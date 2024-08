Žádná hra asi tak dlouho jako Veselé paničky windsorské na programu Letních shakespearovských slavností nebyla… Nesporně drží rekord – na konci srpna odehrajeme dvou stou padesátou reprízu. Myslím, že mnohé hry nepřekonaly hranici ani deseti let uvádění. Je to podle mě tím, že Paničky jsou prostě skvělé a že je režíroval právě Jirka Menzel. Když se jednou přišel podívat na některou z prvních repríz, prohlásil: „Vidím tady dvě tři místa volná. Na to já nejsem zvyklý!“ Pomyslel jsem si – fakt, jo? A pak jsem zjistil, že je to pravda, že Paničky jsou pokaždé vyprodané. Táhnou je bezesporu Bolek Polívka v úloze Jana Falstaffa, Simona Stašová s Evou Režnarovou v rolích paniček, Petra Hobzová jako paní Čiperná a Jaromír Dulava coby Brouzdal.

Nastaly za léta uvádění Paniček nějaké novinky co do obsazení jednotlivých rolí? To ano. Od premiéry v roce 2009 pár hereckých proměn nastalo, myslím dvě nebo tři, což vlastně není zase až tak moc. Perličkou třeba je, že od začátku v Paničkách účinkují Jan Cina nebo Šárka Vaculíková, tehdy začínající, dnes už etablovaní herci.

Postavu Caiuse musíte mít za ta léta pod kůží. Jak se vám do ní vždycky po roce, teď tedy po dvou, naskakuje? Úplně totiž nerozumím tomu, jak funguje hercova paměť. Jsou herci, kteří nemají hraní v blocích moc rádi. Já naopak ano. Díky tomu mám pak pocit uceleného dne – vím, co mě po vzoru předešlých večerů čeká a že se to bude opakovat zase zítra… Ani mi nevadí, že inscenace určitý čas stojí. Stačí vždycky pár oprašovaček a člověk je tam, kde byl před rokem, respektive dvěma. Je to úplně v pohodě. Texty se kupodivu učím dobře. Například se stalo, že jsem měl právě v rámci Slavností zaskočit za kolegu v poměrně velké roli v představení Mnoho povyku pro nic. Měl jsem možnost chodit po jevišti s textem v ruce, protože jsem měl na seznámení s ním jenom čtyřiadvacet hodin, ale bylo by mi to líto, i vzhledem k divákům, a tak jsem se jej naučil. Sám jsem byl překvapený, jak rychle mi šel do hlavy.

Kolik shakespearovských rolí jste vlastně ztvárnil?

Jestli dobře počítám, Paničky jsou můj osmý Shakespeare. Respektive inscenací bylo víc, protože některé tituly se opakují. Není tady bohužel ta odvaha, že by někdo řekl – zahrajeme od Shakespeara chronologicky všechno, jak to leží a běží, ať to stojí, co to stojí. Což by mě mimochodem hrozně bavilo. Jednou už to vypadalo nadějně, když s takovou vizí přišli režisér Filip Nuckolls s Jirkou Trnkou, tehdejším ředitelem Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde jsem hostoval. Ona odvaha se ale zasekla, jestli jsem to správně pochopil, na provozu divadla, možná visela ve vzduchu i otázka, zda by se taková aktivita vyplatila co do divácké návštěvnosti. Podle mě by to ale bylo super.

Narodil jste se v Ostravě. K herectví jste směřoval odjakživa?

Bylo to tak, že jsem jako student střední školy v Olomouci zašel do tehdejšího domu pionýrů, kde fungoval dramatický kroužek. Chodil do něj i Igor Bareš. Tam jsem divadlu propadl a od té doby se mu věnuju. Po maturitě jsem nastoupil jako elév do divadla v Šumperku, kde jsem strávil tři roky, pak jsem byl rok v Opavě, následujících devět let v Českých Budějovicích a odtud jsem přešel do pražského Divadla na Fidlovačce, kde jsem byl v angažmá a kde dodnes působím v představeních Hoří, má panenko a Sugar (Někdo to rád horké). K tomu hostuju ještě ve dvou titulech (Mluviti pravdu a Děti ze stanice Zoo) v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem v muzikálu My Fair Lady.

