Přes devadesát večerních představení či koncertů a třináct víkendových dopoledních pohádek k tomu odehraje příští rok na své letní scéně Divadlo Kalich spolu se spřátelenými soubory. Program Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží odstartuje už 17. května.

„Máme výhodu zastřešeného hlediště, nemusíme tedy rušit kvůli případné nepřízni počasí. Letos se ukázalo, že produkce na vzduchu představují jistotu a bezpečí i pro ty diváky, kteří momentálně nechtějí za divadlem do uzavřených prostor. Zároveň z hlediště vyzařovalo, jak kulturu ke svému životu potřebují. Na tu společnou radost a děkovačky bouřlivější než kdy jindy vzpomínám doteď,“ říká producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Třetí ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží zahájí významná divadelní a společenská událost v podobě premiéry nové inscenace herecké legendy Ivy Janžurové u příležitosti jejích květnových osmdesátých narozenin. Herečka nastuduje francouzskou komedii Pusťte mě ven!!! od Jean-Marie Chevreta, která je napsána jako jedno velké herecké sólo.

„Aniž bychom to mohli ovlivnit, žijeme právě v divadelním bezčasí, a všechno to, co bylo každodenním tepem našich dnů, zamrzlo. Věřím, že jen na čas. Maminka natočila spoustu krásných filmů a hrála a hraje úžasné role v divadlech. A ona i já máme to štěstí, že je to doposud krásná žena plná života, s bystrou myslí a radostí v srdci. Je zvyklá na pracovní cvrkot a pohyb a hlavně myšlení. Nemůže se zastavit, i když je celý svět chromý tou zákeřnou chorobou,“ uvádí hereččina dcera Sabina Remundová.

„Název hry Pusťte mě ven!!! nám proto zní jako výkřik naší vůle. Přání, aby se divadelní život vzpamatoval z bezvědomí. Nemyslím tolik na to, že ‚Janžurka‘ bude mít významné životní jubileum, myslím na čas spolu. To je krásné a tak syté láskou, že to ani neumím popsat. Ale není to jen tak nějaké něžnění a chichotání, abychom si rozuměli. Znám ji, je velmi přísná na sebe i na ostatní. Pusťte mě ven!!! je svižná komedie. Neznám nikoho, kdo by ji zahrál lépe,“ doplňuje Remundová, která bude první premiéru Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží režírovat a zároveň si po boku své matky zahraje menší roli.

Ještě v květnu bude slavit kulatiny na tomtéž jevišti další velká osobnost českého divadla. Šedesátiny operní pěvkyně Dagmar Peckové připomene 31. května pražská premiéra úspěšné činoherní inscenace o životě Marie Callas Mistrovská lekce, v níž Pecková září v Městském divadle Mladá Boleslav.

Na programu Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží bude více premiér či prvních uvedení vzhledem k tomu, že některé nazkoušené inscenace zatím nemohly být řádně uvedeny. Například titul Divadla Kalich Silnice na motivy Felliniho filmu s Barborou Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích (17. června), převleková komedie pro dva herce Dokonalá fraška s Lucií Štěpánkovou a Ladislavem Hamplem z produkce Komorního divadla Kalich (4. června) nebo bláznivá komedie Divadla Palace Hledám ženu, nástup ihned s Markem Adamczykem či Evou Burešovou (10. července).

Tradicí programu jsou vedle divadla i vybrané akustické koncerty. Po letošním prvním hostování se pod věž vrátí s několika vystoupeními Jarek Nohavica, pravidelnými hudebními hosty jsou Tomáš Klus, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers či 4TET. Naopak úplnou novinku představují sobotní dopolední pohádky. Pravidelný program pro malé diváky bude zahájen na Mezinárodní den dětí 1. června. Divadlo Kalich plánuje Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží až do prvních zářijových dnů. Předprodej je již zahájen na www.divadlokalich.cz.

Divadlo Studio DVA otvírá další letní scénu

Prodej vstupenek na již 18. ročník Metropolitního léta hereckých osobností spustilo i divadlo Studio DVA. Ke své plnoletosti si přehlídka, která si našla za dobu své existence pevné místo mezi kulturními akcemi pořádanými o prázdninách v Praze, nadělila další letní scénu. Kromě tradičního Vyšehradu a mimopražských na Tvrzi Divice nedaleko Loun a Vítězné u Dvora Králové nad Labem bude to nejlepší z repertoáru přední pražské scény k vidění také na Výstavišti Holešovice v plenéru za Maroldovým panoramatem.

A jako již tradičně, program v období od 1. června do 31. srpna 2021 nabízí pořádnou porci humoru a krásných zážitků v podobě osvědčených komedií. Chybět nebudou například one man show Boba Klepla Vysavač, 4 sestry nebo

Líbánky na Jadranu, to vše z pera Patrika Hartla, či Sex pro pokročilé s Janou Krausovou a Karlem Rodenem. Vrací se i letní lovestory Starci na chmelu a samozřejmě loňské novinky – Duety s Monikou Absolonovou a Filipem Blažkem a Gogolův Revizor s Kryštofem Hádkem a Bobem Kleplem v režii Evy Holubové.

