Mohl by to být idylický příběh o dvou rozkošných starších dámách, kdyby jejich neodolatelná pohostinnost neskrývala děsivé tajemství. Na jevišti rozehrávají jednotlivé situace do takových otáček, že diváci budou jen těžko popadat dech.

Milan Hein: Františka Němce bezmezně uctívám, ale jako brácha mě v naší hře štve

Zběsilý kolotoč by se ale nerozběhl nebýt dalších postav. A tak se návštěvníci mohou těšit i na Mojmíra Maděriče, Petra Pěknice, Romana Štabrňáka, Jiřího Ployhara, Václava Jílka a mnoho dalších herců. Do nečekaných situací zasáhne i sama režisérka, a to v roli nastávající manželky synovce obou dam.

Herecké mistrovství

Sabině Remundové, jak sama říká, přijde nepatřičné „slovy dotýkat se alchymie-zkoušení“ nicméně udělala výjimku. „Evička je vynikající herečka a pro mě je ze všech jejích aktivit nejcennější a nejdůležitější její mimořádné herecké mistrovství. S milovanou maminkou Ivou, je to pochopitelně ještě trochu jiný vztah. Nemyslím si ale, že bych byla jakkoli nespravedlivá. Mám také veliké štěstí a cítím podporu a oporu od všech kluků a pánů kolegů. Dobře a vědomě vnímám jejich laskavost, energii, humor,“ dodává k práci na přípravě inscenace.