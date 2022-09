Hudebně a choreograficky vybroušená hra bude zkouškou divákovy kuráže i žaludku, vešlo se do ní (podle výčtu tvůrců) následující: zmrazená mrtvola, kosti, plivance, nahota, vulgarity, zlomené prsty, drogy, nekorektnosti, kouř, alarmující zvuky i několik litrů umělé krve.

„Jsem rád, že festival Divadlo slaví 30. narozeniny v plné síle s výjimečným programem. Nechceme ale slavit vzpomínkami na minulé úspěchy. Naopak, přivážíme aktuální novátorské inscenace jak velkých režisérských osobností – Roberta Lepage, Christopha Marthalera nebo Viktora Bodó, tak i mladých tvůrců,“ zdůrazňuje ředitel festivalu Jan Burian.

Kanaďan Lepage přijede s vlastním sólovým představením 887, což je číslo obytného činžáku na Murray Avenue ve městě Quebec, kde žil jako malý se svými rodiči. Po létech se noří do hlubin své paměti a táže se po jejich relevanci. Proč si pamatujeme telefonní číslo z mládí a svoje současné zapomínáme? Jak to, že dětská písnička odolá zkoušce času, natrvalo uložená do naší mysli, zatímco jméno milovaného nám uniká? Při napínavé cestě do říše vzpomínek i úvah o lidské paměti můžeme být s ním.

Stouni s Vášáryovou

Vtipné zamyšlení nad kulturním fenoménem, jakým je rock a jeho ztělesnění – skupina Rolling Stones - nabídne inscenace Než přijdou Stouni… V režii Matúše Bachynlce se s ní představí Slovenské národní divadlo v čele s herci Emíliou Vášáryovou nebo Táňou Pauhofovou.

„Osobní rovina se míchá s fiktivní – vyznání herců z lásky k této hudební legendě doplňují dramatické situace, které se odehrávají těsně před očekávaným koncertem,“ vysvětluje dramaturgyně Dora Štědroňová.

V programu nebude chybět ani tradiční výběr toho nejlepšího, co se urodilo na domácích jevištích za poslední sezonu, řada neobvyklých alternativních divadelních projektů, představení zdarma pod širým nebem ani venkovní výstava ke kulatému festivalovému výročí.

Ibsen dosti jinak

Divadlo Na zábradlí přiveze inscenaci Zdeněk Adamec (Sebeobviňování), jež je rozloženo do dvou míst. První se odehraje v prostoru Korandova sboru, na druhou část převeze diváky autobus do Divadla Alfa. Spolek JEDL nabídne Ibsenovo drama v radikálním pojetí, nyní jako hudební divadlo.

Témata lží, strachu, konvence, pokrytectví a přetvářky přináší v inscenaci Opera Ibsen/Přízraky režisér Jan Nebeský v žánru opery, na níž spolupracoval s Matoušem Hejlem, zástupcem nejmladší generace hudebních skladatelů. Mezi dalšími domácími soubory uvidíme také ostravskou Komorní scénu Aréna, Naivní divadlo Liberec nebo Divadlo Husa na provázku.