Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky přerušují provoz. Kvůli statice

Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky přerušují svůj provoz, a to nejméně do 24. února. Vyplývá to z rozhodnutí města Brna. Opírá se o posudek statika. Divadlo i kino vrátí divákům peníze za vstupenky na zrušená představení.

Brněnské Divadlo Polka Polívky. | Foto: Deník/Attila Racek