Jak dobré, nebo nedobré je pro herce střídat divadelní jeviště?

Toť otázka. Znám lidi, kteří byli ve výborných divadlech, ve skvělých kolektivech, a stejně měli po čase touhu změnit svůj život, protože už se jim třeba zdálo, že ze souboru vymizelo něco, čeho si nejvíc považovali. A tak odešli na volnou nohu. Na druhé straně jsou lidé, kterým stálé angažmá vyhovuje. Každý to má prostě jinak. Osobně jsem byl v angažmá až donedávna a bavila mě na tom taková ta sehranost týmu, kdy na sebe všichni všechno vědí, i z osobního života. To všechno se do divadelního soukolí promítne. Na volné noze jsem se sám nakonec ocitl poté, co na Fidlovačce přestal fungovat stálý soubor. A přiznám se, že se mi po stálém angažmá stýská.

Zmínil jste Igora Bareše, s nímž jste si mimochodem zahrál v seriálu Horákovi, který je už léta prázdninovým televizním hitem. Jak to?

Sám se na to ptám. Když jsme seriál točili, nikdo z nás nepředpokládal, že se z něj stane jakýsi fenomén, který bude Česká televize reprízovat každý rok. Stále se setkávám s lidmi, kteří jej sledovali ve čtrnácti a dívají se na něj i dnes, i když už je jim třeba o deset víc. No, nevím. Každopádně jsme si natáčení užili, byly tam i zábavné momenty, ale vzhledem k tomu, že to bylo před osmnácti lety, tak už si na konkrétní situace nepamatuju, pokud bych měl tedy nějakou vypíchnout… Musím podotknou, že jsem seriál Horákovi nikdy neviděl, jen tu a tam nějaký ten útržek. Nejsem z těch, kdo sleduje, v čem hraje. Tak to nemám.

Seriálů máte na kontě hned několik. Co pro vás znamenají?

Především práci. Nehraju v nich velké role, spíš ty epizodní. Někdo říká, že si může dovolit ten luxus, že si může role vybírat. Já si naopak můžu dovolit ten luxus, že si vybírat nemusím. Beru role, jak ke mně přicházejí, protože mám prostě své povolání rád.

Z poslední doby jsme vás viděli ve filmu Jiřího Havelky Mimořádná událost, ve kterém se sešlo slušné panoptikum postav. Co byste řekl na adresu svého myslivce?

Jirka Havelka napsal scénář k tomuto filmu podle skutečných událostí, které sesbíral z různých zpravodajství. Skutečně se někde na Vysočině stalo, že se vlak „zbavil“ strojvůdce a dělal si, co chtěl. A cestující v něm prožívali různé dramatické situace. Některé z nich se ani ve filmu neobjevily, protože se nám zdály až příliš absurdními. Když mi Jirka roli myslivce nabídl, řekl mi, že má předobraz v pánovi, kterému jelen ukradl kulovnici a utekl. Už to samo o sobě je neuvěřitelné. Povídal mi: „Prosím tě, víš, že se to stalo?“ Odpověděl jsem mu, že to nejen vím, že dokonce dotyčného myslivce znám. Pochází z Chlumu u Volar a je to kamarád mého tchána, který je taky myslivec. Zajel jsem si do těch míst, vyfotil jsem se ním a fotku jsem pak Jirkovi poslal jako důkaz, že nekecám.

Tak to je dobré… Ještě se vrátím k Igoru Barešovi, s nímž vás pojí nejen přátelství a humor, ale i koníčky týkající se nejrůznějších záhad. Osvětlíte to?

