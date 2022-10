„Mladá generace. Young Blood. Generace Z. Heads down generace. Spojuje je nejen věk, ale také sociální sítě. Účinkující v tomto představení spojuje ale ještě něco jiného. Potkali se v březnu pár dnů po vypuknutí války na Ukrajině,” říká k ojedinělému setkání ukrajinských a českých akrobatů Novák ml. A dodává: „Nehrajeme o válce, hrajeme příběhy každého z nás.“

V úspěšné a divoké show představí dvacítka účinkujících nejrůznější novocirkusové disciplíny - šály, kruhy, čínskou tyč, žonglování, párovou akrobacii, klauniádu, break dance či současný tanec. To vše za doprovodu uhrančivé živé hudby z dílny Igora Ochepovského.

Gejzíry energie

Ústředním tématem je to, co obě národní skupiny spojuje: mládí, sociální sítě a vzájemné setkání po začátku války. BOOM vol. 2 volně navazuje na jednorázové společné představení BOOM vol. 1 z března letošního roku a zkoumá hodnoty a sny mladé generace. „Cirkus je o důvěře, rodině, zodpovědnosti, svobodě i překonávání hranic,“ vysvětluje principál. „Během války ukázal, jak nás dokáže v krizových dobách propojovat a inspirovat. BOOM vychází z reálného základu, tohle se skutečně stalo a dále děje. Ukazujeme to divákům skrze cirkusové umění, divadelní jazyk, projekce, hudbu a kostýmy.“

Představení provázely při srpnové světové premiéře na Edinburgh Festival Fringe nadšené recenze ostrovních médií. Soubor dostal i řadu pozvání do zahraničí, mimo jiné do Montréalu, kolébky cirkusového umění v Severní Americe, do Hongkongu, Velké Británie a dalších zemí.

Celovečerní inscenace plná „gejzírů pozitivní energie“ je k vidění od 30. září do 5. října na scéně Jatka78 a poté tamtéž minimálně po celou první polovinu této divadelní sezóny. Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut a více informací naleznete na webu Cirku La Putyka.