„Navíc moderní divadelní prostor ve starém baráku moc jednoduše zrealizovat nelze, zevnitř by se objekt stejně musel ‚postavit‘ znovu. Nákladově by to navíc vycházelo podobně,“ popsal pro Deník Čuba, proč se rozhodl upřednostnit cestu stavby nového divadla na zelené louce.

„V podstatě stále teprve zjišťuju, jaké jsou možnosti. Vyhlédl jsem si městský pozemek ve správě obvodu Ostrava-Vítkovice. A abych se měl vůbec o čem bavit, potřeboval jsem jim něco ukázat,“ řekl Albert Čuba k vizualizacím, které na městě prezentoval a jež jsou podle něj pouze ideové představy obestavěného prostoru, nikoli očekávaná podoba plánovaného divadla.

Jen pár kroků od Míru

Pro svůj záměr si vyhlédl plochu stávajícího parkoviště na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích, které od stávajícího Divadla Mír dělí ani ne 150 metrů. „Jde o záměr soukromého investora, který – pokud projde celým legislativním procesem – dost možná něco pěkného ve Vítkovicích postaví,“ pragmaticky popsal situaci Jiří Vávra (ANO), náměstek primátora Ostravy, jenž má v gesci majetek. Potvrdil, že se v širším kruhu s Albertem Čubou sešel.

„S žadatelem jsme měli schůzku a ve svém záměru našel podporu napříč všemi politickými subjekty, v této rovině není žádný problém. Potřebuje si však ještě upřesnit některé detaily s městským obvodem ohledně jemu do správy svěřeného majetku,“ vysvětlil Jiří Vávra a stručně potvrdil, že Albert Čuba má na městě se svým záměrem dalšího divadla podporu. „Jeho iniciativa je vítána. Na tahu je on,“ vyzval jednoho z nepopulárnějších zástupců současné ostravské kulturní scény.

Ve Vítkovicích se představa dalšího divadla líbí

Další schůzku má Albert Čuba naplánovanou příští týden s vedením vítkovické radnice, jíž byly městské pozemky svěřeny do správy. „Záměr musí projednat rada a zastupitelstvo obvodu, a jestliže tyto orgány projeví vůli a město dá souhlas, nic nebrání začít povolovací a administrativní procesy. Majetek však máme svěřený do správy městem, proto se skutečně musíme řídit statutem a těmito postupy,“ řekla Deníku v době dovolené starosty Richarda Čermáka vedoucí majetkového odboru vítkovické radnice Svatava Köhlerová. Co by následovalo?

„Radní v případě shody vyhlásí záměr prodeje pozemků. Pokud ten zastupitelé obvodu schválí, požádáme radu města o potvrzení souhlasu. Zní to sice dlouze, ale je to možné, navíc i ve Vítkovicích jsme projektu nakloněni,“ naznačila Svatava Köhlerová, že ve Vítkovicích se představa dalšího divadla, které přinese obvodu prestiž a tolik kýžený kulturní rozvoj, líbí. Zastupitelstvo Vítkovic by záměr Alberta Čuby mohlo projednat letos v prosinci.

Otazník visí nad parkováním

Albert Čuba je však připraven, že plán nemusí vyjít nebo se vyřizování může táhnout. „Jsem ve fázi, že když to nevyjde, nic se neděje. Druhá věc jsou prostředky na realizaci. Jistě jsou dnes normy, jaké má novostavba mít parametry, tedy i počet parkovacích míst, což je omezující skutečnost. Když budu nucen stavět podzemní parkoviště, jsme okamžitě v jiné cenové relaci. Stavbu by to prodražilo orientačně o 150 milionů korun, a to může být pro celý projekt stopka,“ zůstává nohama při zemi Albert Čuba, který s městem řeší i možnost, že by pozemky zůstaly městu, které by mohlo garáže vybudovat a provozovat, on by „na nich“ pak postavil divadlo. V mezičase bude hledat možnosti zapojení soukromých investorů.

Co se bude v „Míru II“ hrát?

V chystaném divadle plánuje Albert Čuba divadelní produkci amerického typu, tedy inscenaci s jasně danou premiérou, počtem repríz a derniérou, kterou následně vystřídá nové představení. Šlo by tedy o odlišný způsob hraní, než s jakým nadále počítá v Míru. A také o odlišný žánr.

„Do Míru jsme lidi naučili chodit na komedii, ale bylo by dobré uvádět občas i klasiku či nějaké drama. To se ale bavíme o větších divadelních útvarech s větším obsazením, které vyžadují vyšší náklady a tedy i zisky. Proto bychom potřebovali více prodaných vstupenek,“ popsal Čuba s tím, že hlavním předpokladem nového divadla je vyšší kapacita hlediště, než jaké nabízí Mír.

S rozvojem svého „prvorozeného divadla“ počítá i nadále. „Mír by zůstal, byl by dál zaměřen na komedii, ‚Mír II‘ by byl určen pro větší divadelní celky,“ dodal Čuba, jenž by chtěl nové divadlo pojmout jako větší kreativní centrum, jehož součástí by byly sály, studia či menší ateliér, které by současně mohly generovat další zisk.