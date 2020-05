Anička ukazuje ostrý hák, který připomíná venkovské zabijačky. Na takových nástrojích bude viset. Při extrémní show u mosteckého sídliště jí kolegové propíchnou kůži a zvednou na laně do výšky. Lidi budou za děsivou akrobacii platit. Pro 22letou varietní umělkyni jsou zvědaví diváci živobytím. „Ten hák se prostě nabodne. Bolí to, ale baví nás to,“ svěřuje se před zkouškou v temném hledišti, kde záblesk bodového světla odhalí její tvář s piercingem.

Mladá performerka je součástí Horor Cirkusu Ohana, který kvůli nouzovému stavu uvízl před dvěma měsíci na okraji parku Šibeník a nesměl hrát. Desítka umělců s několika dětmi a psy žije za plotem kolem cirkusového stanu v karavanech, kde se dočkala zrušení zákazu představení. Anička poslední týdny přirovnává ke kempinku, který ztrácel smysl. „Je to smutný, když cirkus stojí a nehraje,“ říká a připouští ponorkovou nemoc.

„Určitě byla, ale jen trošičku, taková ta normální. Pro holky stejná jako pro chlapy. Nejtěžší asi bylo se nějak zabavit. Já jsem ale jezdila do Prahy a tady moc nebyla,“ přikyvuje 20letá Viktorie z extrém týmu.

Manažer a hororový klaun Matěj Břešťák se už raději dívá do budoucnosti. Nové představení bude dlouhé a kromě propichování ukáže další drsnou zábavu s vulgaritami. „Teď budeme hrát i dvakrát denně. Očekávám, že bude plno. Jsme na to připraveni,“ upozorňuje den před premiérou. Do stanu by se podle něj vešlo přes 500 lidí, ale místo bude je pro stovku diváků s rouškou.

Počítá se s rozestupy a dezinfekcí. Do konce týdne hraje cirkus na Šibeníku a pak se přesune k Tescu.

Podle Břešťáka bylo nejobtížnější zvládnout chod uzavřeného cirkusu, který musel zrušit v půlce března všechna vyprodaná představení a zdržet se v Mostě, protože neměl jiné zázemí ani lidi na sbalení stanu. Soubor žil z úspor a ze státní podpory pro OSVČ. „Nemohli jsme vystupovat a příjmy šly dolů, ale na druhou stranu jsme mohli zavést některé novinky, vypilovat program, renovovat kostýmy a umýt stan,“ vysvětluje manažer souboru.

Část ansámblu odjela už na počátku koronavirové krize domů. Kdo před letošním turné pronajal svůj byt a neměl se kam vrátit, našel domov v karavanu. „Psychicky to nebylo příjemné rozhodování, zda zůstat tady a nevědět co bude, nebo jet někam za rodinou. Co nejvíc lidí jsme ale propustili, aby nás tu nebylo tolik,“ vypráví Břešťák. Děti zbylých artistů, které nemohly do školy, se učí na dálku a trénují svá vystoupení.

Město v březnu kvůli výjimečné situaci vyhovělo žádosti a prodloužilo cirkusu zábor prostranství. „Museli jsme všechno podrobně vysvětlit a jsme rádi, že nás tu nechali. Samozřejmě, že jsme ale byli i na procházce v přírodě. Jsem z Mostu, takže jsem vzal lidi na Ressl a Hněvín, abychom netrčeli jen mezi ploty,“ vzpomíná manažer.

Fanoušci podle něj chodili okolo, mávali, chtěli prohodit pár slov a cirkus podporovali na sociálních sítích. „My jsme se ale taky snažili Mostečanům pomoct. Naše děvčata šila roušky, které jsme zadarmo rozdávali,“ říká Břešťák. Přiznává i stížnosti, které na cirkus chodily. Mostečané se prý divili, co dělá šapitó ve městě v nouzovém stavu.

Teď je manažer rád, že nejhorší časy pominuly a že od středy 13. května večer může cirkus zase hrát. Z Mostu pak pojede do Karlových Varů, Chebu a Plzně.