Rádi vyrážíme, lépe řečeno vyráželi jsme po takzvaných smírčích kamenech, které jsou dávnými svědky tragických lidských osudů a stojí dodnes roztroušené v krajině. Inspirovala nás k tomu knížka Kameny pokání od sochaře Vladimíra Preclíka. Zaujalo mě na tom, že člověk, který spáchal nějaký špatný čin, musel v rámci soudního práva vytesat do kamene nápis toho, co provedl. Byla to součást pokání, proto „kameny pokání“. Začali jsme je s Igorem objevovat, fotit a ty fotky dokumentovat, ale už asi před pětadvaceti lety, kdy kolem toho ještě nebyl takový boom, jaký později nastal. Vždycky jsme přijeli do nějakého místa, hledali jsme třeba ve vysoké trávě konkrétní balvan, o kterém jsme věděli z knih. Lidé se divili, co tam chceme. Vůbec netušili, o co se jedná. Tak to nás bavilo. Bylo to dobrodružství spojené s cestováním, které mám taky hodně rád.

Tajemno přitahuje mnohé. Čím konkrétně vás?

Vždycky mě zajímaly pověsti a skryté významy věcí, které se staly. Možná k tomu i přispělo, když jsem si jako dítě přečetl Tuláka po hvězdách od Jacka Londona. Zaujalo mě na tom, že opouští své já a putuje životy – jak v prostoru, tak v čase. A přišlo mi zábavné zkoumat, jestli se to všechno odehrává jenom v mozku, nebo jestli je to realita, samozřejmě jiná než ta naše. Od toho se asi odvíjí všechna ta zvědavost, která se točí kolem různých záhad. Ale takovou vlastnost má asi každý. Vždyť všechny ty Šifry mistra Leonarda mají úspěch – právě proto, že člověk vždycky za něčím hledá nějaké pro sebe pochopitelné vysvětlení.

Co vás čeká v nové divadelní sezoně?

Se studenty DAMU budu od září zkoušet hru, která je – když to zjednoduším – o komunikaci mezi Pražáky a lidmi mimo Prahu. No a v polovině října se vrhnu na zkoušení inscenace Deskový statek, která bude mít v režii Ivoše Krobota premiéru v polovině listopadu, a to v Brně u Bolka Polívky.

Takže před sebou máte pořád nějaké úkoly. I televizní nebo filmové?

Ano, čeká mě natáčení seriálu pro Českou televizi, ale více k tomu nemůžu prozradit.

A jinak? Máte do konce prázdnin, kromě hraní ve Veselých paničkách windsorských, i nějaké dovolenkové plány?

Ano, protože máme chalupu na Šumavě, pojedeme se tam na pár dní ukrýt – já osobně hlavně před sluncem. Jsem typ, který se neopaluje, ale spaluje. Bohužel mi letos kvůli zmiňovanému zkoušení v divadle nevyjde to, co jsem si poprvé vyzkoušel loni a byl jsem tím nadšen. Jde o to, že jsem požádal svého kamaráda Davida Šťastného, spolumajitele CHÂTEAU VALTICE, jestli bych u něj nemohl v září nastoupit jako brigádník na sbírání hroznů do vinohradu. Vyšel mi vstříc, a tak jsem tam deset dní pracoval se skupinou děvčat a chlapců. Strašně mě to bavilo, protože to bylo něco, co jsem ještě nikdy nezažil. Bral jsem to spíš jako relaxaci, přišel jsem na jiné myšlenky. Ovšem klobouk dolů před všemi, kteří v takovém vinohradu, v nejrůznějších pozicích, fungují dnes a denně. Takže, když teď vidím, že někdo někde nedopije víno, hned za ním jdu a říkám – dopijte to, víte, kolik je za tím práce?

Co za tím bylo, že jste si chtěl práci ve vinohradu vyzkoušet?

Prostě jsem měl čtrnáct dní volno mezi prací. Syn nastoupil v září do školy, žena do práce, takže jsem si říkal – co podniknu? Přece nebudu doma sedět na zadku. Už dlouho jsem se tou myšlenkou zaobíral, vlastně už za covidu, kdy se nemohlo hrát. Myslel jsem si, že bychom tam mohli vyrazit společně s kolegy, když už se nemůžeme potkávat v divadle. Pak z toho ale sešlo. A tak jsem si svůj plán zrealizoval sám. Pokud bude v příštím roce možnost, s potěšením do vinohradu zamířím zase.