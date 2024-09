Mystické muzikálové drama Tajemství napsal Daniel Landa osm let po svém prvním autorském muzikálu Krysař, který dosáhl a stále dosahuje skvělého úspěchu. Tajemství se setkalo se stejně nadšeným přijetím. Jeho světová premiéra se odehrála 31. března 2005 v režii Mirjam Landové v Divadle Kalich, pro které byl muzikál Danielem Landou napsán. Původní inscenace se dočkala bezmála šesti set repríz a pro mnoho diváků se stala kultovním představením. Album s písničkami z inscenace bylo oceněno Zlatou deskou. Velký zájem byl také o záznam muzikálu na oficiálním DVD.

Deset let od premiéry se Divadlo Kalich rozhodlo vyjít vstříc četným žádostem diváků a Tajemství vrátilo na repertoár, titul si tak připsal na své konto další reprízy. A ani ty nebyly poslední. „O tom, že by se Tajemství dočkalo dvacet let od svého vzniku úplně nové podoby, stejně jako Krysař v roce 2017, jsem uvažoval už dlouho. Tento muzikál si rozhodně zasloužil návrat na jeviště ve velkém stylu. Je výjimečný, ostatně diváci se ho nikdy nepřestali dožadovat, a jeho příběh i poselství jsou nadčasové. Těšil jsem se, že mu budeme moci dát nový rozměr už jen tím, že se technické možnosti a vybavenost našeho divadla od roku 2005 posunuly směrem k modernějším technologiím,“ uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Dodal, že v divadle speciálně pro tuto inscenaci významně posílili svůj technický park. „Byl jsem tedy rád, že se Mirjam i Dan pro tento nápad nadchli a s velkou chutí se pustili do práce na něm. Kdykoli jsme od premiéry z roku 2005 Tajemství stáhli z repertoáru, začali se diváci ve velkém ozývat se žádostmi o jeho návrat. Proto když jsem přemýšlel, jaký dárek by našim divákům udělal největší radost k našim letošním pětadvacátým narozeninám, volba nově nastudovaného Tajemství byla jasná,“ doplnil Kocourek.

close info Zdroj: Richard Kocourek zoom_in Muzikál Tajemství

Autor Daniel Landa pro nové nastudování upravoval v jednotlivostech a detailech libreto muzikálu a hlavně připravil kompletně nové hudební aranže a nový sound desing představení. „Původní verze Tajemství vznikala doslova a dopísmene až do premiéry, příběh jsem dopisoval postupně a podle toho Mirjam v divadle zkoušela s herci. V muzice jsem se musel držet aranžmá kapely, která tehdy představení živě doprovázela, takže aranže nemohly být moc košaté, neboť nástrojové složení bylo samozřejmě dopředu dané. Nyní jsem měl možnost dotáhnout v příběhu Tajemství všechno to, co se v původní verzi už nestihlo, a hlavně rozkošatět hudební aranžmá, které se tak stalo filmovějším, a příběh díky němu dostal ještě větší hloubku,“ uvedl Daniel Landa.

Dodal, že diváky chce na Tajemství pozvat dvakrát. „Napoprvé má to představení svou hodnotu s celým klíčem k němu, který odhalíme v závěru. Je, myslím, velmi dobře pochopitelné, ale když divák přijde i podruhé s tím, že už ví, o co na konci jde, najde v příběhu řadu odkazů a zadních plánů, které by ho mohly ještě překvapit a potěšit. Takže vřele doporučuji se na Tajemství vrátit. Nové nastudování bude oproti předchozímu košatější a intenzivnější,“ doplnil hudebník.

V jednotlivých rolích se představí Lucie Vondráčková v alternaci se Šárkou Vaňkovou (Eliška), Jiří Böhm v alternaci s Janem Komínkem (soused), Zbyněk Fric v alternaci s Tomášem Traplem (Drzslav), Anastázie Landová v alternaci s Patricií Moravcovou (Anežka), Barbara Chybová v alternaci s Denisou Nesvačilovou (Kamila), Petr Kolman v alternaci s Ladislavem Korbelem (Jan), Heňo (Temný) a mnozí další. Vstupenky jsou v prodeji až do června 2025 na www.divadlokalich.cz.