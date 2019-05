Gangsterská groteska Václava Havla Žebrácká opera figuruje v nabídkách Městských divadel pražských (MDP) i Městského divadla Zlín zatímco v ABC ji nastuduje David Radok, v tom druhém Patrik Lančarič. Tytéž scény se shodují i v dalším titulu, jímž je Smrt obchodního cestujícího od Arthura Millera.

Ve Zlíně jej připraví Lubomír Vajdička a v Divadle ABC Michal Dočekal, jenž se navíc pustí i do režie a dramatizace Tolstého románové epopeje Vojna a mír, která se na pražská jeviště vrátí po více než čtyřiceti letech.

Kabaret ve Zlíně

Na dalších scénách MDP (Rokoko a Komedie) se objeví například pokračování úspěšných Kanibalek Davida Drábka nebo inscenace Bez hany (Hommage à Hegerová), v níž vzdá režisér Jakub Nvota poctu zpěvačce Haně Hegerové prostřednictvím příběhů, které nesou písně z jejího repertoáru. Těšit se lze i na jeden z nejpozoruhodnějších titulů současného hudebního divadla, muzikál Lazarus, jenž se stal posledním životním projektem Davida Bowieho.

Zlínské divadlo pak po kabaretech Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček připraví další politickou satiru Jednou budem v režii Petra Michálka. „Chceme opět kabaretní formou zmapovat to, co nás formovalo od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek. Je to pro divadlo úžasná příležitost, jak nekorektně popsat naši cestu od komunistů ke komunistům,“ sdělil Michálek.

Národní divadlo Praha uvede po mnoha letech antický text, a to rovnou jeden z nejznámějších. Sofoklovo drama Král Oidipús, pojednávající o tom, že před osudem nelze uniknout, připraví v historické budově režisér Jan Frič. Ve Stavovském divadle nastudu- je jinou klasiku, Dostojevského Idiota, režisér Daniel Špinar, který je zároveň i autorem nové dramatizace. „Dostojevský nikdy nenapsal žádnou hru. A přesto je nejuváděnějším ruským autorem. Domnívám se, že ve známém příběhu knížete Myškina najde své téma každý z nás,“ říká Špinar.

Existenciální bojovka

Po ruské klasice sahá i Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, které pozve do Divadla Antonína Dvořáka na Gogolova Revizora. Inscenovat jej bude v unikátním propojení dvou dramat, kdy na Havlovo Odcházení tematicky naváže zmíněný Revizor.

Českou premiéru tam za rok zaznamená komedie Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu od jednoho z nejvýraznějších francouzských poválečných spisovatelů Georgese Pereca. Sedm herců v této absurdní existenciální bojovce reprezentuje jeden úhel pohledu, jednu hypotetickou variantu toho, co by se mohlo stát, kdyby vzal hrdina za kliku a požádal o zvýšení platu.

Deset činoherních premiér připravilo pro diváky Národní divadlo Brno. Jsou mezi nimi třeba Mirandolína Carla Goldoniho (Divadlo Reduta) v režii Petera Gábora nebo Lucerna Aloise Jiráska. V Ma- henově divadle nastuduje tento kouzelný rodinný příběh režisér Štěpán Pácl.