Poprvé venku pod širým nebem se na pražském Výstavišti představí nové nastudování komedie Miro Gavrana Vše o mužích s Janem Jackuliakem, Petrem Pechou a Tomášem Novotným (režie Jana Janěková). O pár dní později pak Vyšehrad přivítá hořkou komedii z panelákové kuchyně s názvem Tři grácie z umakartu.

Pod režijní taktovkou Ondřeje Sokola se v ní na jevišti setkají tři excelentní herečky Zlata Adamovská, Ilona Svobodová a Anežka Rusevová. Nechte se překvapit, co asi bude tématem hovorů kadeřnice Marty, její dcery Evy, co má pár kilo navíc, a tety Heleny, která přijela ze Švýcar a přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka.

K letním večerům patří tradičně i koncerty. Prozatím jsou naplánovány na Vyšehrad, kde vystoupí Szidi Tobias a Dan Bárta. A další přibydou, slibují organizátoři. Program s možností zakoupit vstupenky je zde.

S Bouří se blýská na lepší časy

Skvělou zprávu pro všechny příznivce Shakespeara v plenéru mají i Letní shakespearovské slavnosti. Populární divadelní festival otevře sezonu sice až v červnu příštího roku, ale již nyní můžete potěšit sebe a své blízké Dárkovým ePoukazem garantujícím přednostní výběr vstupenek.

„V loňském roce jsme prostřednictvím sítě Ticketmaster poprvé nabídli našim divákům dárkové poukazy. Velký zájem nás potěšil, a proto jsme se rozhodli poukazy nabídnout znovu. Program Letních shakespearovských slavností 2021 je zveřejněn na webových stránkách,“ říká umělecký ředitel Libor Gross.

A na co se mohou příznivci Slavností těšit? Novinkou bude magická komedie Bouře režijního dua SKUTR, nebudou chybět oblíbené hry z let minulých, mimo jiné Hamlet, Zimní pohádka, Romeo a Júlia, Mnoho povyku pro nic a samozřejmě Veselé paničky windsorské či Zkrocení zlé ženy. Podrobné informace lze najít na www.shakespeare.cz.

Hudební divadlo Karlín bude hrát v Letňanech

Již na konci října ohlásilo Hudební divadlo Karlín změnu strategie prodejů a výměn vstupenek související s nevyzpytatelnou situací okolo pandemie koronaviru a stále se měnících vládních nařízení, které mu nedovolují v kamenném divadle přivítat diváky. „Divadlo je již (až na pár termínů v září) více než deset měsíců prázdné. Nemohli jsme například oslavit desáté výročí znovuuvedení muzikálu Jesus Christ Superstar, pětadvacáté výročí uvedení Draculy, ani se důstojně rozloučit derniérou s muzikálem Carmen. A tak nás šílenství okolo Covid-19 donutilo začít přemýšlet jinak a nečekat se založenýma rukama,“ uvádí Tomáš Matějovský, tiskový mluvčí Hudebního divadla Karlín.

To již nyní přichází s Muzikálovým létem 2021, které odstartuje na začátku června na Letní scéně Hudebního divadla Karlín v areálu PVA Expo Praha v Letňanech.

„Viděno optikou roku 2020 se nám letní měsíce jeví jako nejperspektivnější možnost, jak se můžeme v roce 2021 vzájemně potkat tak, abyste si vy mohli naplno užít naše představení a my vaši přítomnost. K jasným přednostem Letní scény, tedy scény pod širým nebem, bezesporu patří kromě atmosféry i vysoká epidemická bezpečnost, tedy velmi nízké riziko nákazy. Areál PVA v Letňanech je navíc tak prostorný, že i kdyby se PES změnil (což nelze v současném chaosu vládních opatření vyloučit), zvětšíme prostě rozestupy. Prostě dokážeme být hodně flexibilní,“ vzkazuje divákům Egon Kulhánek, ředitel Hudebního divadla Karlín.

A na co se mohou příchozí těšit? „Na premiéru muzikálu Rebelové, který jsme celé léto zkoušeli a jejíž původní neuskutečněný termín byl 3. prosinec 2020, na kasovní trhák Sestra v akci s Lucií Bílou v hlavní roli, ale také na koncertní verzi rockové opery Jesus Christ Superstar či muzikálu Carmen, nejúspěšnějšího muzikálu v novodobé historii divadla. Derniéra Carmen byla plánována na 11. 11. 2020, teď se s ní tedy rozloučíme dvěma koncerty pod širým nebem. Zajímavostí je i to, že lze divadlo sledovat také z automobilů, pro něž je v hledišti vymezeno několik míst,“ dodal Matějovský.

Vstupenky na Muzikálové léto jsou již taktéž v prodeji, lze je tedy nejen kupovat, ale na tyto termíny i vyměňovat lístky z neuskutečněných představení. Vstupenky na Muzikálové léto jsou nejlepším vánočním dárkem a podporou divadla. „Co nejsrdečněji vás zvu, přijďte za námi do Letňan, přijďte si to užít a zároveň tím podpořit naše kolegy interprety, kteří v té době už budou více než rok bez práce, kterou milují,“ uzavřel Kulhánek. Celý program Muzikálového léta i prodej vstupenek je na www.hdk.cz/program.