Díky mladistvému vzhledu by mu jen málokdo hádal pětašedesát let, které 15. ledna slaví. Herec David Prachař patří prostě v tomto směru k těm šťastnějším. Na kontě má mnohé divadelní i televizní role, před Vánoci si – byť jen krátce – zatančil v televizní show StarDance.

Herec David Prachař | Foto: Deník/ Michal Fanta

David Prachař se narodil 15. ledna 1959 do uměleckého klanu. Jeho prapradědečkem byl herec, režisér, dramatik, divadelní pedagog, překladatel a autor memoárové literatury Karel Želenský. Pradědečkem byl divadelní herec a režisér Drahoš Želenský, někdejší ředitelem Národního divadla, prababičkou operetní subreta Hana Želenská, dědečkem herec a divadelní režisér Karel Kalista, babičkou divadelní herečka Ludmila Kalistová. Hercem byl i jeho otec Ilja Prachař, maminka Jana se věnovala loutkoherectví. Na rodinnou tradici navázaly i jeho děti – syn Jakub a dcera Mariana.

Divadelní zářezy



Svoji profesionální hereckou dráhu zahájil po absolvování pražské DAMU v libeňském Divadle S. K. Neumanna, kde se sešel s legendárním režisérem Janem Grossmanem. Obsazovali ho i další režiséři. Jan Nebeský mu svěřil například roli Osvalda v Přízracích. V roce 1989 hrál v jeho inscenaci Strindbergových Věřitelů v Divadle E. F. Buriana, s tímto režisérem přešel posléze do Činoherního klubu, kde působil tři roky a hrál tam mimo jiné titulní roli Oresta v Euripidově tragédii.

V roce 1994 nastoupil s režisérem Nebeským do nově se formujícího Divadla Komedie, kde setrval až do roku 2002. Zahrál si tam řadu úspěšných rolí (Lenglumé v komedii Okno do hlavy či titulní Hamlet, za něhož získal Cenu Alfréda Radoka). „Osudové pro něho bylo setkání s režisérem Michalem Dočekalem, v jehož inscenacích vytvořil několik postav - Solenyje ve Třech sestrách, Porcia v Kupci benátském, Šťastlivce v Lese a Fausta v Marlowově Tragické historii o doktoru Faustovi (získal za ni opět Cenu Alfréda Radoka),“ uvádí web Národního divadla.

Od roku 2002 je členem činohry Národního divadla, vídat jej můžeme i na jevištích Divadla Viola či Divadla Palace. Cenu získal i za ztvárnění švédského spisovatele Augusta Strindberga v inscenaci Manželská historie, nastudované divadelním spolkem JEDL.

Shakespearovské role



Výrazná je i jeho „stopa“ v rámci Letních shakespearovských slavností. V posledních letech tam účinkuje jako Prospero v magické komedii Bouře. „Hrál jsem Macbetha, Hamleta, krále Leara či vévodu Buckinghama v Richardovi III., všechno jsou to tragické bytosti. Prospera na rozdíl od nich vnímám jako optimistickou postavu. Jejím prostřednictvím se Shakespeare rozloučil s divadlem jako takovým - Bouře je jeho poslední velkou hrou, v níž se zamýšlí nad životem a vůbec nad smyslem bytí. Takže se v ní Prospero stává jakýmsi inscenátorem, režisérem a zároveň autorem svého závěrečného představení. Je to vlastně taková trošku nostalgická hra, ale nebyl by to Shakespeare, aby neobsahovala i komediální prvky,“ uvedl v rozhovoru pro Deník David Prachař.

Ordinace i speciálisté



Mnohé úlohy vytvořil i ve filmu a televizi. Velký prostor dostal například v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Specialisté, Expozitura, Slunečná, Doktoři z Počátků, Ať žijí rytíři, Vyprávěj nebo Revír. Nově jej uvidíme v sérii Metoda Markovič: Hojer, která vypráví příběh dopadení a usvědčení jednoho z nejděsivějších sériových vrahů normalizačního Československa Ladislava Hojera legendárním kriminalistou Jiřím Markovičem.

„Ano, hrál jsem i v nekonečných seriálech, ale po určité době mně začalo vadit to, že člověk neví, jak se jeho postava vyvine, kam bude směřovat, protože scénáře dlouhodobých projektů vznikají víceméně za pochodu. Tím pádem je trošku těžší a komplikovanější si svou roli uhlídat,“ uvedl na adresu své někdejší účasti v Ordinaci v růžové zahradě.

Moravské geny



David Prachař je i hudebník – v představeních Novecento hraje na saxofon a trochu i na klavír, v Richardu III. hrál na klavír. Možná tahle jeho dovednost pramení i z moravských genů, které zdědil po svém otci. „Táta byl z Malenovic u Zlína, ale kořeny měl v Moravském Písku, odkud pocházel jeho otec. Hodně a rádi jsme tam jezdili, já mimochodem dodneška, protože tam máme hrob, kde je pochovaná moje praprababička. Jezdil jsem a stále jezdím, pokud jsem pracovně zrovna někde v okolí, i do Uherského Hradiště, kde později bydleli děda s babičkou. Celou tu oblast včetně Luhačovic, Zlína a Kroměříže dobře znám, je to unikátní místo. Jo, a v Polešovicích měl můj táta bratrance, který měl vinný sklep. Obyčejně jsme tam jeli s představou, že tam zůstaneme jen na den, ale nakonec z toho byly tři dny,“ líčil herec v rozhovoru pro Deník.

Folklor i tanec



Přiznává, že propadl i folkloru. „Díky tvůrčímu tandemu SKUTR, s nímž už dlouhá léta spolupracuju, nejen teď v Národním divadle, mám moc hezké písničky - maminka Martina Kukučky se totiž zaobírala slováckým folklorem, takže mě jimi zásobovala. Předtím jsem ale ještě v Divadle Komedie dělal jedno představení, díky němuž jsem objevil Františka Okénku, který byl členem cimbálové muziky Jožky Kubíka a jedním ze zakladatelů Horňáckých slavností. A to se mi teda strašně líbilo. Člověk si možná občas myslí, jak už dnes bývá některý folklór zkomercionalizovaný, že jde o cosi ze skanzenu, že je to možné vidět jen ve Strážnici. Ve Velké nad Veličkou, kde se Horňácké slavnosti odehrávají, jsem se ale přesvědčil o tom, že to tak není. V konkrétních místech žije folklor dál. A to je dobře, je to prostě krásné,“ dodal David Prachař, který od roku 1997 daboval herce Michaela Shankse v roli Dr. Daniela Jacksona v seriálu Hvězdná brána. V roce 2000 získal Cenu Františka Filipovského za dabing filmu Život je krásný.

Loni přijal účast v show České televize StarDance, z níž ovšem ke smutku mnohých diváků vypadl jako první. „Někdo to být musí,“ reagoval na své vyřazení herec.

Zavtipkoval ale, že je pro něj ctí, že vypadl ve stém dílu StarDance. „To se nikomu doposud nestalo,“ podotkl. Jeho první ženou byla herečka Dana Batulková, druhou je Linda Rybová, s níž má tři děti.