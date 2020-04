Po čtení z knihy Co za to stálo… o Miloši Kopeckém a záznamu muzikálu Touha jménem Einodis čeká diváky pražského Divadla Ungelt desítka online talk show se zvučnými jmény - s herci Tatianou Dykovou, Pavlem Liškou, Richardem Krajčem či Hanou Maciuchovou. Spolu s nimi v pořadech nazvaných Než budeme zase hrát vystoupí i osobnosti jako například psychiatr Cyril Höschl, chirurg Pavel Pafko nebo kardiolog Petr Neužil.

Divadlo Ungelt | Foto: Facebook/Divadlo Ungelt

“Doba je moc zlá. A když diváci nemohou chodit za námi do Ungeltu, rozhodli jsme se, že my budeme chodit za nimi,” říká principál divadla Milan Hein. “S hosty své talk show si budu povídat nejenom o tom, co v těchto dnech prožíváme, ale i tom, jaké to bude, až se z toho vyhrabeme.”