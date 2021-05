Pokračující rozvolnění dává šanci i divadlům. Jednou z nejbližších událostí bude Tanec Praha, který se uskuteční ve dvou etapách. Letní část 33. ročníku zahájí 2. června italská choreografka Silvia Gribaudi, která uvede v Praze třikrát po sobě v divadle Ponec laskavě humorné dílo Graces. Zlatým hřebem červnového programu pak bude historicky první hostování řeckého choreografa Dimitrise Papaioannou, jehož Transverse Orientation nabídne Nová scéna Národního divadla. Diváci uvidí jeho dílo prakticky hned po světové premiéře, a to 15., 16. a 17. června. Letní etapa proběhne kromě Prahy v dalších 21 místech ČR a potrvá do 1. července. Na ni pak naváže série inscenací v září.

Graces | Foto: Tanec Praha

„Věříme, že po období lockdownu publikum prahne po silných uměleckých zážitcích. Tanec Praha 2021 takovou podívanou slibuje, s novým mottem ‚na dotek vašich smyslů‘. Nabídneme události sezony v létě i na podzim, k tomu turné domácích umělců po regionech a také jejich zapojení do mezinárodních projektů,“ shrnuje Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka Tance Praha. "Neseme obrovská rizika spojená s nejistotou, zda bude vývoj příznivý, zda se zvýší kapacita sálů nad 50 % a jestli nenastanou problémy s příjezdem zahraničních umělců. Ale jsme přesvědčeni, že to stojí za to."