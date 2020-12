Ve čtvrtek se radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková spolu s ředitelkami a řediteli divadel zřizovaných hlavním městem dohodla na tom, že nehledě na aktuální stupeň PES, zůstanou všechna městská divadla zavřena minimálně do konce února příštího roku. Současně bylo učiněno i rozhodnutí zrušit divadelní prázdniny a v létě hrát jak na domácích, tak na letních scénách.

„Chceme vyslat jasný signál všem divákům, aby nemuseli neustále zjišťovat, zda se hraje či nehraje nebo kupovat a vracet vstupenky za neuskutečněná představení, ale také zaměstnancům příspěvkových divadel, kteří žijí v nejistotě již řadu měsíců,“ řekla radní Hana Třeštíková.

Divadlo dál žije ve virtuálním světě

Herci městských divadel ale i přes toto razantní opatření nezahálí a s diváky se virtuálně setkají během speciálního silvestrovského programu na Dramoxu, platformě pro divadlo online, nebo na webech a sociálních sítích jednotlivých divadel.

Rozhodnutí se týká všech divadel zřizovaných hlavním městem Prahou a také Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jedná se o Švandovo divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Minor, Městská divadla pražská, Divadlo na Vinohradech, Studio Ypsilon, Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo v Dlouhé a Divadlo Spejbla a Hurvínka.

„Není to veselé rozhodnutí a vážím si všech našich principálů, kteří se přes noc stali krizovými manažery. Věřím, že s příchodem vakcíny se vrátí do normálu také divadelní a vůbec všechen kulturní život,“ dodala radní Třeštíková.

Projekty městských divadel



SILVESTR NA DRAMOXU

Speciální silvestrovský program bude k dispozici na Dramoxu od rána 31. 12. a také na webech a sociálních sítích jednotlivých divadel.

ŠVANDOVO DIVADLO

Krátkým komponovaným programem v duchu televizní tradice českých luhů a hájů provede diváky vždy usměvavý Miroslav Hruška. Dozvíte se, jak správně připravit tradiční českou delikatesu - obložený chlebíček, do vašich domovů vneseme sváteční atmosféru originální písní a možná přijde i… robot, aby lidstvu popřál vše nejlepší do dnů budoucích.

účinkují: Natálie Řehořová, Marie Štípková, Bohdana Pavlíková, Denisa Barešová, Luboš Veselý, Miroslav Hruška a Oskar Hes

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI

Herci přečtou úryvky z anonymních dopisů zaslaných koncem roku 89 do divadla, ze kterých přetéká nenávist, nekulturnost, zloba. Tyto časem odváté výhrůžky však doplní dopisy a komentáře současné, často tak podobné těm minulým… Pojďme se zasmát vlastní malosti, nebude chybět ani hudba, tanec, zpěv. Část použitých materiálů pochází z fondu Divadelního archivu Národního divadla.

režie: Jan Mikulášek, dramaturgie: Dora Viceníková, scéna a kostýmy: Marek Cpin, hudba: Vojtěch Vondráček

účinkují: Jiří Vyorálek, Jana Plodková, Václav Vašák, Magdalena Sidonová, Petra Bučková a Kateřina Císařová

DIVADLO POD PALMOVKOU

V drsném prostředí izolované ruské antarktické stanice Bellingshausen se v říjnu 1997 záhadně ztratili dva polární výzkumníci. Vědeckého inženýra Sergeje Vaculu podle všeho rozzuřila svářečka Olga Kubatovna, která měla trvalý zlozvyk vyzrazovat kolegovi konce knih dřív, než je dočetl. Konflikt vyvrcholil tím, že Vacula bodl Kubatovnu do hrudníku kuchyňským nožem. Nůž byl navíc infikován tzv. radioaktivním mutagenem, který měli polárníci za úkol zkoumat na odlehlém místě mimo civilizaci. Letos byl nalezen materiál, který natočili. Videozáznam se nevysvětlitelně objevil během archeologického výzkumu nedaleko pražské Palmovky. Diváci mají tedy exkluzivní možnost podívat se na incident, který odstartuje očekávanou pandemii zombíků.

DIVADLO V DLOUHÉ: KRÁTKÉ PÍSNĚ Z DLOUHÉ

Herecká kapela je poznávacím znamením Divadla v Dlouhé a charakteristickým prvkem jedné ze základních linií jeho tvorby. Výběr písní z dvacítky inscenací, které ve svém domovském divadle nastudoval režisér Jan Borna, je naším příspěvkem ke společnému silvestrovskému programu pražských městských divadel. Přivítejte rok 2021 s Divadlem v Dlouhé a s písní na rtech!

Hrají a zpívají současní i minulí členové souboru a hosté.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA: OUTDOROVÁ PÁTRACÍ HRA – ZACHRAŇME MÁNIČKU!

Outdoorová hra „Člobrdění s Hurvínkem“ je určena primárně pro děti předškolního věku a žákům prvního stupně základních škol za doprovodu rodičů nebo prarodičů. Avšak účastníky hry můžou být všichni ti, kdo si rádi hrají a mají zvídavou mysl bez rozdílu věku. Účastníci hry se hravou formou dozvědí něco zajímavého o historii Dejvic (Prahy 6).Tedy čtvrti, kde sídlí domovská scéna Divadla Spejbla a Hurvínka, která stejně jako pan Spejbl oslavila 100. narozeniny. Na Dejvické člobrdění s Hurvínkem se můžete vydat poprvé již 19. prosince a dále pak 20., 29. a 30. prosince 2020.