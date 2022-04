„Ústí je mé osudové město,“ vyznává se herec, kterého celý národ zná jako vodníka. Hastrmany hrál snad na stovky způsobů. Béda Hudeček z Jáchyme, hoď ho do stroje, Václav Pěnkava v Nemocnici na kraji města, Emil Karas z Návštěvníků či zřízenec Vosátko v Cirkusu Humberto a další a další skvělé role. Tím vším byl během své bohaté kariéry Josef Dvořák . Jeho hlasem promlouvá i Maxipes Fík nebo Bob a Bobek.

Josef Dvořák alias Čochtan.Zdroj: Archiv J. DvořákaZačátky legendárního komika jsou přitom spjaté s Ústeckým krajem. Na startu své přebohaté kariéry hrál pět let v krajské metropoli. V rozhovoru pro Deník zavzpomínal na místa, která mu zůstala v paměti, na oblíbené hospůdky, lásky i první vlastní byt. Rozpovídal se také o Kadani, o kamarádech, s kterými tam vyrůstal a hrál fotbal. Josef Dvořák ale také slaví. Už 25. dubna mu bude osmdesát. Při této příležitosti nachystal pro svůj oblíbený region dárek. Diváci se mohou v ústeckém divadle těšit na komedii S Pydlou v zádech. A jaký dárek by si přál oblíbený herec?

Vše nejlepší k vašemu jubileu. Zkuste se, prosím, hned na úvod zasnít. Když se řekne Josef Dvořák, takřka každý si vybaví vodníka, ztvárnil jste jich snad stovky. Vytvořil jste také nepřebernou řadu dalších nezapomenutelných rolí. Je ale něco, co byste si ještě chtěl zahrát? Jakou roli byste chtěl od režisérů dostat k narozeninám, kdyby to bylo možné?

Máte pravdu. Zkusil jsem si v kumštu hodně věcí, ale nikdy jsem se nepokusil o balet. A ústecký baletní soubor je vynikající. Když budou potřebovat helfnout, jsem k službám (směje se).

Pojďme při příležitosti vašich osmdesátých narozenin trochu zavzpomínat. Vyrůstal jste v Kadani. Prozraďte, jak jste se tam dostal?

Narodil jsem se na Vysočině u Horní Cerekve. Rodiče v pětačtyřicátém patrně popadla taková radost z válečného vítězství, že jsme se přestěhovali do Sudet do Kadaně.

Co se vám vybaví, když řeknu Kadaň?

Kamarádi. Kluci Hekovi a Horvátovi, bydleli jsme na náměstí, a taky jsme tam po škole hráli fotbal.

V Kadani vzniklo oblíbené Nábřeží Maxipsa Fíka. Líbí se vám?

Líbí. Je hezké. Dřív tam ale byla nádherná hospoda čtvrté cenové skupiny U Kotvy. Pivo hrozný, ale skvělí chlapi.

Kam byste naše čtenáře v Kadani pozval? Jaká místa byla vaše oblíbená?

Svatý kopeček. Chodil jsem tam denně běhat. I láska mě tam zahnala a spoustu času jsem proseděl v kadaňském kině na groteskách.

Josef Dvořák v roli vodníka Čochtana na archivním snímkuZdroj: Deník/Karel Pech

V mládí jste se vyučil automechanikem. Toho jste ostatně později hrál třeba i v oblíbeném snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Prozraďte na sebe, uměl byste si opravit vlastní auto?

Kdepak, ani vlastní, ani cizí. Už je na těch autech všechno jinak.

Když se pak Kladivadlo stěhovalo z Kadaně do Ústí, zamířil jste tam společně s ním a následně jste tam pět let působil. Hrál jste tam mezi lety 1965 až 1970. Někde jste kdysi dokonce říkal, že v Ústí jste se učil hrát velké divadlo. Jak vzpomínáte na Ústí? Přirostlo vám k srdci?

Všechno, co vím o hraní divadla, jsem se dozvěděl tam. Ústí je mé osudové město.

Když řeknu Ústí, co se vám na první dobrou vybaví?

Že je nad Labem (směje se).

Na Střekově jste měl svůj první vlastní malý byt. Kam jste odtamtud rád vyrážel?Jednou třeba pěšky do Litoměřic.

Když už jsme u oblíbených míst. Zkuste mi vyjmenovat tři v Ústí, na která dodnes vzpomínáte?

Střekovský hrad, ústecká ZOO a na oběd k mé tetě Lidušce na Klíši. Jo a na koupaliště v Brné.

Byl jste tehdy mladý muž. Co ústecké holky? Líbily se? A byla tam tehdy nějaká láska?

Švejk by odpověděl: "Pane vachmajstr, v každým městě jsou hezký holky a láska nám nedá nikdá odpočinout".

Josef Dvořák v roli Harpagona. Archivní fotoZdroj: Deník/Petr Šimr

Co oblíbené hospůdky?

Skvělá byla na Střekově U Karla IV.

Ústeckým divákům přivezete 21. dubna hru S Pydlou v zádech. V oficiální anotaci zaznívá: Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje prostor pro řadu brilantních klaunských čísel. Jak by na hru pozval sám Josef Dvořák?

Budeme se snažit celý večer hrát to, co slibujeme v programu (usmívá se).

Hra měla premiéru už v roce 1981, u vašich fanoušků má obrovský úspěch, měla už stovky repríz. Po tolika reprízách to už musí být ale také trochu rutina. Prozraďte, ozvláštňujete si představení nějak? Třeba upravujete, podle nálady, podle toho, kde zrovna hrajete? Nechystáte něco speciálního do Ústí?

Úspěch má nejenom u našich fanoušků, ale všech, kteří přišli na Pydlu. Každý večer hrajeme tak, abychom se bavili nejenom my na jevišti, ale hlavně diváci. Nikdy nic dopředu nechystám. Záleží na tom, jak s námi publikum během večera spolupracuje. Oni rozhodují o výsledku.

Josef Dvořák

Narodil se 25. dubna 1942 v Horní Cerekvi. Vyrůstal v Kadani, vyučil se automechanikem. Komik a skvělý herec, jenž ztvárnil stovky výrazných rolí v televizi, filmu i v divadle, začínal v Kladivadle. V letech 1965 až 1970 působil v Ústí nad Labem. V letech 1972 až 1990 hrál v divadle Semafor, od roku 1990 je ředitelem a protagonistou Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Proslul rolemi vodníků. Mezi jeho nejslavnější filmové role patří ty ve snímcích Jáchyme, hoď ho do stroje či v Černých baronech nebo v celé řadě pohádek. Diváci ho mohou vídat také v seriálech, například v Nemocnici na kraji města, v Rozpacích kuchaře Svatopluka, Návštěvnících, Hospodě či Cirkusu Humberto. Svůj hlas propůjčil také kresleným postavičkám, namluvil například Maxipsa Fíka či Boba a Bobka.