Když muzikál Jesus Christ Superstar vtrhl do Česka, šlo o senzaci v mnoha ohledech. Do divadla Spirála na něj jezdily zástupy diváků z celé republiky, jejich zájem o toto dílo trval až do roku 1998. V celkových 1288 reprízách jej vidělo více než 850 000 nadšenců.

Ježíš Střihavka

V hlavních rolích se zaskvěli zpěváci, kteří na tuto životní etapu vzpomínají s velkým respektem. Zejména Kamil Střihavka, který ztvárnil ústřední postavu Ježíše. „Když jsem v roce 1994 kývl na nabídku Petra Novotného, režiséra a zároveň spoluproducenta původního nastudování Jesus Christ Superstar, netušil jsem, že s Ježíšem spojím svůj život a svoji práci na tak dlouhou dobu. Počet jeho repríz je vlastně takovým mým malým zářezem při psaní historie této legendy. Přece jen – když jsem byl ukřižovaný potisící, stálo to za zamyšlení, jestli už to není moc,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Kamil Střihavka, který později účinkoval v tomtéž díle uváděném pražským Hudebním divadlem Karlín.

„Jsem samozřejmě hrozně rád, že jsem se nechal přemluvit a vstoupil jsem podruhé do té pomyslné řeky. Protože to představení je krásné, baví mě, mám ho rád. A hlavně, objevuje ho už asi čtvrtá generace mladých lidí, což dokazuje, jak je – ve spojení hudby plné emocí a samotného příběhu – nadčasové,“ doplnil zpěvák, jehož už v posledních letech v úloze Ježíše vystřídal v Karlíně Václav Noid Bárta.

Kamil Střihavka.

Když se ale Střihavka vracel do roku 1994, řekl, že kolem Ježíše ve Spirále byla zvláštní komunita lidí posedlých muzikou z Jesus Christ Superstar. „V orchestru hrála komplet rocková špička a na jevišti v písku poskakovali samí rockeři, byla to pro nás prostě strašlivá bomba… Ten muzikál jsme dělali s chutí, radostí a entuziasmem, vlastně jsme byli pořád pohromadě, protože jsme ho hráli vyjma pondělí každý den. V onom krásném období, kdy jsme byli mladí, vznikaly nové hudební projekty, nové vztahy… Často jsme taky představení dohrávali v divadelním klubu, kterému jsme důvěrně říkali pitevna, protože byl vykachlíkovaný. Rád na to na všechno vzpomínám,“ zavzpomínal zpěvák, vedle něhož se v dalších rolích zaskvěli Dan Bárta, Bára Basiková, Bohouš Josef, Aleš Brichta nebo Vilém Čok. Co někteří z nich dělají dnes?

Dan Bárta - Ježíš i Jidáš

Ježíše si zahrál i Dan Bárta, ale více jej známe z úlohy Jidáše. Několikrát se s kolegy zúčastnil i koncertního provedení tohoto díla. „Nejlepší bylo to, že jsem se skoro přes noc stal, řekněme, chlapíkem, se kterým se musí počítat. Takže mi přidali představení, přidali mi gáži, všichni mě plácali. A najednou už jsem nebyl talentovaný, ale etablovaný, což bylo strašně rychlé. Vlastně to bylo skvělé, i když už je to dávno. Ale radost jsem z toho měl,“ zavzpomínal Bárta na roli Jidáše, která mu do jeho života vstoupila na začátku jeho kariéry.

Dan Bárta

„Vlastně jsem si o ni řekl, protože jsem měl dojem, že dva kluci, kteří ji v té době hráli, na ni pěvecky nestačili. A současně jsem věděl, že já nestačím na roli Ježíše, do které jsem byl přijatý na třetí céčkové obsazení. Takže jsem se v podstatě Ježíšovi vyhýbal jak čert kříži a Jidáš mi přišel mnohem zajímavější. Ale fakt to bylo spíš proto, že jsem na to měl font, a taky si myslím, že jsem byl schopný to interpretovat,“ uvedl Dán Bárta, který je mnoho let součástí kapel J.A.R. a Illustratosphere.

Bára Basiková jako Máří Magdaléna

Roli Máří Magdalény hrála dlouhá léta Bára Basiková. Ze Spirály se s ní „přestěhovala“ i do Hudebního divadla Karlín.

