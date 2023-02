Obvykle se filmaři inspirují divadelní hrou. Čas od času je to ale i naopak, a to napříč světem. Poslední dobou lze tenhle trend pozorovat i u nás. Filmových scénářů, seriálů a postav se zmocňují divadelníci.

Sázka na jistotu

V Divadle Bez zábradlí jsou momentálně k vidění tři kusy převzaté z filmového plátna. Nejaktuálnější je Okupace, inspirovaná černou komedií Michala Nohejla oceněnou domácí kritikou i Českými lvy. Kulisy: šedivé sedmdesátky, kulturák na okraji Čech a parta herců zkoušející Fučíkovu Reportáž psanou na oprátce. Když do ospalé nálady vpadne opilý ruský důstojník s kanystrem benzínu a touhou se zapojit, dostane děj nečekané grády. „Nechtěli jsme inscenaci o zlých Rusácích. Naše Okupace je více o Češích, o našich mindrácích, odvaze i zbabělosti,“ vysvětlil režisér Adam Skala, jenž ponechal půdorys divadelní zkoušky, ale posílil sarkastické vyznění.

Vraždění s humorem. Sweeney Todd poprvé míří do Česka, muzikál uvidíte v Ostravě

V programu najdeme i divadelní verzi legendárního muzikálu Emila Lotjanu Cikáni jdou do nebe (1975) o osudové lásce krásné Rady a zloděje koní Lujko Zobara, nebo inscenaci Jistě, pane premiére s Karlem Heřmánkem inspirovanou kultovní britskou sérií z pera Antonyho Jaye a Jonathana Lynna.

Zájmu se těší i Cabaret, který má sice základ v divadelní hře, ale mnohem více jej proslavil film Boba Fosse z roku 1972. Líčí milostná vzplanutí několika hrdinů v Berlíně třicátých let na pozadí nastupujícího fašismu. Postavu Sally, kterou na plátně ztvárnila Liza Minnelli, alternuje mimo jiné Rozálie Havelková, kabaretiéra hraje Karel Heřmánek ml. „Po pandemii a odlivu diváků je větší risk pracovat s autorskými látkami. Navíc jich poslední dobou kolem sebe mnoho nepozoruji. Na známé filmy a postavy reaguje publikum pozitivně, je to pro nás sázka na jistotu. Navíc k tomu nepotřebujete tolik reklamy, dělá ji v podstatě film sám,“ poznamenal.

Osobní strážce Čermák

Hudební divadlo Karlín chystá po komedii Slunce, seno, jahody i muzikál podle amerického filmu Osobní strážce, který na prkna převedli v 90. letech Alexander Dinelaris a Lawrence Kasdan. Roli Kevina Costnera, jenž střežil soukromí zpěvačky Whitney Houstonové tak mocně, že se do ní nakonec zamiloval, ztvární Hynek Čermák.

Muzikál Bodyguard na český způsob: Od filmu se oprostěte, říká Eva Burešová

Velké zpěvy ho nečekají. „Mám tak jednoduchou skladbu, že jsem se s paní korepetitorkou dohodl, že ji zazpívám jako u táboráku. Jen se trochu bojím, abych se na tom velkém jevišti neztratil. Jak to dopadne, nevím, všechno rozhodne až zpětná vazba,“ řekl herec o kusu, který má premiéru v půli března.

V Divadle na Fidlovačce představili už loni Kouř, vycházející z úspěšného porevolučního muzikálu Tomáše Vorla. Režie i scény se ujal Šimon Caban, který hrál ve filmu Arnoštka (na scéně ho alternují Martin Písařík a Vojtěch Vodochodský). Inženýrka Mirka ztvárňuje mimo jiné David Kraus, Kotě hraje místo Lucie Zedníčkové Sara Sandeva.

Zdroj: Youtube

Inspiruje i Netflix

V Divadle Na Jezerce šli ještě dál, nabízejí After Life na motivy populární série z Netflixu, jejímž autorem je Ricky Gervais. „Hlavně se nelituj!“ vzkazuje manželka hrdinovi skrze video, které pro něj před smrtí nahrála. Dlužno dodat, že o tom, jak se Tony se samotou a citovým strádáním vypořádal, vypráví režisér Jan Hřebek a protagonista Milan Šteindler skoro stejně zdařile jako původní verze.

Došlo i na Anděla Páně, jehož premiéra bude v říjnu v Karlíně. „Hrál jsem si s tou myšlenkou pár let. Mám rád čisté žánry a Anděl Páně takový je, je to nádherný pohádkový příběh. Měsíc poté, kdy jsem se pro adaptaci rozhodl, mi zavolala i Lucie Konášová, autorka filmového scénáře. To byl signál, že jdeme správným směrem,“ uvedl Ondřej Brzobohatý, který k adaptaci píše hudbu a písně.

Kapela O5 a Radeček: Láska se má slavit častěji než jednou za rok

Divadelní verze, kterou režíruje Martin Čičvák, sice vychází z filmu, nicméně budou tu prý i jisté odchylky a navrch jedno překvapení. Herecká jména zatím prozrazovat tvůrci nechtějí, budou mezi nimi prý i známé tváře.

Trojan ani Dvořák to nicméně nejsou. „Osobně nemám rád nastavované kaše. A tou asi trochu muzikál v Karlíně bude. Bez Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka si navíc kouzlo naší pohádky neumím představit. Tvůrcům přeji, aby se modlili. Protože bez božího požehnání se podle mě Anděl Páně dělat nedá,“ okomentoval režisér filmové verze Jiří Strach.