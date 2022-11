Mistrovskou lekci autora Terence McNallyho jste původně nazkoušela pro Městské divadlo v Mladé Boleslavi, nabídku ztvárnit Mariu Callasovám vám učinil režisér Petr Mikeska. Hned jste s ní souhlasila, nebo tam bylo i nějaké váhání? Tak o této divadelní hře jsem už leccos slyšela, například že ji skvěle hrála paní Balzerová. Ale že to je čtyřiačtyřicet hustě popsaných stránek textu, kde ve velké většině mluví jen hlavní představitelka, to jsem opravdu nevěděla. Ale Petr Mikeska na mě od samého začátku našeho prvního setkání na půdě mladoboleslavského divadla, kdy mi roli během společné talk show nabídl, působil velmi klidně a vyrovnaně. Měla jsem pocit, že ví, co dělá a do čeho se chce pustit. A musím říct, že se mně tato důvěra naprosto vyplatila.

Co to pro vás znamenalo – pohroužit se do osudů této umělkyně, která vystoupala na vrchol a poté padla na dno? Sama jste, jak už jsme zmínily i v našem dřívějším rozhovoru, prožila určitou uměleckou krizi. Nebylo to pro vás tedy i bolestivé?

Ba právě naopak. Byla to katarze jako hrom. Dnes si po těch letech říkám, že je strašná škoda, že jsem se s tímto textem nesetkala dříve. Tam se totiž o našem pěveckém a divadelním jobu dozvíme tolik potřebných faktů a rozhřešení, že by text mohl víceméně sloužit jako příručka pro divadelníky.

A co to vlastně obnášelo, jak jste se na roli připravovala?

Nejprve jsem se musela naučit ta kvanta textu. Na zkoušení jsme se začali připravovat první čtenou zkouškou těsně před prvním lockdownem. Začátkem března jsem pak s malým kufříkem odjela na víkend do Německa a než jsem se nadála, tak spadla klec, zavřeli hranice a já jsem nemohla zpět. Tak jsem alespoň biflovala texty. Což jsem zvládla na výbornou, ale k šílenému překvapení Petra Mikesky jsem si ty texty zadřela do hlavy s trochu jiným kontextem, než by on rád. Tak ze mě ty nánosy začal zase pomalu sundávat… A opravdu pomalu. Jsem mu za tu trpělivost vděčná. Určitě by se s profesionální herečkou takhle „piplat“ nemusel. Já jsem byla jeho Pygmalion-efekt. A k tomu se přidala ta moje ctižádost být nejlepší, což obnáší makat a nespokojit se s málem. Nikdo nám to moc nevěřil a o to větší pak bylo překvapení.

V recenzi na toto představení se píše, že jste svým osobnostním vkladem i herectvím udělala z McNallyho textu jedinečnou událost. Za strhující výkon jste se dostala do širší nominace na Cenu Thálie. Jste ráda, že právě za tuto úlohu? Je i pro vás něčím výjimečná?

Mohla jsem text zřejmě lépe zpracovat, protože o operním a koncertním zpěvu leccos vím. Jak o technice, tak i o vnitřním prožitku. Navíc všechny ty peripetie s hlasem a jeho funkcemi, selhání, strach, konkurence nebo naděje… Kolikrát jsem si to odžila. Okolí a tlak působící na představitelku a její psychické vyrovnání se s těmito situacemi. A takových scén je v této divadelní hře nepřeberně.

V Kalichu Vás už nějakou dobu vídáme i v představení Carmen Y Carmen, v němž účinkujete s Barborou Hrzánovou. Obě – každá po svém – v něm ztvárňujete hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery. Co byste řekla na adresu této umělkyně? A jak si u Vás stojí v porovnán právě s Callasovou?

Carmen je role operní. Tedy ta skutečná Carmen. V opeře je sice na prvním místě hlas, nicméně pro mě není přínosem postávat někde na rampě a dokazovat publiku, že umím „přeřvat“ orchestr. Což někdy v opeře skutečně bývá. Pokud je citlivý dirigent, jako byl Jiří Bělohlávek, který uměl orchestr zkrotit natolik, že je možné se věnovat vytváření skutečně psychologicky pojaté jevištní postavy, tak je to radost. To jsou holt úskalí opery. Ale když se to povede, je to žánr neskutečně bohatý na emocionální vjemy. Naše „Carmen y Carmen, aneb jak to bylo s tou Carmen doopravdy“, divadelní hra Honzy Jiráně, je svým způsobem parodie ani ne na operní svět, ale spíš si bere na paškál vrtochy operních div. A to mě strašně baví. Sarkasmus, ironie, střílet do vlastních řad a nebrat se zase až tak vážně. A myslím, že se nám to s Bárou Hrzánovou daří. Tato divadelní hra byla napsána pro první ročník festivalu Zlatá Pecka, který jsem založila v roce 2017 v rodném městě Chrudimi. Takže už jedeme sedmou sezonu.

Role Marie Callasové je čistě činoherní výkon. Tam, když spletete text, tak vám nepomůže ani svěcená voda, což se v opeře přeci jen dá zakamuflovat, že v kritické chvíli předzpíváte v daném jazyce třeba jídelní lístek. Ale jak jsem už uvedla – vzhledem k tomu, že mám s postavou Callasové tolik společného, tak ta neuvěřitelná katarze byla pro mě darem nebes. Je to velké štěstí, že mě po té dlouhé světové kariéře potkala právě tato role. To se, myslím, stane málokomu. Vlastně i Elisa Doolitlová, kterou jsem ve svých třiadvaceti letech hrála v Hudebním divadle v Karlíně, byla klika. Lidé do Karlína chodili na Peckovou. A dodnes mě na ulici zastavují lidé a vypráví mně, jak na mě chodili s babičkou jako děti do Karlína.

Máte před sebou nějakou další uměleckou výzvu? Čí osud by Vás ještě bavilo ztvárnit na jevišti?

V lednu se na jevišti Státní opery uskuteční koncertní provedení Stravinského oratoria Oedipus rex, kde mně byla svěřena role vypravěče textů, které pro Stravinského napsal na způsob antické tragédie Jean Cocteau. A ačkoli byl text napsán původně pro muže, tak je ve světě čím dále běžnější obsazovat tuto roli ženou. V každém případě ovšem herečkou. Takže další výzva. Jinak Honza Jiráň pro mě napsal divadelní hru. Ale čekáme na příznivější dobu uvedení bez pandemie a válek. Snad se brzy dočkáme.

Sama jste umělkyně mezinárodního kalibru. Sjezdila jste svět, vystupovala jste na mnoha operních jevištích. Co vám dává účinkování na českých divadelních jevištích?

Pokud chci dělat činohru, potřebuji k tomu mou mateřštinu a nutně tedy česká jeviště. Baví mě objevovat česká města. Ze čtyřiceti let na jevišti jsem strávila třicet let v zahraničí. Dalo by se s trochou nadsázky říci, že česká města jsou pro mě zatím neobjevena. Ale pracuje se na tom. S komedií Honzy Jiráně Carmen y Carmen úspěšně objíždíme česká města a v poslední době se nám to daří i s Mistrovskou lekcí. Bůh ví, kolik let mám ještě před sebou na jevišti. Operní pěvkyně většinou končí po padesátce. Ale já jsem v sobě objevila dar, kterým mohu dál rozdávat radost divákům, ale i sobě. A pokorně děkuji bohu, že to ještě nějaký ten rok se mnou vydrží.