Bára Basiková

„Když přišla nabídka na Ježíše, bez konkurzu, tak mne to velmi potěšilo. Viděla jsem film, který mě okouzlil. Všichni jsme vstupovali do nepoznané krajiny jako nezkušení herci a hned od začátku nás to chytlo. Pražské nastudování v divadle Spirála bylo geniální, patří ke kultovním záležitostem českého divadelnictví. Hráli jsme to nonstop přes čtyři roky,“ podotkla Bára Basiková. V Karlíně už roli opustila, přenechala ji mladším kolegyním. A věnuje se své sólové kariéře.

Vilém Čok muzikálu nejprve nevěřil

Svůj první muzikál prý vyzkoušel na nátlak kamaráda Kamila Střihavky - šlo tehdy o Pěnu dní na motivy knihy Borise Viana. „Byl to úlet. Říkal jsem si, do toho jdu, tam nebyl problém. Ale pak mi režisér Petr Novotný sdělil - Vildo, já tě nepustím, půjdeš se mnou dál. Vzpíral jsem se, řekl mu - jsem rocker, já prostě do muzikálu nemůžu vlézt! Pěna dní byla výjimka! A on - hele, budu dělat Jesus Christ Superstar. Nevěděl jsem, o co jde. ‚Tak si to nastuduj,‘ dostal jsem od něj odpověď. Na to konto jsem si sehnal nějaké materiály a zjistil jsem, že bych se v tomto kusu mohl pomyslně propojit s Ianem Gillenen z Deep Purple, který zpíval na původní nahrávce Jesus Christ Superstar. ‚Aha…, tak to zpívají rockoví muzikanti, je to světový muzikál. To bych byl debil, kdybych to nevzal‘, uvědomil jsem si. Zpočátku jsem z toho díla, kde jsem hrál Heroda, nebyl odvázaný. Pak jsem si ale uvědomil, že jsem se těžce sekl. S bubeníkem Nové růže Frantou Hönigem jsem se vsadil, že to představení nebude mít víc než třicet přehrání, on říkal čtyřicet. Tak jsem hned prohrál basu piva. A nakonec z toho byly čtyři roky hraní. Byla to úžasná zkušenost, fantastický kus. Pak jsem tomu přišel na chuť,“ zavzpomínal pro Deník před pár dny Vilém Čok, který si později zahrál v několika dalších muzikálech. Dnes účinkuje už jen v Johance z Arku v Kalichu. Činný je i v kapelách Pražský výběr či ByPass.



Překladatel Michael Prostějovský: Ježíš byl první. A tedy naprosto nesmazatelný

Michael Prostějovský Kdy jste se s tímto muzikálem, lépe řečeno rockovou operou poprvé „potkal"? A už tehdy jste věděl, že byste ji někdy rád přebásnil?

Rockovou operu skladatele Andrewa Lloyda Webbera a libretisty Tima Rice jsem znal od dob vzniku koncepčního alba na konci 60. let. Autoři byli moji vrstevníci a nejen mne jejich tvorba značně ovlivňovala. Znal jsem i film a viděl některá jevištní zpracování v zahraničí. Představa, že by byl Ježíš uveden u nás, byla před Listopadem naprosto iluzorní. A ani v prvních letech posté se na tom nic nezměnilo. Až když si v roce 1992 producent Adam Novák splnil svoji vizi uvést v Praze současný světový muzikál superlativů, tedy Bídníky, situace se změnila. Na jejich tehdejším průlomovém uvedení v Praze se totiž podílet režisér Petr Novotný a londýnský supervizor Jozef Celder. A ti se „jen“ s Bídníky nechtěli spokojit.

Vzpomeňte na první pražské uvedení ve Spirále – kdo to tehdy vlastně inicioval, jak celý projekt vznikal, šlo to hladce?

Oba jmenovaní sestavili nový tým s jasným plánem: uvést v Praze vůbec první titul krále světového muzikálu, tedy skladatele Andrewa Lloyda Webbera. A já byl členem tohoto týmu. Nejprve jako šéf PR a poté jako autor českého libreta. Déle než rok jsme však připravovali muzikál Kočky. Londýnští nositelé práv byli velmi opatrní a země bývalého východního bloku byly pro ně pole neorané. Navíc produkce Bídníků zůstala v červených číslech. Inscenace a výkony byly skvělé, ale producent měl v pronájmu pražské Divadlo na Vinohradech jen na čtyři měsíce a další prostor se mu nepodařilo získat.

