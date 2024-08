František Berger dnes 07:30

Světová jednička v oblasti živé zábavy Cirque du Soleil přiveze do Prahy jedno z nejoblíbenějších představení Corteo. Show plná akrobatických kousků vznikla v roce 2005, od té doby ohromila přes 10 milionů diváků z 20 zemí. Čeští zájemci ji na svém území mohou vidět vůbec poprvé, a to od 25. do 29. září v O2 areně. Na výběr mají ze sedmi termínů.