„Motto volíme každý rok podle společenské situace nebo určitého trendu,“ vysvětluje Petr Štědroň, ředitel přehlídky. „Letošní odpovídá současné situaci během pandemie, která stále nekončí. Může se stát, že festival postihnou kvůli opatřením proti nákaze striktnější pravidla, jsme připraveni i na představení přenášená on-line jako loni. Pevně ale doufáme, že to nebude třeba.“

Festival otevře inscenace ze Staatstheater Hannover Orlando, kterou nastudovala Britka Lily Sykes. Podle dramaturgů jde o průlet stoletími, inspirovaný slavným románem Virginie Woolfové, a v hlavní roli uvidíme respektovanou německou herečku Corinnu Harfouch, kterou čeští diváci znají z filmů Lara nebo Whisky s vodkou. Zahrála si také Boženu Němcovou ve snímku A tou nocí nevidím jedinou hvězdu.

V programu budou dva kusy z vídeňského Schauspiel Kőln - Ptáci, osobitě rozvedené milostné téma Romea a Julie v dnešních neklidných kulisách a Eduard II. Láska jsem já, odvážný protest vášně proti státu a kontrole, vycházející z osudů prostopášného anglického prince, který byl obviněn mj. ze sodomie. Hru uvidíme v záznamu na plátně kina Atlas. Vídeňští herci (Schauspielhaus) přivezou muzikálně pojatou show Oxytocin Baby, za níž stojí ryze ženský tým a jež se dotýká motivů mateřství.

Úvahy nad fenoménem jídla

Tradiční hosté Rimini Protokoll nabídnou možnost vyzkoušet si brýle 3D, s jejichž pomocí nahlédne úzká skupinka diváků do zákulisí výroby potravin a může pouvažovat nad fenoménem jídla (Feast of Food). Festival nabídne tři debaty on-line, kde mohou diváci položit vybraným divadelníkům své otázky, v rámci off-programu poběží například vzpomínka na dceru slavného literáta Thomase Manna Eriku Mann, kterou uvidíme v podání česko-německého kabaretu To téma. Většina inscenací bude reprízována.

Pravidelnou česko-německou koprodukci letos zastoupí představení Divadla Na zábradlí Zdeněk Adamec + Jedna scéna, ohlédnutí za mužem, jenž se v březnu 2003 upálil u Národního muzea. S herci Stanislavem Majerem, Martinem Pechlátem a Samuelem Finzim je nastudoval věhlasný česko-německý režisér Dušan D. Pařízek.

Festival potrvá do 6. prosince.