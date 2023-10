Jiřina Bohdalová definitivně opouští divadelní prkna. Rozhodla se tak po doporučení svého kardiologa. Letošní ani loňský rok nebyl pro 92letou herečku snadný a bojovala se zdravotními problémy, mimo jiné s těžkou chřipkou, bolavými zády a plicní embolií. Končí tím její dlouhá, více než pětašedesátiletá, divadelní kariéra.

Bohdalová těšila svým humorem a energií naposledy diváky v Divadle Na Jezerce, kde působila osmnáct let. Zprávu o konci jejího angažmá ohlásil přes facebookovou stránku divadla jeho ředitel Jan Hrušínský. „Nastoupila 3. října 2005, nyní s aktivním hraním v divadle končí – zase 3. října. Jak symbolické,“ uvedl Hrušínský.

Na Jezerce ji mohlo publikum vidět mimo jiné v inscenacích Lásky paní Katty, Paní plukovníková, Generálka a naposledy ve hře Gin Game, kde excelovala společně se slovenským kolegou Milanem Kňažkem, s nímž se potkala na scéně poprvé. Jejich Fonsie a Weller se setkávají v domově seniorů, kde si připadají trochu jako odložené věci. Muž přemluví ženu ke karetní hře. Zatímco on zná dopodrobna všechna pravidla a zákonitosti, ona je začátečnice. Ty ale mívají často nečekané štěstí…

Kvůli zdravotním potížím se herečka na přelomu loňského a letošního roku musela vzdát některých společenských akcí, například premiéry svého nového filmu Vánoční příběh a na čas také svých divadelních povinností.

Přesto si – jako vždy - znovu našla čas i energii na setkávání se svými příznivci, kolegy a tvůrci, loni na podzim se zúčastnila i některých talk show v regionech. Zkraje letošního roku vyrazila i na autobusovou zastávku v Němčovicích na Rokycansku, kterou zdobí kresby z Křemílka a Vochomůrky, jež Bohdalová namluvila. V červenci se pak objevila na karlovarském filmovém festivalu, kde mezi českými a zahraničními kolegy zářila na červeném koberci.

Začátky u Wericha

Jiřina Bohdalová je jednou z našich největších a nejoblíbenějších hereček. Začínala u Jana Wericha v divadle ABC, po jeho odchodu z pozice ředitele přešla s částí souboru v roce 1962 do Městských divadel pražských pod vedení Oty Ornesta. Pět let nato zakotvila v Divadle na Vinohradech, kam ji pozval ředitel František Pavlíček a kde působila až do roku 2004.

Její první rolí byla Líza Doolittlová v Pygmalionu, po boku Miloše Kopeckého v roli Higginse. Zazářila tu v řadě inscenací, mimo jiné ve hře Jiřího Hubače Dům na nebesích. Od roku 2005 hrála v Divadle Na Jezerce. Je známá hlavně jako představitelka řady komických a tragikomických postav.

S televizí nekončí

Na obrazovce nicméně herečka zatím nekončí. Před dvěma lety dostala od scenáristy Marka Epsteina k 90. narozeninám scénář k televiznímu filmu Svatá, který nyní natáčí s Jiřím Strachem. Hraje energickou ženu v důchodovém věku, která píše knihy, v nichž bilancuje část svého života v táboře stalinistického Sovětského svazu. O své zkušenosti přednáší také na školách.

„Možná vám to přijde neuvěřitelné, ale mě ta práce pořád ještě baví. Je to krásný a lidský příběh a je v něm co hrát. Vracím se díky němu také do časů, kdy jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu,“ řekla herečka o filmu, v němž hraje s Lenkou Vlasákovou a Pavlou Beretovou a který by měl mít premiéru na televizní obrazovce příští rok.