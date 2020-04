Žánrově se pohybuje na široké škále od mýdlové opery po mysteriózní thriller – kam tvůrce intuice, nápady diváků a v neposlední řadě režisér povedou a pustí.

Každý týden diváci zhlédnou stream z Činoherního klubu, který bude mít dvě části. V první části budou tvůrci seriálu Velmi křehké větve diskutovat nad scénářem, nad náměty a nejdivočejšími nápady diváků, které mohou kdykoli (také v přímém přenosu) posílat, a to buď prostřednictvím skupiny seriálu na Facebooku Činoherního klubu nebo prostřednictvím live chatu na Mall.tv, a tvůrci se je pokusí zpracovat.

Po krátké pauze, kterou vyplní hrající si koťátka nebo jiné rozptýlení (jež dodá inspice divadla), následuje druhá část – natáčení epizody seriálu. Do něj může zasahovat už jenom přítomný režisér.

Diváci budou mít jedinečnou šanci vidět až do kuchyně režijní a herecké práce, ale i ostatních profesí nutných k tomu, aby takový nekonečný divadelní seriál vznikl. Dobrovolnou vstupenkou mohou diváci podpořit Činoherní klub v této nelehké době v rámci sbírky na donio.cz.

Natáčení seriálu uvidí diváci každý čtvrtek ve 20 hodin v rámci živého vysílání série #kulturažije na internetové televizi Mall.tv. Jeho sestříhaná epizoda bude tamtéž zveřejněna vždy následující den. První živý stream čeká diváky už tento čtvrtek 9. dubna.

Jak to celé vzniklo?

Když před lety po zrušené premiéře inscenace Společnost na lovu přišel Ondřej Sokol s ekologickým nápadem na divadelní seriál z mysliveckého prostředí (aby se využila již vyrobená dekorace), který by spoluvytvářeli diváci, mnozí o životaschopnosti této myšlenky pochybovali. Tenkrát se ji nepodařilo zrealizovat. Nyní v koronavirové krizi však nejlepší ze špatných nápadů ožívá!

Hlavní postavy seriálu Velmi křehké větve: Lumír Janeček (Martin Finger) je hajný; myslivec tělem i duší, který je hluboce přesvědčen o tajném celosvětovém spiknutí zvířat. Potýká se s běžnými problémy: chráněný les mu žere kůrovec a devastují orkány, žádosti o dotace na Ministerstvu zemědělství záhadně mizí jedna za druhou, zvěř se bůhvíproč stěhuje do cizího rajónu a zajíci – ti se v poslední době chovají hodně podezřele…

Marie Janečková (Lucie Žáčková) je Karlova manželka a Míšova maminka. Je to oddaná a milující hospodyně, která si hravě poradí s každým masem: dovede stáhnout, oškubat, vykostit a vykuchat cokoli. Někdy až úzkostlivě dbá na pořádek.

Míša Janeček (Václav Šanda) je jediný syn Janečkových. Militantní vegan to nemá v myslivecké domácnosti, kde není o zvěřinu nouze, jednoduché. Chtěl by vypadnout někam hodně daleko (nejlíp do Prahy).

Yvona (Sandra Černodrinská) je tajemná dívka z Prahy (což už samo o sobě je v těchto končinách podezřelé). V hájovně Janečkových si pronajme pokoj. Před něčím utíká – nevíme před čím. Někam směřuje – nevíme kam. Dost možná by nejraději utekla do Indie za svým guru, což jí ale finanční situace ani uzavřené hranice nedovolují.