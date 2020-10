Janáčkovo divadlo v Brně baví už 55 let. Podívejte se na unikátní dobové snímky

Brno si jeho vybudováním připsalo na konto další Nej. Začátkem října uplynulo již pětapadesát let, co diváci poprvé usedli do hlediště brněnského Janáčkova divadla. Monumentální stavba je největším operním domem v republice. Podívejte se, jak vypadala v prvních letech po otevření.

Hlediště Janáčkova divadla v 60. letech 20. století. | Foto: archiv NdB