Po ročních jednáních tak nakonec produkce kolem režiséra Novotného dostala v listopadu 1993 licenci nikoliv na Kočky, nýbrž na rané dílo autora, tedy na Jesus Christ Superstar. A s odstupem času musím říci, že to bylo mimořádně moudré rozhodnutí. Tehdy bychom dost těžko získávali herce, kteří nejen skvěle zpívají, ale také neskutečně dobře tančí. A obsazování Ježíše našlo základnu v tehdejší české rockové scéně. Sestava Kamil Střihavka, Dan Bárta, Bára Basiková, Vilém Čok, Aleš Brichta a další si s muzikálem doslova a do písmene sedli. Nakonec se ukázalo, že „nouzový prostor“ Spirály nabízí daleko více překvapení, magie a scénických možností, než klasické divadlo. Ježíš se tedy nakonec zrodil v naprosto šťastné hvězdě a znamenal zlom v českém muzikálovém dění. Po Bídnících to byla teprve druhá soukromá produkce, takže složitou kapitolou bylo i financování celého projektu.

Nakonec jsme hráli nepřetržitě (kromě pár týdnů letních prázdnin) čtyři roky a dosáhli téměř třinácti set repríz. A Ježíš navíc nikdy poté z českých jevišť nezmizel. Po Spirále následovala koncertní provedení ve sportovních halách, symfonická instrumentace s původním obsazením na festivalu Smetanova Litomyšl, premiéru měl i v Městském divadle Brno. Od roku 2010 jej má na repertoáru Hudební divadlo Karlín, osm let se hraje v Ostravě, tři roky v Uherském Hradišti a od prosince ve zcela novém pojetí v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Na karlínskou inscenaci se přijel podívat dokonce i Tim Rice.

Co všechno jste musel v rámci překladu tohoto díla absolvovat? Jak dlouho jste se tomu musel věnovat?

Vzhledem k tomu, že se o uvedení Ježíše rozhodlo poměrně na poslední chvíli, měl jsem na napsání českého textu pouhé dva měsíce. Byl to můj první zahraniční muzikál. Od té doby jsem jich přeložil více než patnáct, ale žádný tak rychle. Standardně potřebuji čtyři až pět měsíců. Ale Ježíše jsem znal desítky let málem nazpaměť a měl ho takříkajíc pod kůží. Samozřejmě český text vždy podléhá schválení autorů. V tomto případě jej posuzoval v Londýně někdo, kdo je zvyklý se pohybovat v obou jazykových oblastech. A můj český text byl uznán jako jediná možná verze i pro další uvádění. Díky následnému přátelskému vztahu s Timem Ricem to tak mám i u jeho dalších muzikálů. A dokonce i u některých dalších zahraničních autorů. Ale nutným pravidlem to v naší branži vždy není.

Jesus Christ Superstar je fenomén, který, jak už jste řekl, se dodnes objevuje na českých jevištích. O čem to podle vás vypovídá?

Ježíš je zlomové muzikálové dílo i v celosvětovém kontextu. U nás navíc zcela kultovní. Navíc jeho vlastní téma nestárne. Nezestárlo za dva tisíce let a tedy ani po třiceti letech uvádění u nás. Jednotlivé situace, stejně jako vztahy hlavních postav příběhu, získávají s celkovým vývojem doby a situace ve světě stále nové konotace. A tak vedle inscenací, které kladou důraz na historizující prvky i jevištní ztvárnění (původní verze ve Spirále, brněnská verze nebo karlínská), jdou jiné cestou symboliky a hledají, v čem jsou myšlenky aktuální v současném světě. Mám na mysli verzi ostravskou nebo plzeňskou.

Předčilo pak Ježíše něco ve vaší další práci?

Jak jsem uvedl, mám na svém kontě asi patnáct zahraničních muzikálů a vesměs jde skutečně o špičkové světové tituly. Řadu z nich mám velice rád a je skvělé, že u nás mohly být uvedeny ve skutečně špičkové kvalitě. Práce na nich mi leckdy přinesla řadu dalších skvělých příležitostí. Ale Ježíš byl první. A tedy naprosto nesmazatelný. A musím říci, že práce na něm mi nastavila zcela nové výhybky v práci a životě vůbec.