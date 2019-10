Lazarus – poslední dílo Davida Bowieho, komorní muzikál o samotě, naději a potřebě návratu, plný nesmrtelných hitů této mimořádné hudební osobnosti, přichází díky Městským divadlům pražským poprvé do České republiky. Jeho první premiéra se uskuteční již v sobotu 12. října v Divadle Komedie. V hlavní roli mimozemšťana Thomase Jeroma Newtona, jehož David Bowie ztvárnil ve filmu Nicolase Roega Muž, který spadl na Zemi, se představí herec Igor Orozovič.

Vybaví se vám moment, když vám zavolali s nabídkou role z Městských divadel pražských? A jaká byla vaše reakce?

Zní to jako fráze, ale na ten moment nikdy nezapomenu! Vybavím si, kolik bylo hodin, kde jsem se zrovna nacházel, když mi z divadla zavolali. Hrklo ve mně, roztřásl jsem se štěstím a zároveň jsem se lekl. A ptáte-li se na to, co je na tom díle atraktivní, tak na první dobrou to, že je to David Bowie.