin Hilský (za překlady Shakespearových děl)



Cena pro mladého umělce do 33 let: Dalibor Buš (divadlo Husa na provázku, Brno)



Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi: Viktor Polesný (režisér)