Na jakou roli na prknech MDMB vzpomínáte nejraději a proč?

Tak třeba Mahulena z inscenace Radúz a Mahulena, která se hrála k příležitosti znovuotevření samostatného MDMB, pro ten punc slavnostnosti. Polly Mearová v Drobečkách z perníku, kvůli setkání s mimořádnou herečkou a člověkem Danou Syslovou. Ráda jsem se protrpěla Antigonou v režii pana Pleskota. Já jí brala tak vážně, že jsem třeba v noci lítala po poli a jako pohřbívala mrtvého bratra, nebo dva dny před představením nejedla, abych šla na smrt s dostatečně prázdným žaludkem.

Vzpomínám i na tu poslední nedokončenou Olgu ve Třech sestrách. Během zkoušek jsem zjistila, že čekám miminko a ten stav byl natolik „jiný“ a opojný, že divadlo šlo rázem na druhou kolej. A tím také skončilo moje působení v MDMB.

Na koho z bývalých kolegů ráda vzpomínáte?

Určitě nejblíž jsme si byly s Karolínou Frydeckou, mojí kolegyní již z dob kladenského angažmá. Pak samozřejmě Eva Reiterová, Karel Vlček, Petr Křiváček a další. Výborná parta skvělých herců a kamarádů.

Co se vám vybaví, když se řekne Městské divadlo Mladá Boleslav?

Nádherná budova, která skutečně voní divadlem. Zlaté portály, červený samet, úžasné zázemí, elegantní paní uvaděčky a hlavně věrní diváci. Pro mě doba absolutního štěstí a intenzivního zkoušení.

Často se věnuje i dabingu. Co vás na téhle disciplíně baví?

Ano, dabing tvoří podstatnou část mé práce, stále mě baví a mám to štěstí propůjčovat svůj hlas špičkovým světovým herečkám. Snažím se co nejvíc podřídit originálu, prostě jim to nezkazit. Vychytat jak ta postava dýchá, jaký má rytmus řeči, dát roli ten správný plný výraz. Je to dobrodružství. Samozřejmě záleží také na kvalitním překladu a úpravě textu.

Kde vás v současné době diváci mohou vidět na divadle?

V Činoherním klubu hraji v pěti titulech, v Divadle Palace jednu komedii, se kterou jezdíme i po zájezdech, dvě představení mám ve Viole, což považuji za malý zázrak a vždy se tam moc těším pro tu výjimečnou komorní atmosféru.

Jaké jsou vaše pracovní plány do budoucna?

Právě načítám jednu zajímavou audioknihu, práce v rozhlase a dabingu přichází tak nějak průběžně. Co se týká divadla, momentálně nevím nic konkrétního, ale doufám, že nějaká pěkná nabídka čeká někde za rohem… nechám se překvapit.