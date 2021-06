Svatopluk Skopal je synem divadelního režiséra téhož jména, matka Věra působila jako nápověda v divadle. Po absolutoriu studia herectví na brněnské JAMU, během něhož vystupoval v Divadle Husa na provázku, působil od roku 1973 ve státním divadle v Brně. V roce 1976 odešel do Prahy do angažmá ve vinohradském divadle. V letech 1994 až 2003 vyučoval na pražské DAMU coby odborný asistent.

Herec i dabér

V českém filmu si zahrál poprvé v roce 1971, kdy ještě jako student účinkoval ve filmu Hry lásky šálivé. Od té doby vytvořil několik desítek dalších filmových a televizních rolí, například v seriálech Sanitka, Dlouhá míle, Vyprávěj a Poste restante.

Výrazné je jeho působení v oblasti filmového a televizního dabingu, kde dabuje například Hectora z amerického filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku nebo policejního inspektora Robbieho Rosse ve slavném seriálu Taggart.

„Jdu rodit. Vydrž!“ Takový vzkaz zanechá doma manželka (Dana Bartůňková) svému muži Oldovi (Svatopluk Skopal) v epizodě populárních diváckých příběhů Bakaláři a vypraví se v noci sama do porodnice. Nechce se jí totiž budit manžela, který má angínu.

Na pokoji se potká s další rodičkou (Vlasta Žehrová), která si stěžuje, že otec jejího dítěte je námořník a nebude u porodu. Obě se ale shodnou, že by tatínkové u porodu být měli. Do hovoru jim vstoupí primář (Vladimír Menšík). Přichází je povzbudit a vypráví jim, jak muži v této situaci vyvádějí.

Janderův kolega

V souvislosti se špatnou návazností na původní sérii Sanitky, která se odehrávala v průběhu devatenácti let (19561975), čehož si scenáristé nevšimli, se občas objevují u pokračování dohady nad věkem doktora Jandery, kterého ztvárnil Jaromír Hanzlík. Ten lze velmi snadno vypočítat. V původním seriálu přichází v osmé epizodě Janderův spolužák MUDr. Karlík (Svatopluk Skopal), který si v rozhovoru s Eliškou (Zlata Adamovská) stěžuje, že je mu čtyřiatřicet let a ještě nic nedokázal.

Z toho lze usuzovat, že Janderovi je zhruba stejně. Ve stejném díle se otevírá ARO v Nemocnici Na Františku, které zahájilo provoz v roce 1965. Jandera se tedy musel narodit v roce 1930, nebo 31. V době, kdy se „nová“ Sanitka odehrává, by mu tedy muselo být něco kolem dvaaosmdesáti let.

Ondřej Vesecký v podání Svatopluka Skopala byl v seriálu Dlouhá míle několikrát označován za bývalého mistra Evropy v běhu na 1500 metrů. V době natáčení byl držitelem tohoto titulu Angličan Steve Cram. Ve skutečnosti Československo nikdy takového mistra nemělo. Nejlepším umístěním na této trati bylo na ME 1954 v Berne a ME 1962 v Bělehradu, kde běžci Stanislav Jungwirth a Tomáš Salinger vybojovali třetí místa.

Dědeček detektiv

V roce 2020 si zahrál v detektivním televizním seriálu Poldové a nemluvně postavu Karla Mlejnka. Místo pout mu v něm jdou k duhu chrastítka, místo drsné policejní stanice rodinný domek v menším středočeském městě a vyšetřování, které na místě činu přerušuje jen pauza na přebalení miminka.

Středobodem vyprávění je bývalý policista odcházející do důchodu. „Příběh začíná tím, že se moje postava dostává do zlomové životní situace a odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o svou vnučku Elišku a jezdí s kočárkem na poklidné procházky.

To mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování,“ představil svou postavu Skopal a dodává: „Je to příběh, který prožívám také, protože jsem sám v penzijním věku. Karel nemá žádné koníčky, jen svoji práci, a i proto je mi tato role blízká,“ dodává herec.