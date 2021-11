Herec, zpěvák, režisér, scénograf a dvojnásobný držitel Ceny Thálie Jan Kříž se před pár dny vrátil na jeviště pražského Divadla Kalich jako Tony v tanečním muzikálu Horečka sobotní noci. Obnovenou premiéru tohoto kusu s písněmi legendárních Bee Gees si vyžádali sami diváci. „Lhal bych, kdybych řekl, že nemám z návratu Horečky trochu strach, protože jsem o něco starší a moc dobře vím, jak je to představení po pěvecké i fyzické stránce náročné. Ale moc se na ně těším,“ uvedl před obnovenou premiérou Jan Kříž, jehož obavy se však záhy ukázaly jako liché, protože coby Tony hýří na jevišti stejnou energií jako při prvním uvedení muzikálu před sedmi lety.

Muzikálový zpěvák a herec Jan Kříž | Foto: Lenka Hatašová

Co pro vás obnášel návrat do role Tonyho Manera, v níž se ve slavném filmu zaskvěl John Travolta?

Bylo to docela zajímavé. Tehdy jsem úplně přesně nevěděl, do čeho jdu, až během zkoušení mi došlo, že si role Tonyho žádá ohromné nasazení po všech stránkách. Už jen zkombinovat zpěv s tancem tak, aby byly přesné a precizní, a hlavně všechno udýchat, bylo nesmírně náročné. Musel jsem si vytvořit jakousi kondiční paměť související s rozložením sil, což se mi dnes nesmírně hodí. Chtělo to „jen“ znovu ji oprášit a do představení se postupně vpravit, našlapat si ho. Ale uznávám, že ještě lépe by mi to šlo, kdybych byl o tři kila hubenější, jako před těmi sedmi lety… Musím říct, že Horečka sobotní noci je nejtěžší muzikál, co jsem kdy dělal. Zároveň mě dokáže emočně nalomit. Věřím, že stejně tak zafunguje opět i na diváky.