Program Hvězdného léta tvoří vedle inscenací pořádajícího Divadla Kalich i hry z produkce Divadla v Rytířské, Divadla Palace, Divadla Verze, Studia Bouře, dále představení Caveman, Cavewoman, Federer-Nadal, Camen Y Carmen, Dva nahatý chlapi a talk show Jana Krause Co jinde neuslyšíte.

Součástí programové nabídky jsou i dva koncerty 23. června bude pódium patřit písničkáři Tomáši Klusovi a předskokanovi Romanu Tomešovi a 12. července pak Ondřeji Havelkovi a jeho Melody Makers.

Co rok, to premiéra

„Dramaturgie Hvězdného léta se bude určitě stále vyvíjet. Výhledově bych je viděl jako festival toho nejlepšího, co pasuje k představě prázdninové pohody a co se na pražské divadelní scéně v odpovídajícím žánru za danou sezonu urodilo,“ uvedl producent Michal Kocourek.

„Každou sezonu letní scény bychom chtěli otevřít premiérou tou letošní bude už 24. června komedie vyhlášeného kanadského autora Norma Fostera Láska v přímém přenosu s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli. Jedná se o jeden z nejoriginálnějších komediálních textů, jaké jsem za poslední roky četl,“ doplňuje Kocourek.

Zmiňovaná činoherní novinka zahrnuje šest příběhů, které se odehrají během jednoho večera v jednom městě. V jednom z nich dostane manželský pár zaplaceno za sex v přímém rozhlasovém přenosu, v jiném například musí rocková hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky.

„Naše hra v sobě spojuje komedii s tragédií, smích i slzy. Kde jinde by se tedy mohla odehrávat než v posteli, na místě tak komickém a tak tragickém? Ale na místě vždy naplněném láskou v nejrůznějších podobách,“ říká na adresu Lásky v přímém přenosu režisér Roman Štolpa, který vedle Petra Čtvrtníčka obsadil do dalších rolí Kristýnu Frejovou či Davida Suchařípu.

Janžurová i Kaiser

Ve výčtu mnoha dalších účinkujících, kteří se na jevišti nové letní scény objeví, figurují také Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Petr Kostka, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský, Barbora Hrzánová, Radek Holub, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Sabina Remundová, Filip Blažek, Igor Chmela, Zuzana Bydžovská, Miroslav Vladyka, Tereza Kostková, David Matásek, Barbora Munzarová, Václav Kopta či Jiří Langmajer.

Všichni ve své podstatě přispějí na dobrou věc Divadlo Kalich totiž věnuje deset korun z každé zakoupené vstupenky spolku Dobrý skutek, jenž cíleně podporuje spoluobčany, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou.

Letní scéna pod Žižkovskou věží pojme 586 diváků. Jako jediná v Praze disponuje systémem zastřešení hlediště v případě deště. Návštěvníci se tak nemusejí obávat, že představení nedokoukají kvůli nepřízni počasí. Samozřejmostí je dostatečná kapacita občerstvovacích barů i toalet.

Další letní scény



PRAHA:

Letní shakespearovské slavnosti (od 25. 6. do 6. 9., Pražský hrad Letní míčovna a nádvoří Hudební a taneční fakulty AMU)

Letní scéna Divadla Ungelt (od 1. 7. do 31. 8., starobylá část Hradčan pod Loretou na Novém Světě)

Metropolitní léto hereckých osobností (od 7. 6. do 31. 8., Letní scéna Vyšehrad)

Letní scéna Harfa (od 1. 7. do 1. 9., Galerie Harfa, vedle O2 areny)



BRNO:

Letní shakespearovské slavnosti (od 17. 7. do 11. 8., nádvoří hradu Špilberk)

Letní scéna Divadla Bolka Polívky (od 22. 7. do 3. 8., Biskupský dvůr Moravského zemského muzea, své inscenace tam uvádí např. i Městské divadlo Brno)



OSTRAVA:

Letní shakespearovské slavnosti (od 15. 7. do 12. 8., nádvoří Slezskoostravského hradu)



PLZEŇ:

Divadelní léto pod plzeňským nebem (od 15. 6. do 26. 7., park U Ježíška)



ČESKÝ KRUMLOV:

Otáčivé hlediště (od 5. 6. do 8. 9., U Zámecké zahrady)